Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: రోహిణి గుణ కుట్ర- బాలు కారు బ్రేకులు ఫెయిల్-తల్లీపిల్లాడికి ప్రమాదం- శ్రుతి అలా!
Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial October 19th Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ అక్టోబర్ 19వ తేది ఎపిసోడ్లో గుణకు బాలు కారు కీస్ ఇస్తుంది రోహిణి. మరుసటి రోజు ఉదయం చింటును స్కూల్లో కలిసేందుకు వెళ్తామంటారు బాలు, మీనా. బాలు కారులో వెళ్తుంటే గుణ రౌడీలు రెచ్చగొట్టి స్పీడ్ పెంచేలా చేస్తారు.
Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial Today Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో గదిలోనుంచి మెల్లిగా లేచి డాబాపైకి వెళ్లి గుణకు కాల్ చేస్తుంది రోహిణి. కీస్ తీసుకోమ్మని గుణకు విసిరేస్తుంది. బాలు కారు కీస్ తీసుకున్న గుణ తన అసిస్టెంట్తో బ్యానెట్ ఓపెన్ చేయించి ఏదో చేయిస్తాడు.
బాలు కారు ముట్టుకోకుండా చేస్తా
ఏం చేయించావ్ అని రోహిణి అడిగితే.. రేపు బాలు కారు ముట్టుకోకుండా ఉండేలా చేశానని గుణ వెళ్లిపోతాడు. రోహిణి కిందకు రాగానే ప్రభావతి నీళ్లకోసం వస్తుంది. అది చూసిన రోహిణి షాక్ అయి దిండు కింద కీస్ పెట్టడం కుదరదని పక్కకు పడేసి వెళ్లిపోతుంది. ఎవరో వెళ్లినట్లు ప్రభావతికి డౌట్ వస్తుంది. గదిలో మనోజ్ లేచి ఉంటాడు. ఎక్కడికెళ్లావ్ అని అడుగుతాడు.
మంచినీళ్లు తాగడానికి వెళ్లానని అబద్ధం చెబుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం స్కూల్కి చింటు కోసం వెళ్తున్నట్లు బాలు చెబుతాడు. శ్రుతి మాత్రం కరివేపాకు, జీడి పప్పు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతుంది. మీనా చెబుతుంది. తనకు నచ్చింది ఏదో చేస్తుంది వదిలేయండని బాలు అంటాడు. సత్యంను అడిగితే.. నేను స్కూల్కి రావాల్సిన అవసరం లేదని అంటాడు.
తాళింపు గింజలు అడుగుతుంది శ్రుతి. ఏం చేస్తున్నావని రోహిణి అడిగితే.. సర్ప్రైజ్ అంటుంది శ్రుతి. మీనా నేను వెళ్తామని బాలు అంటే.. మీనా ఎందుకు టిఫిన్ చేసి వెళ్లు అని ప్రభావతి అంటుంది. అర్జంట్గా పూలు ఇవ్వాలని, అటునుంచి చింటుని కలవాలని మీనా అంటుంది. చింటు కోసం ఎందుకు, వాడి మీద ఎందుకంత ప్రేమ, తల్లితండ్రి లేనోడు అంటూ తిడుతుంది ప్రభావతి.
స్టేజ్ ఆర్టిస్టుగా ప్రభావతి
మళ్లీ శ్రుతి వచ్చి పచ్చి బఠానీలు అడుగి వెళ్లిపోతుంది. ఏంట్రా నీ పెళ్లాం వస్తుంది అడుగుతుంది. థ్యాంక్యూ అని వెళ్లిపోతుంది అని శ్రుతిలాగే చేసి చూపిస్తుంది ప్రభావతి. దాంతో అంతా నవ్వుతారు. అబ్బో అమ్మావతిలో ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందా అని బాలు అంటాడు. మీ అమ్మకు నాట్యమే కాదు నటన కూడా బాగా వచ్చు. మీ అమ్మ స్టేజ్ ఆర్టిస్టు అని సత్యం అంటాడు.
స్టేజ్ ఎక్కి బొమ్మలు వేస్తుందా అని బాలు కౌంటర్ ఇస్తాడు. స్టేజ్ మీద నాటకాల్లో సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకుంటారని మనోజ్ అంటాడు. నీకు బాగా తెలుసురా అని బాలు అంటే.. బాగా చదువుకుంటే తెలుస్తుంది. ఊరిలో పొలాల్లో తిరిగితే ఏం తెలుస్తుందని మనోజ్ అవమానిస్తాడు. అవును బాగా చదువుకుని పార్కులో పడుకుని పల్లీలు తినాలని బాలు అంటాడు.
పాతవన్నీ తవ్వడమెందుకని రోహిణి అంటే.. చిన్ననాటి విషయాలు మీ ఆయన గుర్తుచేసి ఎక్కిరించలేదా అని మీనా కౌంటర్ ఇస్తుంది. బాలు, మీనాలను వెళ్లమంటాడు సత్యం. కారు తాళాల కోసం బాలు వెతుకుతాడు. దిండు కింద కీస్ లేవని మీనా అంటుంది. కారు కీస్ వెతుకుతారు. ఇంతలో మనోజ్కు కీస్ కనిపిస్తాయి. బాలుకు ఇస్తాడు మనోజ్.
రోహిణితో లాంగ్ డ్రైవ్
నువ్వే తీశావా అని బాలు అడిగితే.. అవునురా.. నీ కారు కీస్ తీసుకుని నేను రోహిణి రాత్రి లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్లొచ్చామని మనోజ్ వెటకారంగా అంటాడు. ఏంటీ రాత్రి బయటకెళ్లొచ్చారా, ఎవరిని అడిగి వెళ్లారు అని ప్రభావతి కంగారుగా అడుగుతుంది. నేనెందుకు వెళ్తానమ్మా అని మనోజ్ అంటాడు. మరి ఇంకెవరు తీశారని రోహిణివైపు అనుమానంగా చూస్తుంది మీనా.
నేనెందుకు తీస్తాను. నాకేమైనా డ్రైవింగ్ వచ్చా అని రోహిణి అంటుంది. తన అసిస్టెంట్లకు గుణ కాల్ చేసి ఈరోజు బాలు కథ ముగుసిపోవాలి. రోహిణి ఏమాత్రం ఊహించదు. కారు కీస్ అడిగింది బ్రేకులు పనిచేయకుండా చేయడానికని. స్పీడుగా వెళితే ఆయిల్ లీక్ అయి బ్రేకులు ఫెయిల్ అవుతాయవని. వాడినే ఫాలో అవ్వండి. ఎవరినైనా గుద్దితో కేస్ అవుతుంది. దేన్నైనా గుద్దితో ప్రాణమే పోతుంది. అదంతా వీడియో తీయండని గుణ చెబుతాడు.
రౌడీలు సరేనంటారు. బాలు, మీనా బయటకు వస్తారు. మీనా కూడా వచ్చి పూలు ఇవ్వాలని అంటుంది. ఇంతలో బాలుకు రాజేష్ కాల్ చేసి మాట్లాడుతాడు. ఇంతలో మీనా పూలు ఇవ్వాల్సిన ఆవిడ వచ్చి పూలు తీసుకెళ్లిపోతుంది. తర్వాత బాలు బానెట్ ఓపెన్ చేస్తాడు. బానెట్ ఓపెన్ చేస్తే తెలిసిపోతుందిరా అని రౌడీలు అనుకుంటారు.
శ్రుతి స్పెషల్ ఉప్మా
ఏవండి టిఫిన్ చేసి వెళ్లండని మీనా అనడంతో బాలు చూడకుండా లోపలికి వెళ్లిపోతాడు. కిచెన్లో శ్రుతి స్పెషల్ డిష్ ఉప్మా అని టిఫిన్ చేస్తుంది శ్రుతి. బాలుకు చెబితే కంగారుపడతాడు. బయటకెళ్లి తిందామంటాడు. ఇంతలో రవి వస్తాడు. శ్రుతి ఉప్మా చేస్తుంది. కుటుంబం మొత్తం హాస్పిటల్ పాలైనట్లు న్యూస్ వస్తుంది. దానికి వేడినీళ్లు పెట్టడం కూడా రాదని వెళ్లి అడుగుతాడు.
నా ఫ్యామిలీని క్షేమంగా ఉండనివ్వు అంటాడు రవి. డైనింగ్ టేబుల్పై ఉప్మా పెట్టి బాలు, మీనాను పిలుస్తుంది. ఎలకలా మీద చేయాల్సిన ప్రయోగం మా మీద చేస్తున్నావని బాలు అంటాడు. మీనా మాత్రం మంచిగా చెబుతుంది. ముందు ప్రభావతి, మనోజ్, పార్లరమ్మా మీద ప్రయోగం చేయమన బాలు అంటాడు. శ్రుతి, రవి పిలవడానికి వెళ్తారు.
బాలు కారు బ్రేకులు ఫెయిల్
అర్జంట్గా ఫోన్ వచ్చి వెళ్లాడని చెప్పు అని మీనాతో చెప్పి బాలు పారిపోయేందుకు ట్రై చేస్తాడు. బాలు కారులో వెళ్తాడు. బాలు స్లోగా వెళ్తుంటే గుణ రౌడీలు నీ బండి స్లోనా ఏంటీ అని రెచ్చగొడతారు. దాంతో బాలు స్పీడ్ పెంచుతాడు. కారు బ్రేకులు ఫెయిల్ అయి పడవు. బాలు కంగారుపడతాడు. ఎదురుగా ఓ తల్లి, పిల్లాడు ఉంటారు. వాళ్లవైపే బాలు కారు వెళ్తుంది. అక్కడితో నేటి గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More