గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: బాలు ఇంటికి 4 లక్షలు- ప్రభావతి నగలు తాకట్టు- భర్త వల్లే పందెంలో ఓడిపోయిన మీనా!
గుండె నిండా గుడి గంటలు డిసెంబర్ 31 ఎపిసోడ్లో ఇంటికి మేస్త్రీని తీసుకొస్తాడు బాలు. మొత్తం కొలతలు చూసి నాలుగు లక్షలు అవుతుందని, మొత్తం ఒకేసారి ఇస్తే పని త్వరగా అవుతుందని చెబుతాడు. డబ్బు కోసం తల్లి ప్రభావతి నగలు తాకట్టు పెడదామని బాలు చెబుతాడు. ఆ మాటలు విన్న ప్రభావతి షాక్ అయిపోతుంది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో రాత్రిపూట మీనాపై పడిపోతుంటాడు బాలు. మీనా ఆపుతుంది. ఇంతకుముందు వాడు ఎలా ఉండేవాడు. అచ్చోసిన ఆంబోతులా తిరిగేవాడు అని బాలు అంటాడు. మీకు అన్ని దుర్గుణాలు లేవు. తాగేవారు. దాంతో గొడవ పడేవారు. అది లేకుంటే అని మీనా అంటే.. అచ్చోసిన ఆంబోతులా తిరిగేవాడిని. ఏం లేదంటూనే అన్ని అన్నావుగా అని మీనాకు చక్కిలిగింతలు పెడతాడు బాలు.
మేస్త్రీని మాట్లాడుకుందాం
మావయ్య సంతోషించేలా ఉండాలి. రూమ్ కట్టుకుందామండి. ఇంజినీర్ వద్దు మేస్త్రీని మాట్లాడుకుందామని మీనా అంటుంది. అప్పుడు మనం మన రూమ్లో అని ఇద్దరు రొమాంటిక్గా డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు. ఇంతలో ప్రభావతి వచ్చి చూస్తుంది. మీనా ఆగిపోతుంది. బాలు కూడా ఆగిపోతాడు. ఊకే ఇలా విజిల్ ఊదుకుంటూ వస్తే మాకు కాళరాత్రి తప్పా ఇంకేం మిగులుతుంది అని బాలు అంటే.. ప్రభావతి కోపంగా వెళ్తుంది.
మరుసటి రోజు ఉదయం మేస్త్రీని తీసుకొస్తాడు బాలు. పైన బాలు చూపిస్తాడు. అదంతా దొంగతనంగా చూస్తుంది ప్రభావతి. మొత్తం కొలతలు తీసుకున్న మేస్త్రీ నాలుగు లక్షల దాకా అవుతుంది. పాతికేవలు అటు ఇటు కావచ్చు అని చెబుతాడు. అడ్వాన్స్ లక్ష ఇస్తాను. మిగిలింది కొద్దికొద్దిగా ఇస్తానని బాలు అంటే.. అలా కుదరదు, మెటీరియల్ అంతా ఒకేసారి కొనాలి. దానికే మూడు లక్షలు అవుతుందని మేస్త్రీ చెబుతాడు.
డబ్బు మొత్తం చేతిలో ఉంటే పని త్వరగా అయిపోతుంది అని మేస్త్రీ అంటే.. బాలు అడ్వాన్స్గా కొంత ఇస్తాడు. ఇప్పుడు డబ్బు ఎలా అని మీనా అంటే.. ఉందిగా మా అమ్మ. మా నాన్న మాట్లాడి ఆవిడ నగలన్నీ తెచ్చి ఇస్తాడు అని బాలు అంటాడు. అత్తయ్య నగలు తాకట్టు పెడతారా అని మీనా అంటే.. సరిపోకపోతే అమ్మేస్తాం. మనోజ్ గాడు చేసినట్లు అని బాలు అంటాడు.
మీనాకు పొగడ్తలు
ఆ మాటలు విని భయపడి వెళ్లిపోతుంది. అమ్మ చూస్తుందని కావాలనే అలా అన్నాను అని బాలు అంటాడు. తర్వాత ప్రైజ్ మనీ గెలవడంపై మీనాను పొగుడుతారు చుట్టు పక్కలవాళ్లు. పెళ్లాం వంటలు బాగున్నాయని చెబుతారా భర్తలు అని మాట్లాడుకుంటారు. నేను పూరీ కుర్మా చేస్తే మా ఆయన మెచ్చుకుంటారు అని మీనా అంటుంది.
అయితే, పందెం వేసుకుందాం. బీట్ రూమ్ కుర్మా చేసి పెట్టు. మీ ఆయనకు నచ్చితే ఐదు వందలు పందెం అని చుట్టు పక్కలవాళ్లు అంటారు. సరే రెడీ అని మీనా పందెం కాస్తుంది. అలాగే మీనా బీట్ రూట్ దోశ చేస్తుంది. చాలా బాగుందని సత్యం మెచ్చుకుంటాడు. మనోజ్ తెగ మొక్కుతుంటాడు. ఇంటిల్లిపాది బీట్ రూట్ దోశ బాగుందని మెచ్చుకుంటారు.
ఫోన్లో బాలు కోపంగా మాట్లాడుతుంటాడు. మీనా వెళ్లి దోశ ఇస్తుంది. ట్రిప్ డబ్బులు మింగి చచ్చాడు అని కోప్పడుతూనే ఉంటాడు బాలు. అలా హడావిడిగా బాలు తినేసి ఏం చెప్పకుండా వెళ్లిపోతాడు. క్యారేజ్ కట్టియమని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు బాలు. దాంతో ఏం చెప్పలేదని మీనా నిరాశ పడుతుంది. అలా పందెంలో మీనా ఓడిపోతుంది. మరోవైపు రోహిణి కొడుకు చింటూ బర్త్ డేను చేయమంటాడు.
చింటు బర్త్ డే
రోహిణి చేస్తానంటుంది. అమ్మమ్మ డ్రెస్ కొంటానంటే వద్దన్నాను. అమ్మ కొనిచ్చిన డ్రెస్ ఉంటే బాగుంటుందిగా. నాకు ఏం తీసుకొస్తావ్ అని షర్ట్, జీన్స్ అని బట్టల గురించి చెబుతాడు చింటూ. తీసుకొస్తాను అని రోహిణి సంతోషంగా కాల్ కట్ చేస్తుంది. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావని మనోజ్ అనుమానంగా అడుగుతాడు. క్లైంట్ పుట్టినరోజు ఉంది. వెంటనే వెళ్లాలి అని రోహిణి కవర్ చేస్తుంది.
ఈ మధ్య ఎవరిని చూసిన నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు. వీళ్లందరిని వదిలేసి దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్లేసి వద్దామా. మనం కూడా తొందరగా బేబీని కంటే బాగుంటుంది కదా అని మనోజ్ అంటాడు. సరే ప్లాన్ చేద్దాం అని రోహిణి సిగ్గుపడుతుంది. మరోవైపు మీనా పందెంలో ఓడిపోవడం గురించి అంతా అంటారు. అందరు మొగుళ్లు ఒక్కటే అని అనుకుంటారు.
మా ఆయన అలా కాదు అని మీనా అంటే.. సరే నీకు ఇంకో అవకాశం ఇస్తాం. అందులో ఓడిపోతే ఐదు వందలు తీసుకుంటాం అని పక్కింటివాళ్లు చెబుతారు. అక్కడితో నేటి గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.