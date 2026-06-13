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    Drishyam 3 OTT Release Date: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ..ఓటీటీలోకి దృశ్యం 3 వచ్చేస్తోంది.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    Drishyam 3 OTT Release Date: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీ లవర్స్ గెట్ రెడీ. ఇండియాలోనే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ కు కేరాఫ్ అడ్రస్ లాంటి దృశ్యం ఫ్రాంఛైజీ నుంచి వచ్చిన మూడో సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతుంది.  మోహన్‌లాల్ మోస్ట్ అవేటెడ్ థ్రిల్లర్ 'దృశ్యం 3' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారైంది. ఈ సినిమాను ఎందుకు చూడాలంటే?

    Jun 13, 2026, 14:03:28 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Drishyam 3 OTT Release Date: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకుల కోసం అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చింది. భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో సంచలనం సృష్టించిన 'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీ నుంచి మూడో భాగం 'దృశ్యం 3' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమైంది.

    ఓటీటీలోకి దృశ్యం 3 వచ్చేస్తోంది.. ఎందుకు చూడాలంటే? (instagram-primevidoin)
    ఓటీటీలోకి దృశ్యం 3 వచ్చేస్తోంది.. ఎందుకు చూడాలంటే? (instagram-primevidoin)

    దృశ్యం 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    థియేటర్లలో అదరగొట్టిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ప్రైమ్ వీడియో ఈ సినిమా విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. జూన్ 18 నుంచి ఈ చిత్రం ప్రత్యేకంగా ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రానుంది.

    200కు పైగా దేశాల్లో

    భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200కు పైగా దేశాల్లోని ప్రేక్షకులు ఓటీటీలో దృశ్యం 3ని వీక్షించవచ్చు. మలయాళ మూలంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లోనూ ఒకేసారి ఈ సినిమాను డిజిటల్ స్క్రీన్‌పైకి తీసుకువస్తున్నారు. ఒకేసారి ఈ భాషల్లో దృశ్యం 3 ఓటీటీ డెబ్యూ చేయనుంది.

    ​జార్జ్‌కుట్టి జీవితంలో కొత్త తుఫాన్

    ​జీతూ జోసెఫ్ అద్భుతమైన కథనంతో, ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ ఈ దృశ్యం 3 చిత్రాన్ని నిర్మించారు. పెన్ స్టూడియోస్, పనోరమా స్టూడియోస్ ఈ సినిమాను సమర్పిస్తున్నాయి.

    కథ విషయానికి వస్తే, 'దృశ్యం 2' సంఘటనల తర్వాత జార్జ్‌కుట్టి (మోహన్‌లాల్) తన కుటుంబంతో కలిసి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడు. తన గతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక సినిమా కూడా తీస్తాడు. అయితే, ఈ ప్రశాంతత ఎంతో కాలం నిలవదు. ఇద్దరు జర్నలిస్టులు ఆ సినిమా వెనుక ఉన్న అసలు నిజాన్ని వెలికితీసేందుకు పరిశోధనలు ప్రారంభించడంతో కథ సరికొత్త మలుపు తిరుగుతుంది.

    ​కుటుంబం కోసం సరికొత్త వ్యూహం

    అదే సమయంలో జార్జ్‌కుట్టి కుమార్తె అంజు పెళ్లి సంబంధం ఒక ఊహించని ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. దీంతో జార్జ్‌కుట్టి మళ్లీ పాత ఇబ్బందుల్లోకి చిక్కుకుంటాడు. ​ఎటు చూసినా ఒత్తిడి పెరుగుతున్న తరుణంలో, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి జార్జ్‌కుట్టి మరోసారి రంగంలోకి దిగుతాడు. రహస్యాలను దాచడానికి ఆయన చేసే ప్రయత్నాలు ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెట్టేలా ఉన్నాయని టాక్.

    ఎందుకు చూడాలంటే?

    దృశ్యం 3 సినిమాను ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలి? అనే ప్రశ్నకు ఫస్ట్ చెప్పే ఆన్సర్ ఆ సినిమా పేరే. అవును దృశ్యం ఫ్రాంఛైజీకి జనాల్లో ఎంతటి ఆదరణ ఉందో తెలిసిందే. ఈ ఫ్రాంఛైజీలో వచ్చిన ఫస్ట్ రెండు సినిమాలు సస్పెన్స్ థ్రిల్ తో ఊపేశాయి. ఇప్పుడు దృశ్యం 3 కూడా అదే లెవల్ లో ఉందని అంటున్నారు.

    ఇక జార్జ్ కుట్టిగా మోహన్ లాల్ మైండ్ గేమ్ ఆడియన్స్ ను సీట్ ఎడ్జ్ పై కూర్చోబెడుతుందని చెప్పొచ్చు. మరోవైపు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు నచ్చే ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈ మూవీలో ఉన్నాయి.

    ​People Also Ask- తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ​ప్రశ్న: దృశ్యం 3 ఓటీటీలో ఎప్పుడు, ఎక్కడ విడుదలవుతుంది?

    జవాబు: దృశ్యం 3 చిత్రం జూన్ 18 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ​ప్రశ్న: ఈ సినిమా తెలుగులో అందుబాటులో ఉంటుందా?

    జవాబు: అవును, ఒరిజినల్ మలయాళ వెర్షన్‌తో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా ఒకేసారి విడుదలవుతుంది.

    ​ప్రశ్న: దృశ్యం 3 చిత్రంలో ముఖ్య తారాగణం ఎవరు?

    జవాబు: ఈ చిత్రంలో మోహన్‌లాల్, మీనా, సిద్ధిఖ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. జీతూ జోసెఫ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Drishyam 3 OTT Release Date: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ..ఓటీటీలోకి దృశ్యం 3 వచ్చేస్తోంది.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    Home/Entertainment/Drishyam 3 OTT Release Date: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ..ఓటీటీలోకి దృశ్యం 3 వచ్చేస్తోంది.. ఎందుకు చూడాలంటే?
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