    మూడేళ్లుగా వేధింపులు, ఫిర్యాదులు చేసిన మారని తీరు- ట్విన్ బ్రదర్స్ అరాచకంపై డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, నటి రవీనా రవి ఆవేదన

    డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, నటి రవీనా రవి గత మూడేళ్లుగా తాను ఎదుర్కొంటున్న వేధింపుల గురించి సోషల్ మీడియాలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు హెచ్చరించిన కూడా స్టాకర్ల తీరు మారలేదని, తనతో పాటు తన కుటుంబాన్ని కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారంటూ రవీనా రవి తన గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు.

    Published on: Feb 07, 2026 2:16 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    సినిమా రంగంలో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌గా, నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రవీనా రవి తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. గత మూడేళ్లుగా ఇద్దరు వ్యక్తులు తనను, తన కుటుంబాన్ని మానసికంగా వేధిస్తున్నారంటూ ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టారు. పోలీసులు ఫిర్యాదు చేసినా, హెచ్చరికలు జారీ చేసినా వారి వేధింపులు తగ్గకపోవడంతో రవీనా రవి బహిరంగంగా స్పందించాల్సి వచ్చింది.

    మూడేళ్లుగా వేధింపులు, ఫిర్యాదులు చేసిన మారని తీరు- ట్విన్ బ్రదర్స్ అరాచకంపై డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, నటి రవీనా రవి ఆవేదన
    మూడేళ్లుగా వేధింపులు, ఫిర్యాదులు చేసిన మారని తీరు- ట్విన్ బ్రదర్స్ అరాచకంపై డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, నటి రవీనా రవి ఆవేదన

    అసలు ఏం జరిగింది?

    తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో వేధింపులకు సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్లను రవీనా రవి షేర్ చేశారు. శబరీష్ అనే వ్యక్తి, అతని కవల సోదరుడు (ట్విన్ బ్రదర్స్) కలిసి ఈ అరాచకానికి పాల్పడుతున్నట్లు రవీనా రవి గుర్తించారు. "ఇది పబ్లిక్ అవేర్‌నెస్ కోసం చేస్తున్న పోస్ట్.. ఎవరూ నిర్లక్ష్యం చేయకండి. నా కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను రక్షించుకోవడానికే నేను ఈ విషయాన్ని బయటపెడుతున్నాను" అని రవీనా రవి పేర్కొన్నారు.

    ట్విన్ బ్రదర్స్ వేధింపుల తీరు గురించి చెబుతూ.. "వారు మెసేజ్‌లు, కామెంట్లలో అత్యంత అసభ్యకరమైన భాషను వాడుతున్నారు. చట్టపరమైన మార్గాలను అనుసరించినా ఫలితం లేకపోయింది. నా వల్ల నా సన్నిహితులు, స్నేహితులు ఇబ్బందులు పడటం నాకు చాలా బాధగా ఉంది" అని రవీనా రవి ఆవేదన చెందారు.

    స్టాకింగ్ మాస్టర్ మైండ్..

    వేధింపులకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులు అనేక రకాల ఫేక్ అకౌంట్లను వాడుతున్నట్లు రవీనా రవి తెలిపారు. కేవలం తననే కాకుండా మరికొంతమంది నటీమణులను కూడా వారు వేధిస్తున్నారని ఆమె వెల్లడించారు.

    "నేను ముందే కలిశానని, మాకు పెళ్లి నిశ్చయమైందని లేనిపోని కథలు కల్పిస్తూ వారు వేధిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తే వెంటనే బ్లాక్ చేసి రిపోర్ట్ చేయండి" అని రవీనా రవి తన ఫ్యాన్స్‌ను కోరారు.

    చెన్నై పోలీసులపై నమ్మకం ఉంది..

    "మహిళలకు అత్యంత సురక్షితమైన నగరం అని చెన్నైకి పేరుంది. ఈ నగరంలో మహిళల రక్షణను నిరూపించేలా అధికారులు ఇలాంటి వికృత చేష్టలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి" అని రవీనా రవి కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె తమిళనాడు పోలీస్, సైబర్ క్రైమ్ వింగ్, జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ను ట్యాగ్ చేశారు.

    ఎవరీ రవీనా రవి?

    బాలనటిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన రవీనా రవి.. ఆ తర్వాత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌గా రాణించారు. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో ఎంతోమంది స్టార్ హీరోయిన్లకు ఆమె గొంతు అప్పు ఇచ్చారు.

    నటిగా రవీనా రవి సినిమాలు

    ఇక రవీనా రవి నటిగా 'మాస్టర్', 'లవ్ టుడే', 'రాకీ', 'కావల్తురై ఉంగల్ నన్బన్' వంటి చిత్రాల్లో తన నటనతో మెప్పించారు. ప్రస్తుతం రవీనా రవికి ఎదురైన ఈ చేదు అనుభవంపై సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది.

    News/Entertainment/మూడేళ్లుగా వేధింపులు, ఫిర్యాదులు చేసిన మారని తీరు- ట్విన్ బ్రదర్స్ అరాచకంపై డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, నటి రవీనా రవి ఆవేదన
    News/Entertainment/మూడేళ్లుగా వేధింపులు, ఫిర్యాదులు చేసిన మారని తీరు- ట్విన్ బ్రదర్స్ అరాచకంపై డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, నటి రవీనా రవి ఆవేదన
