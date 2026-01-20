రెండోసారి తండ్రి కాబోతున్న టాప్ డైరెక్టర్.. భార్య, కొడుకుతో కలిసి వెరైటీ ఫొటోషూట్.. కంగ్రాట్స్ చెప్పిన సమంత, కీర్తి
టాప్ పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ అట్లీ, అతని భార్య ప్రియ తమ రెండో సంతానాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు. ఓ వెరైటీ ఫొటోషూట్ తో వాళ్లు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. దీంతో సమంత, కీర్తి సురేష్ లాంటి వాళ్లు విషెస్ చెబుతూ కామెంట్స్ చేశారు.
కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్, ‘జవాన్’ ఫేమ్ అట్లీ (Atlee) ఇంట సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. అట్లీ, అతని భార్య ప్రియ తమ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త వ్యక్తిని ఆహ్వానించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రియ రెండోసారి గర్భం దాల్చినట్లు ఈ జంట సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించింది.
క్యూట్ ఫ్యామిలీ ఫోటోషూట్..
ఈ శుభవార్తను పంచుకుంటూ అట్లీ దంపతులు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని మనసుకు హత్తుకునే ఫోటోలను షేర్ చేశారు. మెహందీ గ్రీన్ రంగు దుస్తుల్లో ప్రియ తన బేబీ బంప్ను పట్టుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తుండగా, అట్లీ ఆమె పక్కన ఆప్యాయంగా నిల్చున్నాడు.
ఈ ఫోటోలలో వారి మొదటి కుమారుడు మీర్ ‘బిగ్ బ్రదర్’గా పోజులివ్వడం హైలైట్గా నిలిచింది. అంతేకాకుండా, వారి పెంపుడు కుక్కలు (బెకీ, యుకీ, చాకీ, కాఫీ, గూఫీ) కూడా ఈ ఫ్రేమ్లో ఉండటం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
సమంత, కీర్తి సురేష్ శుభాకాంక్షలు..
"మా ఇల్లు ఇప్పుడు మరింత అందంగా మారబోతోంది.. అవును! మేం మళ్లీ తల్లిదండ్రులం కాబోతున్నాం. మీ అందరి ఆశీస్సులు, ప్రేమ మాకు కావాలి" అంటూ ప్రియ ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చింది. దీనిపై టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత స్పందిస్తూ.. "సో బ్యూటిఫుల్.. కంగ్రాట్స్ మై బ్యూటిఫుల్ మమ్మా" అని కామెంట్ చేసింది. కీర్తి సురేష్ కూడా హార్ట్ ఎమోజీలతో శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.
ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత తొలి సంతానం..
2014లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న అట్లీ, ప్రియ దంపతులు.. ఎనిమిదేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత 2023 జనవరి 31న తమ మొదటి కుమారుడు మీర్కు జన్మనిచ్చారు. ఇప్పుడు రెండేళ్ల వ్యవధిలో రెండో బిడ్డకు స్వాగతం పలుకుతున్నారు.
కెరీర్ పరంగా చూస్తే షారుక్ ఖాన్తో ‘జవాన్’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన అట్లీ.. ప్రస్తుతం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దీపికా పదుకోన్ కాంబినేషన్లో ఓ భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ సినిమా (AA22xA6) తెరకెక్కించే పనిలో ఉన్నాడు. ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. పుష్ప 2 తర్వాత బన్నీ చేస్తున్న మూవీ కావడంతో ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగ రాస్తుందన్న నమ్మకంతో అభిమానులు ఉన్నారు.