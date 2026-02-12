Edit Profile
    ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్ నామినేషన్లు.. బెస్ట్ మూవీ రేసులో పుష్ప 2, కల్కి 2898 ఏడీ, హనుమాన్.. నామినేషన్ల పూర్తి జాబితా

    70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డులు సౌత్ నామినేషన్ల జాబితా వచ్చేసింది. 2024 ఏడాదికిగాను తెలుగుతోపాటు కన్నడ, తమిళ, మలయాళ భాషలకు చెందిన బెస్ట్ మూవీస్, డైరెక్టర్స్, యాక్టర్స్ కు ఈ అవార్డులను ఇస్తారు. ఆ నామినేషన్ల పూర్తి జాబితా ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 12, 2026 5:03 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    2024లో విడుదలైన తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ చిత్రాలకు గాను 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్ సౌత్ అవార్డ్స్ నామినేషన్లను గురువారం (ఫిబ్రవరి 12) ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరి 21న కేరళ వేదికగా ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరగనుంది. అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2', శివకార్తికేయన్ 'అమరన్', ఫహద్ ఫాసిల్ 'ఆవేశం' వంటి సినిమాలు ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి. పూర్తి నామినేషన్ల జాబితా ఇక్కడ చూడండి.

    పూర్తి నామినేషన్ల జాబితా

    తెలుగు (Telugu):

    బెస్ట్ మూవీ

    35 చిన్న కథ కాదు

    కమిటీ కుర్రోళ్ళు

    హను-మాన్

    కల్కి 2898 AD

    లక్కీ భాస్కర్

    పుష్ప 2: ది రూల్

    బెస్ట్ డైరెక్టర్

    నాగ్ అశ్విన్ (కల్కి 2898 AD)

    నంద కిషోర్ ఈమని (35 చిన్న కథ కాదు)

    ప్రశాంత్ వర్మ (హను-మాన్)

    సుకుమార్ (పుష్ప 2: ది రూల్)

    వెంకీ అట్లూరి (లక్కీ భాస్కర్)

    యదు వంశీ (కమిటీ కుర్రోళ్ళు)

    బెస్ట్ యాక్టర్ (మేల్)

    అల్లు అర్జున్ (పుష్ప 2: ది రూల్)

    దుల్కర్ సల్మాన్ (లక్కీ భాస్కర్)

    జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (దేవర: పార్ట్ 1)

    నాని (సరిపోదా శనివారం)

    సిద్దు జొన్నలగడ్డ (టిల్లు స్క్వేర్)

    తేజ సజ్జా (హను-మాన్)

    బెస్ట్ యాక్టర్ (ఫిమేల్)

    అనుపమ పరమేశ్వరన్ (టిల్లు స్క్వేర్)

    ఆషికా రంగనాథ్ (నా సామిరంగ)

    మీనాక్షి చౌదరి (లక్కీ భాస్కర్)

    నివేదా థామస్ (35 చిన్న కథ కాదు)

    ప్రియాంక మోహన్ (సరిపోదా శనివారం)

    రష్మిక మందన్న (పుష్ప 2: ది రూల్)

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు (మేల్)

    అమితాబ్ బచ్చన్ (కల్కి 2898 AD)

    ధనంజయ (జీబ్రా)

    ఫహద్ ఫాసిల్ (పుష్ప 2: ది రూల్)

    సత్య (మత్తు వదలరా 2)

    ఎస్.జె. సూర్య (సరిపోదా శనివారం)

    వినయ్ రాయ్ (హను-మాన్)

    ఉత్తమ సహాయ నటి (Female)

    అంజలి (గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి)

    ఫరియా అబ్దుల్లా (మత్తు వదలరా 2)

    రాశి సింగ్ (ప్రసన్న వదనం)

    శరణ్య ప్రదీప్ (అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు)

    శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ (మెకానిక్ రాకీ)

    వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ (హను-మాన్)

    ఉత్తమ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్

    అనిరుధ్ రవిచందర్ (దేవర: పార్ట్ 1)

    చైతన్ భరద్వాజ్ (హరోం హర)

    దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (పుష్ప 2: ది రూల్)

    జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ (లక్కీ భాస్కర్)

    గౌర హరి, అనుదీప్ దేవ్, కృష్ణ సౌరభ్ (హను-మాన్)

    జేక్స్ బిజోయ్ (సరిపోదా శనివారం)

    తమన్ ఎస్ (గుంటూరు కారం)

    తమిళం (Tamil)

    ఉత్తమ చిత్రం: అమరన్, కొట్టుక్కాలి, లబ్బర్ పండు, మహారాజా, మెయ్యళగన్, వాళై

    ఉత్తమ దర్శకుడు: సి. ప్రేమ్ కుమార్ (మెయ్యళగన్), మారి సెల్వరాజ్ (వాళై), నితిలన్ స్వామినాథన్ (మహారాజా), పా. రంజిత్ (తంగలాన్), పి.ఎస్. వినోద్‌రాజ్ (కొట్టుక్కాలి), రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి (అమరన్)

    ఉత్తమ నటుడు: అరవింద్ స్వామి (మెయ్యళగన్), అట్టకత్తి దినేశ్ (లబ్బర్ పంతు), విక్రమ్ (తంగలాన్), ధనుష్ (కెప్టెన్ మిల్లర్), శివకార్తికేయన్ (అమరన్), సూరి (గరుడన్), విజయ్ సేతుపతి (మహారాజా)

    ఉత్తమ నటి: అన్న బెన్ (కొట్టుక్కాలి), కీర్తి సురేష్ (రఘు తాత), సాయి పల్లవి (అమరన్), సిమ్రాన్ (అంధగన్), శ్రీ గౌరీ ప్రియ (లవర్), ఊర్వశి (జే బేబీ)

    మలయాళం (Malayalam)

    ఉత్తమ చిత్రం: ఆడుజీవితం, ఆట్టం, ఆవేశం, భ్రమయుగం, కిష్కింధ కాండం, మంజుమ్మెల్ బాయ్స్, ఆల్ వి ఇమాజిన్ యాజ్ లైట్, ప్రేమలు, ఉల్లోళుక్కు

    ఉత్తమ దర్శకుడు: బ్లెస్సీ (ఆడుజీవితం), చిదంబరం (మంజుమ్మెల్ బాయ్స్), జిత్రు మాధవన్ (ఆవేశం), రాహుల్ సదాశివన్ (భ్రమయుగం) తదితరులు.

    ఉత్తమ నటుడు: ఆసిఫ్ అలీ (కిష్కింధ కాండం), బేసిల్ జోసెఫ్ (సూక్ష్మదర్శిని), ఫహద్ ఫాసిల్ (ఆవేశం), మమ్ముట్టి (భ్రమయుగం), పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ (ఆడుజీవితం), టొవినో థామస్ (ARM)

    ఉత్తమ నటి: మమితా బైజు (ప్రేమలు), నజ్రియా (సూక్ష్మదర్శిని), పార్వతి తిరువోతు (ఉల్లోళుక్కు), ఊర్వశి (ఉల్లోళుక్కు) తదితరులు.

    కన్నడ (Kannada)

    ఉత్తమ చిత్రం: బఘీర, భీమ, బ్లింక్, హదినెలెంటు, కృష్ణం ప్రణయ సఖి, శాఖాహారి

    ఉత్తమ నటుడు: దునియా విజయ్ (భీమ), గణేష్ (కృష్ణం ప్రణయ సఖి), శివరాజ్‌కుమార్ (భైరతి రణగల్), శ్రీమురళి (బఘీర), సుదీప్ (మ్యాక్స్)

    ఉత్తమ నటి: రుక్మిణి వసంత్ (బఘీర), చైత్ర ఆచార్ (బ్లింక్) తదితరులు.

