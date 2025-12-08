ఈ డైరెక్టర్ ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్.. సెలవులు పెట్టి మరి సినిమా పూర్తి చేశారు.. నిర్మాత వీఎస్ఎస్ కుమార్ కామెంట్స్
తెలుగులో వస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్. అవి తేజ్, క్రాంతి, ప్రదీప్, సుపర్ణ, పవన్ మెయిల్ లీడ్ రూల్స్లో నటించిన ఈ సినిమాకు వెంకట్ త్రినాథ రెడ్డి ఉసిరిక దర్శకత్వం వహించారు. వీఎస్ఎస్ కుమార్ నిర్మాతగా ఉన్నారు. ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నిర్మాత ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు.
సీనియర్ నటులు సుమన్, నాజర్, తనికెళ్ల భరణి కీలక పాత్రలు పోషించిన లేటెస్ట్ తెలుగు సినిమా ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్. క్రాంతి, అవి తేజ్, ప్రదీప్, సుపర్ణ, పవని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు వెంకట్ త్రినాథ రెడ్డి ఉసిరిక దర్శకత్వం వహించారు.
సంయక్త నిర్మాణం
శ్రీ గురు దక్షిణ మూర్తి ఫిలింస్ పతాకంపై వీఎస్ఎస్ కుమార్, ధన శ్రీనివాస్ జామి, లక్ష్మి వెంకట్ రెడ్డి ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ సినిమా డిసెంబర్ 12న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల నిర్వహించిన ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ప్రొడ్యూసర్ వీఎస్ఎస్ కుమార్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు.
ఫెయిల్యూర్స్ ఎవరుండరు
నిర్మాత వీఎస్ఎస్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. "ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ అంటే ఎవరు ఉండరు. జీవితంలో ఒకసారి ఫెయిల్ అయితేనే జీవితంలో ఎలా పైకి రావాలో తెలుస్తుంది. అందరికి నమస్కారం. నేను ఒకప్పుడు మీడియాలో పని చేశాను. ఈ సినిమాకు అందరూ సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను" అని కోరారు.
నాకు ధైర్యం చెబుతూ మరి
"ఈ ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాము. దర్శకుడు మరింత కష్టపడ్డారు. ఆయన (వెంకట్ త్రినాథ రెడ్డి ఉసిరిక) ఒక బ్యాంకు మేనేజర్. అయినప్పటికీ సెలవులు పెట్టి మరి.. నాకు ధైర్యం చెబుతూ.. ఈ సినిమాను పూర్తి చేశారు. డిసెంబర్ 12వ తేదీన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది" అని నిర్మాత వీఎస్ఎస్ కుమార్ తెలిపారు.
నాకు మరింత నమ్మకం వచ్చింది
ఇదే ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ తెలుగు శ్రీను మాట్లాడుతూ.. "అందరికి నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సినిమాలో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు. సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. చిత్ర ట్రైలర్ చూస్తుంటే సినిమాపై నాకు మరింత నమ్మకం వచ్చింది" అని అన్నారు.
ఆనందంగా ఉంది
"పాటలు చాలా బాగా వచ్చాయి. నిర్మాత కుమార్ గారు నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తూ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. డిసెంబర్ 12వ తేదీన విడుదల కానున్న ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు అందరూ థియేటర్లో చూసి ఆనందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను" అని దర్శకుడు తెలుగు శ్రీను తెలిపారు.
మనసు పెట్టి తీశాం
శ్రీనివాస్ జమ్మి మాట్లాడుతూ.. "ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్ అనే ఈ చిత్రం మా మనసు పెట్టి తీశాము. ఒక్క విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చాలా కష్టపడి చేశాము. ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము" అని పేర్కొన్నారు.
