Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మలయాళం థ్రిల్లర్.. దృశ్యం డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ లేటెస్ట్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    Malayalam Thriller: దృశ్యం మూవీ డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ లేటెస్ట్ థ్రిల్లర్ మూవీ వలతు వశతే కల్లన్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ సినిమాను మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. ఈ డైరెక్టర్ ప్రస్తుతం దృశ్యం 3 మేకింగ్ లో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

    Mar 23, 2026, 17:21:19 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దృశ్యం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇచ్చిన ప్రముఖ మలయాళ డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ తీసిన లేటెస్ట్ థ్రిల్లర్ మూవీ వలతు వశతె కల్లన్ (Valathu Vashathe Kallan). దీనర్థం కుడివైపున ఉన్న దొంగ అని. ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన రెండు నెలల లోపే ఇది డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ మీదకు వస్తుండటం విశేషం. బిజు మీనన్, జోజు జార్జ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా మార్చి 27న మనోరమ మాక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మోహన్‌లాల్ నటిస్తున్న దృశ్యం 3 థియేటర్లలోకి రావడానికి సరిగ్గా వారం ముందు ఈ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతోంది.

    వలతు వశతె కల్లన్ ఓటీటీ వివరాలు

    ఈ ఏడాది జనవరి 30వ తేదీన థియేటర్లలోకి వచ్చిన వలతు వశతె కల్లన్ అనే ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం (మార్చి 27) నుంచి మనోరమ మాక్స్‌ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ లో ఉన్న మిగతా సినిమాల్లాగే, దీన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో ఒరిజినల్ మలయాళ భాషలో చూసేయొచ్చు.

    దృశ్యం లాంటి అద్భుతమైన సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ నుంచి వచ్చినా కూడా.. ఈ సినిమాకు మొదట్లో మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా పెద్దగా ఆడలేదు. కానీ థ్రిల్లర్ జానర్ కావడం వల్ల డిజిటల్ రిలీజ్ తర్వాత ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని అందరూ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.

    వలతు వశతె కల్లన్ సినిమా కథ ఏంటి?

    అవినీతికి బాగా అలవాటు పడిన సీఐ ఆంటోనీ అనే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్, అలాగే శామ్యూల్ అనే ఓ సామాన్యుడి చుట్టూ ఈ కథ మొత్తం తిరుగుతుంది. శామ్యూల్ కూతురు అదృశ్యమై, ఆ తర్వాత శవమై కనిపిస్తుంది. దాంతో అతను ఆ ఆఫీసర్‌పై పగ తీర్చుకోవాలని డిసైడ్ అవుతాడు. ఆ పోలీస్‌తో శామ్యూల్ ఎలా నిజం చెప్పించాడు అనేది ఈ సినిమాలో చాలా ఉత్కంఠగా చూపించారు. ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్‌ను దెబ్బతీయాలని శామ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తుంటే.. తన సొంత కొడుకును కాపాడుకోవడానికి ఆంటోనీ టైమ్‌తో ఎలా పోటీ పడ్డాడనేది ఈ సినిమా మెయిన్ పాయింట్.

    ఇది ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా అయినప్పటికీ, ఇందులో ఒక తండ్రికి, పిల్లలకు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని చాలా ఎమోషనల్‌గా చూపించారు. బిజు మీనన్ ఇందులో అవినీతి సీఐగా నటించగా, కూతుర్ని కోల్పోయి బాధలో ఉన్న తండ్రి శామ్యూల్ పాత్రలో జోజు జార్జ్ అద్భుతంగా నటించాడు. సూపర్ హిట్ సినిమా ఆడుజీవితంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కేఆర్ గోకుల్, లీనా, లియోనా లిషోయ్, షాజు శ్రీధర్ లాంటి వాళ్లు కూడా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    జీతూ జోసెఫ్ తదుపరి సినిమా ఏంటి?

    జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న నెక్స్ట్ మోస్ట్ అవేటెడ్ సినిమా దృశ్యం 3. ఇందులో జార్జ్‌కుట్టి పాత్రలో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ మరోసారి మెయిన్ లీడ్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ సూపర్ హిట్ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌లో వస్తున్న ఈ మూడో భాగం ఏప్రిల్ 2న థియేటర్లలోకి రానుంది. కానీ మూవీ టీమ్ ఇంకా ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టకపోవడంతో, బహుశా ఈ సినిమా రిలీజ్ కొంచెం వాయిదా పడొచ్చనే వార్తలు కూడా ఇండస్ట్రీలో గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes