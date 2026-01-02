గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: రోహిణి రెండో పెళ్లి చేసుకుందని తెలుసుకున్న బాలు, మీనా.. చింటుని బలి చేస్తారా అంటూ..
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ శుక్రవారం (జనవరి 2) ఎపిసోడ్ లో చింటు బర్త్ డే కోసం బాలు, మీనా రావడం.. రోహిణి రెండో పెళ్లి చేసుకుందని తెలుసుకోవడంతో పెద్ద ట్విస్టే వస్తుంది. తాను రోహిణితో మాట్లాడతానని బాలు అంటాడు.
గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు అంటే 589వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. చింటు బర్త్ డే కోసం వచ్చిన బాలు, మీనా.. రోహిణికి గట్టి షాకే ఇస్తారు. అటు రవికి బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి శృతి తల్లి శోభ అవమానిస్తుంది. దీంతో రవి, శృతి మధ్య గొడవ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.
చింటుకి బాలు డ్రెస్
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ శుక్రవారం (జనవరి 2) ఎపిసోడ్ మీనా కోసం బాలు కొత్త చీర తెచ్చే సీన్ తో మొదలవుతుంది. మీనా ఆ చీర కట్టుకొని మురిసిపోతుంది. తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి ఓ సెల్ఫీ దిగుతారు. తాను చింటుకి కూడా డ్రెస్ తీసుకొచ్చానని బాలు అంటాడు. ఎలాగూ బర్త్ డే వస్తుందని చెప్పాడు కదా.. ఇవ్వొచ్చులే అని మీనా అంటుంది.
రవిని అవమానించిన శోభ
ఇటు రవి రెస్టారెంట్ కు వెళ్తుంది శృతి తల్లి శోభ. మీరు పిల్లలు కనడానికి రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసే వరకు ఆగాలని నిర్ణయించుకున్నారట కదా.. అయినా మీకేమైనా కావాలంటే మమ్మల్ని అడగొచ్చు కదా అంటూ రవి చేతిలో బ్లాంక్ చెక్ పెడుతుంది శోభ. నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు కదా.. అవసరం లేదని రవి అంటున్నా ఆమె వినదు. ఆ చెక్ చూసిన రవి సహచరులు అతన్ని అదృష్టవంతుడివి అంటూ ఆటపట్టిస్తారు. అందుకే డబ్బున్న అమ్మాయిని వలలో వేసుకున్నావా అంటారు. దీంతో రవి అవమాన భారంతో రగిలిపోతాడు.
శృతితో రవి గొడవ
వెంటనే శృతి దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆమె డబ్బింగ్ రూమ్ లో ఉన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా వెళ్లి శోభ ఇచ్చిన చెక్ ఆమె మొహాన కొడతాడు. ఏం జరిగిందంటూ శృతి అడుగుతుంది. అసలు మన ఇంట్లో విషయాలు మీ అమ్మకి చెప్పొద్దని అన్నాను కదా.. మీ డబ్బున్న వాళ్లకు ఎంత గర్వం ఉంటుందో ఇప్పుడు మళ్లీ తెలిసింది.. మీ అమ్మ నా ముఖాన ఈ చెక్ కొట్టి వెళ్లింది అని చెబుతాడు.
మా అమ్మ నీకు ఈ చెక్ ఇస్తే.. నువ్వు నా ముఖాన కొడతావా.. వాళ్లు అడగకుండానే నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు.. అయినా పిల్లల గురించి అడిగితే రెస్టారెంట్ పెట్టే వరకు ఆ ఆలోచన లేదని చెప్పానంతే అని శృతి ఎదురు తిరుగుతుంది. డబ్బింగ్ స్టూడియోలోనే ఇద్దరూ మాటామాటా అనుకుంటారు.
చింటు బర్త్డే కోసం వచ్చిన రోహిణి
ఇటు కొడుకు చింటు బర్త్ డే కోసం రోహిణి వస్తుంది. ఆమెను చూడగానే చింటూ ఎంతో మురిసిపోతాడు. నీకు ఇష్టమైన డ్రెస్ తీసుకొచ్చానని చెబుతుంది. చింటు మరింత సంతోషిస్తాడు. ఈరోజు నువ్వు మా అమ్మవని మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెబుతానని చింటు చెప్పడంతో షాక్ తిన్న రోహిణి.. ఇప్పుడే వద్దని, టైమ్ వచ్చినప్పుడు తాను చెబుతానని అంటుంది. తర్వాత బర్త్ డే ఏర్పాట్లు చేసి కేక్ కూడా ఆర్డర్ చేస్తుంది. రోహిణి తెచ్చిన కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని చింటు మురిసిపోతాడు.
చింటు కోసం బాలు, మీనా.. రోహిణికి షాక్
అదే సమయానికి బాలు, మీనా అక్కడికి వస్తారు. చింటు వాళ్ల దగ్గరికి పరుగెత్తుకొని వచ్చి తన బర్త్ డే అని తెలిసే వచ్చారా అని అడుగుతాడు. తెలియకుండానే అయినా కరెక్ట్ టైమ్ కే వచ్చామని బాలు, మీనా అనుకుంటారు. వాళ్లను చూసి రోహిణి, ఆమె తల్లి షాక్ తింటారు. కేక్ కట్ చేసిన తర్వాతే వెళ్దామని బాలు అనడంతో మీనా కూడా సరే అంటూ ఇద్దరూ ఇంట్లోకి వెళ్తారు. దీంతో రోహిణి కిచెన్ లోనే దాక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
ఆమె లేకపోవడంతో అమ్మ ఎక్కడ అని చింటు.. కల్యాణి ఎక్కడ అని చుట్టుపక్కల వాళ్లు అడుగుతారు. అది విని బాలు, మీనా అయోమయానికి గురవుతారు. దీంతో ఆమె తల్లి వాళ్లకు అసలు విషయం చెబుతుంది. తన వల్లే ఇదంతా జరిగిందని, ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా తానే రెండో పెళ్లి చేశానని అంటుంది. అయినా మీ వల్ల చింటూ బలవ్వాలా.. ఆమె నంబర్ ఇవ్వండి నేనే మాట్లాడతాను అని బాలు అంటాడు. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.