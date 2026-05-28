Hai Re Song: తమన్ మ్యూజిక్.. అనిరుధ్ వాయిస్ మ్యాజిక్.. ఇట్లు అర్జున ఫస్ట్ సింగిల్ విన్నారా?
Hai Re Song: తమన్ మ్యూజిక్, అనిరుధ్ వాయిస్ మ్యాజిక్ వెరిసి.. ఇట్లు అర్జున మూవీ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ సింగిల్ మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. దీనికితోడు కొత్త హీరో అనీష్ వేసిన స్టెప్పులు కూడా అదుర్స్ అనిపించేలా ఉన్నాయి.
Hai Re Song: 'ఇట్లు అర్జున' (Itlu Arjuna) సినిమాతో టాలీవుడ్కి పరిచయమవుతున్న కొత్త హీరో అనీష్ (Aniesh) తన మొదటి చిత్రంతోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో ఆయన మాటలు రాని ఒక విభిన్నమైన, ఛాలెంజింగ్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా నుండి మేకర్స్ మొదటి సింగిల్ 'హై రే' (Hai Re) ను విడుదల చేశారు. ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలోని మొదటి పాట ఇప్పుడు యూత్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
అనిరుధ్ ఎనర్జీ.. తమన్ మెలోడీ
ఈ పాటను మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ అద్భుతమైన మెలోడీగా మలిచారు. ట్రెండీ బీట్స్తో పాటు క్లాసికల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్యూజన్తో ఈ సాంగ్ చాలా రిఫ్రెషింగ్గా సాగుతుంది.
సాధారణంగా హై-వోల్టేజ్ మాస్ సాంగ్స్ ఇచ్చే స్టార్ కంపోజర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ మెలోడీ నంబర్ను తనదైన ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్తో పాడారు. ఆయన పాడిన విధానం ఈ పాటకు మెయిన్ అస్సెట్గా నిలిచింది.
సంజన పాడిన కర్ణాటక సంగీత శైలి, హర్షవర్ధన్ అందించిన ర్యాప్ పోర్షన్స్ ఈ పాటకు సరికొత్త లేయర్లను తీసుకొచ్చాయి. లిరిసిస్ట్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఈ పాటలో హీరో మూగ ప్రేమను చాలా సహజంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా రాశారు.
కొత్త హీరో అనీష్ డ్యాన్స్ మ్యాజిక్
సినిమాలో అనీష్ మాటలు రాని క్యారెక్టర్ చేసినప్పటికీ, ఈ పాటలో తన హిప్-హాప్ (Hip-hop) స్టెప్పులతో, ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఒక సీనియర్ ప్రో లా డ్యాన్స్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్ పై హీరోకి ఉన్న అంతర్గత ప్రేమను, ఆమె వెనకాలే తిరుగుతూ తన మనసులోని మాటను వ్యక్తపరచలేక తపించే ఎమోషన్ను ఈ పాటలో విజువల్స్ ద్వారా చక్కగా చూపించారు. ముఖ్యంగా యువత ఈ పాటలోని మ్యూజిక్, వోకల్స్తో పాటు లిరిక్స్, ఎమోషనల్ లేయరింగ్కు బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'ఇట్లు అర్జున' సినిమాలో హీరో పాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటి?
కొత్త హీరో అనీష్ ఈ సినిమాలో మాటలు రాని ఒక విభిన్నమైన, వినూత్నమైన పాత్రలో నటిస్తూ తన నటనతో మెప్పించనున్నాడు.
2. 'హై రే' పాటను ఎవరు పాడారు, సంగీతం ఎవరు అందించారు?
ఈ పాటకి ఎస్ తమన్ సంగీతం అందించగా, స్టార్ కంపోజర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ దీనిని పాడారు. సంజన (క్లాసికల్ వోకల్స్), హర్షవర్ధన్ (ర్యాప్) అదనపు వోకల్స్ అందించారు.
3. ఇట్లు అర్జున సినిమాను ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు? ఎవరు నిర్మించారు?
ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ టాలీవుడ్ దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల నిర్మిస్తుండగా, కొత్త దర్శకుడు మహేష్ ఉప్పాల తెరకెక్కిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More