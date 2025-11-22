అంబానీ రేంజ్లో తెలుగమ్మాయి పెళ్లి-రణవీర్తో కలిసి స్టెప్పులేసిన ట్రంప్ కొడుకు-వెడ్డింగ్కు ఇంటర్నేషనల్ స్టార్లు!
అంబానీ వెడ్డింగ్ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పుడు అంతకుమించిన స్థాయిలో ఓ తెలుగమ్మాయి పెళ్లి వైరల్ అవుతోంది. ఈ వెడ్డింగ్ కు ట్రంప్ కొడుకు రావడమే కాదు డ్యాన్స్ చేయడమూ విశేషం. మరి ఆ తెలుగమ్మాయి ఎవరో చూసేయండి.
అంబానీ వారసుడి పెళ్లి తర్వాత మళ్లీ అంతటి రేంజ్ లో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హాట్ టాపిక్ గా మరో వెడ్డింగ్ జరుగుతోంది. అది కూడా తెలుగమ్మాయిది కావడం విశేషం. ఈ పెళ్లికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తనయుడు జూనియర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి వచ్చాడు. అంతేకాకుండా సంగీత్ లో డ్యాన్స్ కూడా చేశాడు. జెన్నిఫర్ లోపేజ్, జస్టిన్ బీబర్ వంటి ఇంటర్నేషనల్ స్టార్లు కూడా ఈ వెడ్డింగ్ కు అటెండ్ అవుతున్నారని తెలిసింది.
జూనియర్ ట్రంప్
ఉదయ్పూర్లో జరుగుతున్న నేత్ర మంతెన-వంశీ గాదిరాజు గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ తనయుడు పాల్గొన్నాడు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్, అతని ప్రియురాలు బెటినా ఆండర్సన్.. 'రాకీ ఔర్ రాణి కియీ ప్రేమ్ కహానీ' చిత్రంలోని హిట్ ట్రాక్ 'వాట్ జుమ్కా?' కు రణవీర్ సింగ్తో కలిసి డ్యాన్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్న పలు వీడియోలలో ఈ క్షణం రికార్డ్ అయింది. ఇది ఆకర్షణీయమైన సంగీత్ రాత్రికి ప్రధాన ఆకర్షణలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
బాలీవుడ్ స్టార్స్
ఐకానిక్ వేదికలలో జరుగుతున్న నేత్ర మంతెన, వంశీ గాదిరాజుల వివాహ వేడుకలకు బాలీవుడ్ స్టార్లు హాజరయ్యారు. సంగీత్ కార్యక్రమానికి కరణ్ జోహార్ హోస్ట్గా వ్యవహరించగా.. రణవీర్ సింగ్, షాహిద్ కపూర్, కృతి సానన్, వరుణ్ ధావన్ వంటి ప్రముఖ బాలీవుడ్ తారలు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
తన హై-ఎనర్జీ స్టేజ్ ప్రెజెన్స్కు పేరుగాంచిన రణవీర్.. ట్రంప్ జూనియర్, అండర్సన్ లను డ్యాన్స్ చేయడానికి ఆహ్వానించడంతో అతిథుల నుండి కేరింతలు వినిపించాయి. బంగారు లెహంగా ధరించిన అండర్సన్ ఆకట్టుకునే కోరస్కు తగ్గట్టు స్టెప్పులు వేశారు. రణవీర్ ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరిచారు. అనంతరం ఆయన 'ఆంఖ్ మారా' పాటకు గ్రూప్ డ్యాన్స్ చేశాడు. 'అప్నా టైమ్ ఆయేగా' పాట కూడా పాడారు.
ఎవరీ నేత్ర మంతెన?
నేత్ర మంతెన- వంశీ గాదిరాజు వెడ్డింగ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవల్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నేత్ర వంతెన తెలుగు మూలాలున్న అమ్మాయి. ఒర్లాండో కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న బిలియనీర్ వ్యాపారవేత్తలు పద్మజ, రామరాజు మంతెనల కుమార్తె నేత్ర. రామరాజుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మూలాలున్నాయి. ఆయన ఇంజెనస్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఛైర్మన్, సీఈవో. ప్రపంచ ఫార్మా రంగంలో లెజెండ్ గా ఎదిగారు.
సూపర్ ఆర్డర్
వరుడు వంశీ గాదిరాజు కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయ గ్రాడ్యుయేట్. 2024 ఫోర్బ్స్ 30 అండర్ 30 లిస్ట్ లో పేరు సంపాదించుకున్నాడు. అతను మల్టీ-లొకేషన్ రెస్టారెంట్ల కోసం డెలివరీ, టేక్అవే కార్యకలాపాలను నిర్వహించే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్ ప్లాట్ఫారమ్ అయిన సూపర్ ఆర్డర్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీటీవో.
మూడు రోజుల ఈ వేడుకలకు దాదాపు 600 మంది అతిథులు హాజరయ్యారు. ది లీలా ప్యాలెస్, జెనానా మహల్, జగ్మందిర్ ఐలాండ్ ప్యాలెస్ వంటి చారిత్రక వేదికలలో వెడ్డింగ్ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ పాప్ ఐకాన్లు జెన్నిఫర్ లోపెజ్, జస్టిన్ బీబర్ కూడా ఈ వేడుకలలో ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నారని భావిస్తున్నారు. ఈ వివాహం నవంబర్ 23న జరిగే భారీ రిసెప్షన్తో ముగుస్తుంది.
