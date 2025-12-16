ఇవాళ ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్-ప్రేమను కొలిచే లవ్ మీటర్-చివర్లో ట్విస్ట్
ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ డిఫరెంట్ స్టోరీ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన ఓ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. లవ్ కొలిచే మీటర్ చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. ఈ సిరీస్ ఏంటో చూసేయండి.
డిఫరెంట్ స్టోరీ, కాన్సెప్ట్ తో సినిమాలు, సిరీస్ లు ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి. డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా విభిన్నమైన కథాంశంతో ఓ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. అదే.. ‘హార్ట్లీ బ్యాటరీ’. ఈ తమిళ సిరీస్ ఇవాళ (డిసెంబర్ 16) నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇదో రొమాంటిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది.
హార్ట్లీ బ్యాటరీ ఓటీటీ
ఓటీటీలోకి మంగళవారం అడుగుపెట్టిన తమిళ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ హార్ట్లీ బ్యాటరీ. ఈ రోజు నుంచి ఇది డిజిటల్ ఆడియన్స్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జీ5 ఓటీటీలో హార్ట్లీ బ్యాటరీ వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ అయింది. జీ5 ఒరిజినల్ గా ఈ సిరీస్ రూపుదిద్దుకుంది. ప్రస్తుతానికి కేవలం తమిళ భాషలోనే ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
ఆరు ఎపిసోడ్లు
హార్ట్లీ బ్యాటరీ వెబ్ సిరీస్ ఆరు ఎపిసోడ్లు ఇవాళ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. ఇందులో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లవ్ వర్సెస్ లాజిక్ ను ఎవరైనా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. కానీ ఆ తర్వాతి ఎపిసోడ్లు ది ఛాలెంజ్ బిగిన్స్, ది 12 అవర్స్ రూల్, సిగ్నల్స్ అండ్ సైలెన్స్, జీరో లవ్, లవ్ బియాండ్ లాజిక్ మాత్రం సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకుంటూనే చూసే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఆరు ఎపిసోడ్లు ఒకే సారి రిలీజ్ అయ్యాయి.
సైన్స్ ఫిక్షన్
హార్ట్లీ బ్యాటరీ వెబ్ సిరీస్ ఓ రొమాంటిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్. ఇందులో గురు లక్ష్మణ్, పదినె కుమార్, అనిత్ యశ్పాల్, సుమిత్ర, జీవ రవి, షర్మిల, ఇనియల్ తదితరులు నటించారు. ఈ సిరీస్ ను తమిళంలో చూడొచ్చు. ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హార్ట్లీ బ్యాటరీ స్టోరీ
ప్రేమ అనేది కేవలం సైన్స్ లో ఓ పార్ట్ మాత్రమే అని నమ్మే అమ్మాయి సోఫియా (పదినె కుమార్). హార్ట్ ఫుల్ లవ్ అనేది లేదని అంటుంది. అందుకే సోఫియా ఓ లవ్ మీటర్ కనిపెడుతుంది. ఈ లవ్ మీటర్ తో ఒకరిపై మనకు ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవచ్చని చెబుతుంది. సోఫియా ఫ్రెండ్స్, ఇతరులు ఈ లవ్ మీటర్ వాడి తమ ప్రేమను చెక్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కు తమ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద లవ్ లేదని ఈ మీటర్ చెప్పే సీన్లు ఫన్నీగా ఉంటాయి.
మరోవైపు సిద్ ఓ రైటర్. సోఫియాను చూసి ఇష్టపడతాడు. 12 గంటల్లో ప్రేమలో పడేయకపోతే సోఫియాకు కనిపించను అని చెబుతాడు. ఇక లవ్ మీటర్ తో చెక్ చేసుకుంటే సోఫియాకు కూడా ప్రేమ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. కానీ సోఫియా ఫ్రెండ్ ఈ లవ్ మీటర్ కారణంగా సూసైడ్ చేసుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి స్టోరీ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుంది. ప్రేమను కొలవాలంటే ఓ యంత్రం సరిపోతుంది? మిషన్ ను దాటి నిజమైన ప్రేమను అందించలేరా? అనే ప్రశ్నలకు ఈ సిరీస్ లో సమాధానం దొరుకుతుంది.