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    Gopichand Singa: గోపీచంద్ మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. సరికొత్త టైటిల్ 'సింగా'.. గ్లింప్స్ వీడియోలో నల్ల చిరుతలా మాచో స్టార్

    Gopichand Singa: మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నెక్స్ట్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఫేమస్ స్టంట్ మాస్టర్ వి. వెంకట్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కతున్న ఈ సినిమాకు 'సింగా' అనే పవర్ ఫుల్ టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.

    Jun 12, 2026, 19:20:55 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Gopichand Singa: టాలీవుడ్ యాక్షన్ హీరో, మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్ అభిమానులకు అదిరిపోయే బర్త్‌డే గిఫ్ట్ అందింది. ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రానికి సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను చిత్ర బృందం పంచుకుంది. వైవిధ్యమైన, ఇంపాక్ట్‌ఫుల్ కథాంశాలతో టాలీవుడ్‌లో తనదైన ముద్ర వేసిన '70ఎమ్ఎమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' బ్యానర్‌పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

    Gopichand Singa: గోపీచంద్ మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. సరికొత్త టైటిల్ 'సింగా'.. గ్లింప్స్ వీడియోలో నల్ల చిరుతలా మాచో స్టార్
    Gopichand Singa: గోపీచంద్ మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. సరికొత్త టైటిల్ 'సింగా'.. గ్లింప్స్ వీడియోలో నల్ల చిరుతలా మాచో స్టార్

    ఈ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా ద్వారా ప్రముఖ స్టంట్ మాస్టర్ వి. వెంకట్ దర్శకుడిగా టాలీవుడ్‌కు పరిచయమవుతున్నారు. గోపీచంద్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రానికి 'సింగా' (Singa) అనే పవర్ ఫుల్ టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ వదిలిన గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.

    Poaching Like a Panther | గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న 'సింగా' గ్లింప్స్

    తాజాగా విడుదల చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో ఒక్కసారిగా అంచనాలను పెంచేసింది. అడవిలో పక్షుల కిలకిలరావాలు, గిరిజన ప్రాంత వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సౌండ్స్‌తో ఈ గ్లింప్స్ ప్రారంభమవుతుంది. దట్టమైన చీకటిలో నుంచి రెండు మెరుస్తున్న కళ్లు నెమ్మదిగా ముందుకు వస్తాయి.

    మొదట అడవిలో ఒక నల్ల చిరుత పొంచి ఉన్నట్లు భ్రమ కలిగిస్తుంది. కానీ ఆ తర్వాత అసలు సిసలైన మాస్ అవతారంలో గోపీచంద్‌ను పవర్ ఫుల్‌గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కళ్లలో తీవ్రమైన కోపం, కసి కనిపిస్తుండగా.. చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకుని పగతో రగిలిపోతున్న సింహంలా గోపీచంద్ కనిపించిన తీరు మాస్ ఆడియన్స్‌కు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.

    Mass Action Feast | మాస్ ఆడియన్స్‌కు ఫీస్ట్

    గోపీచంద్ కెరీర్‌లో ఇదొక పక్కా కమర్షియల్ మాస్ మసాలా ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలవనుందని టైటిల్ టీజర్ స్పష్టం చేస్తోంది. స్టంట్ మాస్టర్ నుంచి దర్శకుడిగా మారుతున్న వి. వెంకట్.. గోపీచంద్ బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు సరిపోయేలా ఒక పదునైన కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

    ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటికే ఫైట్ మాస్టర్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెంకట్.. మెగాఫోన్ పట్టి సరికొత్త కోణంలో ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్లను వెండితెరపై ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మలయాళ ముద్దుగుమ్మ అనార్కలి నాజర్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోకి హీరోయిన్‌గా అడుగుపెడుతోంది.

    సింగా మూవీ విశేషాలు

    'సింగా' సినిమాకు సౌత్ ఇండస్ట్రీలోని టాప్ క్లాస్ టెక్నీషియన్లు పనిచేస్తున్నారు. వైవిధ్యమైన ట్యూన్స్, అదిరిపోయే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌తో బిజీగా ఉన్న సామ్ సీఎస్ (Sam CS) ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. 'విరూపాక్ష', 'ఉప్పెన' వంటి చిత్రాలకు అద్భుతమైన విజువల్స్ అందించిన పాపులర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ శామ్‌దత్ ఐఎస్‌సీ (Shamdat ISC) ఈ చిత్రానికి కెమెరా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. గ్లింప్స్‌లో కనిపించిన రిచ్ విజువల్స్, అడవి నేపథ్యంలో సాగే లైటింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తేనే శామ్‌దత్ మార్క్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    ప్రస్తుతం గోపీచంద్, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో 'భారత వర్ష: సాగా ఆఫ్ శూల' (Bharata Varsha: Saga of Shula) అనే భారీ పీరియాడిక్ ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా నటిస్తున్నారు. ఆ విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్ ఓ వైపు సెట్స్ పై ఉండగానే, మరోవైపు పక్కా మాస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'సింగా'ను లైన్ లో పెట్టడం గోపీచంద్ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది. '70ఎమ్ఎమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' గతంలో 'యాత్ర', 'ఆనందో బ్రహ్మ' వంటి డిఫరెంట్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన నేపథ్యంలో, ఈ 'సింగా' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టించడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Gopichand Singa: గోపీచంద్ మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. సరికొత్త టైటిల్ 'సింగా'.. గ్లింప్స్ వీడియోలో నల్ల చిరుతలా మాచో స్టార్
    Home/Entertainment/Gopichand Singa: గోపీచంద్ మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. సరికొత్త టైటిల్ 'సింగా'.. గ్లింప్స్ వీడియోలో నల్ల చిరుతలా మాచో స్టార్
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