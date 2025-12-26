రెండో పెళ్లి చేసుకున్న భర్తపై పోరాటం- ఓటీటీలోకి వస్తున్న కోర్టు డ్రామా థ్రిల్లర్- హీరోయిన్ గా దురంధర్ డైరెక్టర్ భార్య
ఓటీటీలోకి మరో కోర్టు డ్రామా థ్రిల్లర్ రాబోతుంది. రెండో పెళ్లి చేసుకున్న భర్తపై మొదటి భార్య న్యాయ పోరాటం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన సినిమా హక్. ఇమ్రాన్ హష్మీ, యామీ గౌతమ్ నటించిన ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అయింది. యామీ గౌతమ్ దురంధర్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ భార్య.
ఓటీటీలోకి కోర్టు డ్రామా థ్రిల్లర్ రాబోతుంది. యామీ గౌతమ్ ధర్, ఇమ్రాన్ హష్మీ నటించిన హిందీ కోర్టు డ్రామా 'హక్' థియేటర్లలో మంచి ఆదరణ పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీలో అడుగుపెట్టనుంది. సుపన్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, భారతీయ న్యాయ చరిత్రలోని ఒక మైలురాయి అధ్యాయాన్ని నేపథ్యంగా చేసుకుని, ఒక మహిళ ఎదుర్కొన్న న్యాయ పోరాటాన్ని ప్రధానంగా చిత్రీకరిస్తుంది.
ఓటీటీలోకి హక్
థియేటర్లలో సినిమా చూడని ప్రేక్షకులకు ఈ కోర్టు డ్రామా హక్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది. నివేదికల ప్రకారం హక్ మూవీ 2 జనవరి 2026 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభించనుంది. ఈ డిజిటల్ విడుదల సినిమాకు రెండవ జీవితాన్ని ఇస్తుందని, మెట్రో నగరాల్లోని థియేటర్ల వెలుపల ప్రేక్షకులను చేరుకోవడానికి అనుమతిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కోర్టు డ్రామాకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో మంచి విజయం దక్కుతుందని అనుకుంటున్నారు.
ఆ కేసు నుంచి
హక్ మూవీ మహమ్మద్ అహ్మద్ ఖాన్ వర్సెస్ షా బానో బేగం కేసు నుండి ప్రేరణ పొందింది. ఇది 7 నవంబర్ 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. కోర్టు గదిలోనే ఎక్కువగా షూటింగ్ చేసుకున్న భావోద్వేగ కథనంతో న్యాయం, సమానత్వం, మహిళల హక్కులు వంటి అంశాలు చుట్టూ సాగే సినిమా ఇది. ఈ చిత్రం 1980లలో నిర్వహణ హక్కులు, పర్సనల్ లా, రాజ్యాంగ రక్షణలపై దేశవ్యాప్త చర్చకు దారితీసిన చారిత్రాత్మక సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఆధారంగా తెరకెక్కింది.
భర్త రెండో పెళ్లి
భర్త రెండవ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత మొదటి భార్య జీవితం సంక్షోభంలో పడుతుంది. తన పరిస్థితిని మౌనంగా అంగీకరించడానికి నిరాకరించి, ఆమె న్యాయ వ్యవస్థను ఆశ్రయిస్తుంది. ఈ కేసు వ్యక్తిగత పోరాటాన్ని దాటి విస్తరిస్తుంది. కోర్టులో కేసు జరుగుతున్నప్పుడు హక్ సినిమా విశ్వాసం, సామాజిక ఆచారాలు, సివిల్ చట్టాల మధ్య అశాంతికరమైన ఖండనను పరిశీలిస్తుంది.
కలెక్షన్లు
యామీ గౌతమ్ ధర్, ఇమ్రాన్ హష్మీలతో పాటు హక్ చిత్రంలో షీబా చడ్డా కూడా కీలక సహాయక పాత్రలో నటించారు. 'హక్' ను వినీత్ జైన్, విశాల్ గుర్నాని, జూహీ పరేఖ్ మెహతా, హర్మన్ బవేజా నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ యామీ గౌతమ్.. దురంధర్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ భార్య.
హక్ థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత విస్తృతంగా సానుకూల సమీక్షలను అందుకుంది. న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న మహిళగా యామీ గౌతమ్ ధర్ నటన ప్రత్యేకంగా ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ మూవీ రూ.28.44 కోట్లు వసూలు చేసింది.