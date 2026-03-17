Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Thriller: 9.1 ఐఎండీబీ రేటింగ్.. థియేటర్లలో వణికించిన 'ఫోర్త్ ఫ్లోర్' ఓటీటీలోకి! 21 రోజులకే స్ట్రీమింగ్.. డేట్ ఫిక్స్

    OTT Thriller: ఓ తమిళ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. థియేటర్లలో రిలీజైన 21 రోజులకే ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తుంది. ఈ థ్రిల్లర్ లో హారర్, మిస్టరీ, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 

    Mar 17, 2026, 13:50:50 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సీన్స్ తో తెరకెక్కిన తమిళ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ ‘ఫోర్త్ ఫ్లోర్’ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. హారర్, మిస్టరీ, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తో ఈ మూవీ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇచ్చేందుకు వచ్చేస్తుంది. థియేటర్లలో రిలీజైన 21 రోజులకే ఈ చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుండటం గమనార్హం.

    ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఓటీటీ

    తమిళంలో రీసెంట్ గా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను భయపెట్టిన సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ఫోర్త్ ఫ్లోర్’. ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. మార్చి 20 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ సన్ నెక్ట్స్ ఇవాళ (మార్చి 17) అనౌన్స్ చేసింది. సన్ నెక్ట్స్ లో ఈ థ్రిల్లర్ అందుబాటులోకి రానుంది.

    21 రోజులకే

    ఫోర్త్ ఫ్లోర్ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజైన 21 రోజులకే ఓటీటీలోకి రానుంది. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 27, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇప్పుడు 21 రోజులకే అంటే మార్చి 20, 2026న డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మూవీలో ఆరి అర్జునన్, దీప్శిక, పవిత్ర ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ మూవీకి ఎల్ఆర్ సుందరపాండి డైరెక్టర్.

    9.1 ఐఎండీబీ

    థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను వణికించిన సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ కు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ చిత్రానికి ఐఎండీబీలో 10కి గాను ఏకంగా 9.1 రేటింగ్ ఉంది. మనో క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ఎ.రాజా ఈ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ సినిమాను నిర్మించాడు.

    ఫోర్త్ ఫ్లోర్ స్టోరీ

    ధీరన్ (ఆరి అర్జునన్) ఓ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్. అతను గతంలో అను (పవిత్ర)ను ప్రేమిస్తాడు. కానీ ఆ తర్వాత వీళ్లు విడిపోతారు. అయితే ఒక రోజు చెన్నైకి రమ్మనిన ధీరన్ ను అను పిలుస్తుంది. సిటీకి వచ్చిన అతను ఓ ఒంటరి అపార్ట్ మెంట్ లోని ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఓ ఫ్లాట్ లో ఉంటాడు.

    ఆ ఫ్లాట్ మొత్తం దుమ్మురేగి ఉంటుంది. అందులోనే ధీరన్ ఉంటాడు. పక్క ఫ్లాట్ లోని శ్వేత (దీప్శిక)తో అతనికి ఫ్రెండ్ షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ తన ఎక్స్ లవర్ అను గురించి ఎంత ప్రయత్నించినా ధీరన్ తెలుసుకోలేకపోతాడు. తన ఫ్లాట్ లో మాత్రం చిన్నపాపతో అను ఉన్న ఫొటో దొరుకుతుంది.

    ఆ ట్విస్ట్

    ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లోని ఫ్లాట్ లో ఉన్న ధీరన్ కు విచిత్రమైన సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. అతణ్ని ఎవరో ఫోర్త్ ఫ్లోర్ నుంచి తోసేసినట్లు, ఓ శక్తి వెంబడిస్తున్నట్లు కలలు వస్తాయి. మరోవైపు ఫ్లాట్ ఖాళీ చేయాలని అపార్ట్ మెంట్ వాళ్లు ఫోర్స్ చేస్తుంటారు. అసలు ఆ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో ఏముంది? అను ఏమైంది? అనుతో ఉన్న చిన్న పాప ఎవరు? అనేది ఫోర్త్ ఫ్లోర్ మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/OTT Thriller: 9.1 ఐఎండీబీ రేటింగ్.. థియేటర్లలో వణికించిన 'ఫోర్త్ ఫ్లోర్' ఓటీటీలోకి! 21 రోజులకే స్ట్రీమింగ్.. డేట్ ఫిక్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes