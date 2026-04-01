Friends Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి మళ్ళీ వచ్చేసిన ‘ఫ్రెండ్స్’.. మూడు నెలల తర్వాత సర్ప్రైజ్
Friends Web Series: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులున్న కల్ట్ సిట్కామ్ 'ఫ్రెండ్స్' (Friends) తిరిగి నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఒప్పంద గడువు ముగియడంతో గతేడాది డిసెంబర్లో తొలగించిన ఈ సిరీస్ను.. నెట్ఫ్లిక్స్ మళ్లీ స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందిన అమెరికన్ సిట్కామ్ 'ఫ్రెండ్స్' (Friends) అభిమానులకు నెట్ఫ్లిక్స్ అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. గతేడాది డిసెంబర్ 30న ఈ వెబ్ సిరీస్ను తన ప్లాట్ఫామ్ నుండి తొలగించిన నెట్ఫ్లిక్స్.. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను పునరుద్ధరించుకుంది. ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఈ ప్రకటన రావడంతో చాలామంది ఇది 'ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే' ప్రాంక్ ఏమో అని సందేహించారు. కానీ ఇది నిజమేనని, అధికారికంగా ఈ సిరీస్ తిరిగి నెట్ఫ్లిక్స్ క్యాటలాగ్లోకి చేరిందని స్పష్టమైంది.
మూడు నెలల తర్వాత..
దాదాపు మూడు నెలల నిరీక్షణ తర్వాత 'ఫ్రెండ్స్' సిరీస్ లవర్స్ తమ అభిమాన షోను మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం లభించింది. ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన మొత్తం 10 సీజన్లు, అందులోని 236 ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి పాపులర్ షోల స్ట్రీమింగ్ హక్కుల విషయంలో ఒప్పందాలు ముగిసినప్పుడు అవి ప్లాట్ఫామ్ నుండి కనుమరుగవుతుంటాయి. అయితే ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ హక్కులను తిరిగి సొంతం చేసుకుంది.
న్యూయార్క్ నగర నేపథ్యంలో సాగే కథ..
ఈ ఫ్రెండ్స్ వెబ్ సిరీస్ ఆరుగురు స్నేహితుల జీవితాలు, వారి ప్రేమలు, కెరీర్ ఎదుగుదల, వారి మధ్య ఉండే విడదీయలేని బంధం చుట్టూ తిరుగుతుంది. డెవిడ్ క్రేన్, మార్టా కాఫ్మన్ సృష్టించిన ఈ ఐకానిక్ సిట్కామ్లో జెన్నిఫర్ అనిస్టన్, కోర్టనీ కాక్స్, లిసా కుడ్రో, మాట్ లెబ్లాంక్, మాథ్యూ పెర్రీ, డేవిడ్ స్విమ్మర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
1994లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం దశాబ్దాలు గడిచినా నేటి తరానికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైన షోగా నిలిచిపోయింది. ముఖ్యంగా మాథ్యూ పెర్రీ (చాండ్లర్ బింగ్) మరణం తర్వాత, అభిమానులు ఈ సిరీస్ను మరింత భావోద్వేగంతో చూస్తున్నారు. మీరు కూడా ఆ పాత జ్ఞాపకాలను మళ్ళీ నెమరువేసుకోవాలనుకుంటే, ఇప్పుడే నెట్ఫ్లిక్స్లోకి లాగిన్ అయిపోండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఫ్రెండ్స్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ నుండి ఎప్పుడు తొలగించారు?
స్ట్రీమింగ్ హక్కుల ఒప్పందం ముగియడంతో డిసెంబర్ 30, 2025న నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సిరీస్ను తన ప్లాట్ఫామ్ నుండి తొలగించింది.
2. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని ఎపిసోడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి?
ఫ్రెండ్స్ సిరీస్కు సంబంధించిన మొత్తం 10 సీజన్లు, 236 ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో తిరిగి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
3. ఫ్రెండ్స్ వెబ్ సిరీస్ ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?
జెన్నిఫర్ అనిస్టన్, కోర్టనీ కాక్స్, లిసా కుడ్రో, మాట్ లెబ్లాంక్, మాథ్యూ పెర్రీ, డేవిడ్ స్విమ్మర్ ఈ షోలో ఆరుగురు ప్రధాన స్నేహితులుగా నటించారు.
