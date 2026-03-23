    OTT Crime Thriller: ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఇంట్రెస్టింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. 93 మంది ఆడపిల్లల కిడ్నాప్..

    OTT Crime Thriller: ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు మర్దానీ 3 (Mardaani 3). రాణీ ముఖర్జీ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.

    Mar 23, 2026, 15:16:03 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రాణీ ముఖర్జీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన హై-వోల్టేజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'మర్దానీ 3' ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది జనవరి 30న థియేటర్లలో విడుదలై సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా.. సరిగ్గా ఎనిమిది వారాల తర్వాత మార్చి 27న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ మూడో భాగానికి అభిరాజ్ మినావాలా దర్శకత్వం వహించాడు. ఇండియన్ సినిమాలో తిరుగులేని యాక్షన్ హీరోయిన్‌గా రాణీ ముఖర్జీకి ఉన్న క్రేజ్‌ను ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది.

    మర్దానీ 3 ఓటీటీ వివరాలు

    ఈ ఏడాది మొదట్లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర 'బోర్డర్ 2' లాంటి భారీ సినిమాతో పోటీ పడినప్పటికీ.. మర్దానీ 3 తన సత్తా చాటుకుంది. 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన హిందీ సినిమాల్లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.75 కోట్ల గ్రాస్, అలాగే ఇండియాలో రూ.60 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు రాబట్టిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    నిజానికి ఈ సినిమాను ఫిబ్రవరి చివర్లో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ వేరే సినిమాల పోటీ లేకపోవడాన్ని అడ్వాంటేజ్‌గా తీసుకోవడానికి జనవరి 30కే ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మర్దానీ గత సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన గోపి పుత్రన్ స్థానంలో ఈసారి అభిరాజ్ మినావాలా దర్శకుడిగా మారాడు. నిర్మాత ఆదిత్య చోప్రా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బాగా వర్కౌట్ అయింది. కథలోని సీరియస్‌నెస్, రాణీ ముఖర్జీ నటన జనాలకు బాగా కనెక్ట్ అవ్వడంతో ఫిబ్రవరి నెలంతా థియేటర్ల దగ్గర మంచి కలెక్షన్లు వచ్చాయి.

    ఆడిపిల్లల కిడ్నాప్ మిస్టరీ

    సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్ఎస్పీ) శివాని శివాజీ రాయ్ (రాణీ ముఖర్జీ).. ఎనిమిది నుంచి పదేళ్ల వయసున్న 93 మంది చిన్నపిల్లల కిడ్నాప్ కేసును దర్యాప్తు చేయడం ఈ కథలో ప్రధాన అంశం.

    ఈ దర్యాప్తులో ఆమెకు ఒక భయంకరమైన బిచ్చగాళ్ల మాఫియా, అలాగే ఒక ప్రాణాంతకమైన మెడికల్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ గుట్టు తెలుస్తుంది. హెచ్‌పీవీ వైరస్‌ను మార్చి ఆ కిడ్నాప్ అయిన పిల్లల మీద చట్టవిరుద్ధంగా మందులు ప్రయోగిస్తున్నారన్న విషయం బయటపడుతుంది. ఈ దర్యాప్తు ఇండియా దాటి శ్రీలంకలోని కొలంబో వరకు వెళ్లడంతో, అక్కడ జరిగే ఛేజింగ్ సీన్స్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతాయి.

    మర్దానీ 3 విశేషాలు

    ఈ మర్దానీ సిరీస్‌లో తొలిసారిగా ఒక లేడీ విలన్‌ను పరిచయం చేశారు. "అమ్మ" అనే పాత్రలో మల్లికా ప్రసాద్ అద్భుతంగా నటించింది. పిల్లలను అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ, ఈ మెడికల్ మాఫియాను నడిపించే క్రిమినల్ పాత్ర ఆమెది. పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా రాణీ ముఖర్జీకి ధీటుగా, చాలా కూల్‌గా క్రూరమైన పనులు చేసే విలన్‌గా మల్లికా ప్రసాద్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.

    అలాగే కానిస్టేబుల్ ఫాతిమా అన్వర్ పాత్రలో జానకి బోడివాలా ఒక ముఖ్యమైన ఆపరేషన్‌లో కీలక పాత్ర పోషించింది. డాక్టర్ బిక్రమ్ రాయ్‌గా (శివాని భర్త పాత్రలో) జిష్షు సేన్‌గుప్తా మళ్లీ కనిపించగా, ఇంద్రనీల్ భట్టాచార్య, మిఖాయిల్ యావల్కర్ తదితరులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.

    థియేటర్లలో రిలీజైన ఎనిమిది వారాలకు, నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. థియేటర్లో మిస్ అయిన వాళ్లతో పాటు, మళ్లీ ఆ యాక్షన్ సీన్స్ చూడాలనుకునే వాళ్లు ఈ ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల కోసం ఒరిజినల్ హిందీతో పాటు వివిధ భాషల్లో డబ్బింగ్, సబ్‌టైటిల్స్‌తో నెట్‌ఫ్లిక్స్ దీన్ని అందుబాటులోకి తేనుంది.

