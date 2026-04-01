    Friends Web Series: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మళ్ళీ వచ్చేసిన ‘ఫ్రెండ్స్’.. మూడు నెలల తర్వాత సర్‌ప్రైజ్

    Friends Web Series: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులున్న కల్ట్ సిట్‌కామ్ 'ఫ్రెండ్స్' (Friends) తిరిగి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఒప్పంద గడువు ముగియడంతో గతేడాది డిసెంబర్‌లో తొలగించిన ఈ సిరీస్‌ను.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ మళ్లీ స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకొచ్చింది.

    Apr 1, 2026, 20:41:49 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందిన అమెరికన్ సిట్‌కామ్ 'ఫ్రెండ్స్' (Friends) అభిమానులకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. గతేడాది డిసెంబర్ 30న ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను తన ప్లాట్‌ఫామ్ నుండి తొలగించిన నెట్‌ఫ్లిక్స్.. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను పునరుద్ధరించుకుంది. ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఈ ప్రకటన రావడంతో చాలామంది ఇది 'ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే' ప్రాంక్ ఏమో అని సందేహించారు. కానీ ఇది నిజమేనని, అధికారికంగా ఈ సిరీస్ తిరిగి నెట్‌ఫ్లిక్స్ క్యాటలాగ్‌లోకి చేరిందని స్పష్టమైంది.

    Friends Web Series: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మళ్ళీ వచ్చేసిన ‘ఫ్రెండ్స్’.. మూడు నెలల తర్వాత సర్‌ప్రైజ్
    మూడు నెలల తర్వాత..

    దాదాపు మూడు నెలల నిరీక్షణ తర్వాత 'ఫ్రెండ్స్' సిరీస్ లవర్స్ తమ అభిమాన షోను మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం లభించింది. ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన మొత్తం 10 సీజన్లు, అందులోని 236 ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి పాపులర్ షోల స్ట్రీమింగ్ హక్కుల విషయంలో ఒప్పందాలు ముగిసినప్పుడు అవి ప్లాట్‌ఫామ్ నుండి కనుమరుగవుతుంటాయి. అయితే ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ హక్కులను తిరిగి సొంతం చేసుకుంది.

    న్యూయార్క్ నగర నేపథ్యంలో సాగే కథ..

    ఈ ఫ్రెండ్స్ వెబ్ సిరీస్ ఆరుగురు స్నేహితుల జీవితాలు, వారి ప్రేమలు, కెరీర్ ఎదుగుదల, వారి మధ్య ఉండే విడదీయలేని బంధం చుట్టూ తిరుగుతుంది. డెవిడ్ క్రేన్, మార్టా కాఫ్మన్ సృష్టించిన ఈ ఐకానిక్ సిట్‌కామ్‌లో జెన్నిఫర్ అనిస్టన్, కోర్టనీ కాక్స్, లిసా కుడ్రో, మాట్ లెబ్లాంక్, మాథ్యూ పెర్రీ, డేవిడ్ స్విమ్మర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

    1994లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం దశాబ్దాలు గడిచినా నేటి తరానికి కూడా ఎంతో ఇష్టమైన షోగా నిలిచిపోయింది. ముఖ్యంగా మాథ్యూ పెర్రీ (చాండ్లర్ బింగ్) మరణం తర్వాత, అభిమానులు ఈ సిరీస్‌ను మరింత భావోద్వేగంతో చూస్తున్నారు. మీరు కూడా ఆ పాత జ్ఞాపకాలను మళ్ళీ నెమరువేసుకోవాలనుకుంటే, ఇప్పుడే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి లాగిన్ అయిపోండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఫ్రెండ్స్ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుండి ఎప్పుడు తొలగించారు?

    స్ట్రీమింగ్ హక్కుల ఒప్పందం ముగియడంతో డిసెంబర్ 30, 2025న నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ సిరీస్‌ను తన ప్లాట్‌ఫామ్ నుండి తొలగించింది.

    2. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని ఎపిసోడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి?

    ఫ్రెండ్స్ సిరీస్‌కు సంబంధించిన మొత్తం 10 సీజన్లు, 236 ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తిరిగి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

    3. ఫ్రెండ్స్ వెబ్ సిరీస్ ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?

    జెన్నిఫర్ అనిస్టన్, కోర్టనీ కాక్స్, లిసా కుడ్రో, మాట్ లెబ్లాంక్, మాథ్యూ పెర్రీ, డేవిడ్ స్విమ్మర్ ఈ షోలో ఆరుగురు ప్రధాన స్నేహితులుగా నటించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

