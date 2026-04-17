Netflix Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. బాక్సింగ్ రింగులో రివేంజ్.. ట్రైలర్ రిలీజ్
Netflix Web Series: నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి త్వరలోనే ఓ సూపర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ స్పోర్ట్స్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. బాక్సింగ్ రింగులో రివేంజ్ చుట్టూ తిరిగే స్టోరీతో తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజైంది. మే 1 నుంచి ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
Netflix Web Series: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) తన సరికొత్త స్పోర్ట్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'గ్లోరీ' (Glory) ట్రైలర్ను ముంబైలో గ్రాండ్గా విడుదల చేసింది. బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ రివెంజ్ డ్రామాలో దివ్యేందు, పుల్కిత్ సామ్రాట్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రక్తసిక్తమైన రింగ్లో సాగే ఈ ఫైట్ మే 1 నుండి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
బాక్సింగ్ రింగ్.. ఒక యుద్ధ క్షేత్రం
ముంబైలో ఏప్రిల్ 17న జరిగిన ఈ వేడుకలో నెట్ఫ్లిక్స్ 'గ్లోరీ' ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించింది. కేవలం ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాగానే కాకుండా, ఇందులో లోతైన క్రైమ్ మిస్టరీని జోడించారు.
ప్రతి పంచ్ వెనుక ఒక రహస్యం, ప్రతి రౌండ్ వెనుక ఒక ఎమోషనల్ ప్రతీకారం దాగి ఉంటుందని ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది. 'మిర్జాపూర్' ఫేమ్ కరణ్ అన్షుమన్ ఈ వెబ్ సిరీస్కు సృష్టికర్త కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
గ్లోరీ స్టోరీ: శక్తిగఢ్ రహస్యాలు
ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా బతికే ఒక మొండి కోచ్ రఘుబీర్ సింగ్ (సువీందర్ విక్కీ) కుటుంబం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. కోచ్ కూతురు గుడియా (జన్నత్ జుబైర్)పై జరిగిన దాడి, వర్ధమాన బాక్సర్ నిహాల్ సింగ్ అనుమానాస్పద మరణం ఈ సిరీస్ లో కీలకమైన కథ.
తండ్రికి దూరమైన కొడుకులు దేవ్ (దివ్యేందు), రవి (పుల్కిత్ సామ్రాట్) తిరిగి శక్తిగఢ్ వచ్చి ఈ రహస్యాలను ఎలా ఛేదించారనేదే ప్రధానాంశం. సికందర్ ఖేర్, అశుతోష్ రాణా వంటి వారు ఈ గ్యాంగ్స్టర్, బాక్సింగ్ పాలిటిక్స్లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా లైవ్ బాక్సింగ్ లాంచ్
ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రమోషన్స్ కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక సరికొత్త ప్రయోగాన్ని చేసింది. నటుడు పుల్కిత్ సామ్రాట్, ప్రొఫెషనల్ బాక్సర్ నీరజ్ గోయత్ మధ్య లైవ్ బాక్సింగ్ ఫేస్-ఆఫ్ నిర్వహించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది కేవలం కల్పిత కథ మాత్రమే కాదు, బాక్సర్ల నిజ జీవిత కష్టాలను కూడా ప్రతిబింబిస్తుందని చిత్ర బృందం పేర్కొంది.
"గ్లోరీ అనేది కేవలం ఒలింపిక్ గోల్డ్ కోసం సాగే ప్రయాణం కాదు.. ఆ కల వెనుక పేరుకుపోయిన చీకటి, హింసను చూపిస్తుంది" అని డైరెక్టర్ కరణ్ అన్షుమన్ అన్నాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ‘గ్లోరీ’ వెబ్ సిరీస్ ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఈ వెబ్ సిరీస్ మే 1, 2026 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ గ్లోరీ స్టోరీ ఏంటి?
ఇది ఒక స్పోర్ట్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో సాగే ఒక మర్డర్ మిస్టరీ, ఫ్యామిలీ రివెంజ్ డ్రామా.
3. గ్లోరీ వెబ్ సిరీస్ లో నటించిన ప్రముఖ నటులు ఎవరు?
'మున్నా భయ్యా'గా పేరొందిన దివ్యేందు శర్మ, పుల్కిత్ సామ్రాట్ ఇందులో సోదరులుగా నటిస్తున్నారు. విలక్షణ నటుడు అశుతోష్ రాణా విలన్ పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు.
