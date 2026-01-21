OTT: ఓటీటీలోకి హెబ్బా పటేల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. శృంగారానికి బానిసను చేసే డ్రగ్స్.. బోల్డ్ సీన్స్

ఓటీటీలోకి హెబ్బా పటేల్ నటించిన బోల్డ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. గత నెల 20న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా.. సెక్స్, గ్యాంబ్లింగ్, ఆల్కహాల్ కు బానిసను చేసే డ్రగ్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. బోల్డ్ సీన్స్ కూడా చాలానే ఉన్నాయి.
టాలీవుడ్ బోల్డ్ బ్యూటీ హెబ్బా పటేల్ (Hebah Patel) ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దశాబ్దం దాటినా ఇంకా సరైన బ్లాక్ బస్టర్ కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉంది. వరుసగా చిన్న సినిమాలు చేస్తున్న ఆమె.. ఈ మధ్యే ‘మారియో’ (Mario) అనే క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. గతేడాది డిసెంబర్ 20న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ ఎంట్రీకి సిద్ధమైంది.
మారియో ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
హెబ్బా పటేల్ లీడ్ రోల్లో నటించిన మూవీ మారియో. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ ‘ఆహా’ దక్కించుకుంది. ఇప్పుడీ సినిమాను ఆ ఓటీటీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ చేయబోతోంది. ఈ శుక్రవారం అంటే జనవరి 23 నుంచి ఈ సినిమా ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. “రెడ్ హాట్ అలెర్ట్. టర్బో ఛార్జ్డ్, ర్యాంప్ రైడ్ కోసం సిద్ధంగా ఉండండి.. మారియో జనవరి 23 నుంచి ఆహా వీడియోలో” అనే క్యాప్షన్ తో ఆ ఓటీటీ ట్వీట్ చేసింది.
మారియో మూవీ కథేంటంటే?
ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్ (హెబ్బా పటేల్) డ్రగ్స్ మాఫియా చేతిలో చిక్కుకుంటుంది. ఆమెకు డ్రగ్స్ ఇచ్చి, బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఆమెతోనే డ్రగ్స్ సరఫరా చేయిస్తారు. ఈ పని కోసం ఆమె ‘మారియో’ అనే ప్రత్యేక శక్తులున్న కారున్న ఒక వ్యక్తి సహాయం తీసుకుంటుంది.
అసలు ఆమె ఆ డ్రగ్స్ మాఫియా నుంచి ఎలా బయటపడింది? ఆ కారుతో ఆమె చేసిన సాహసాలేంటి? అన్నదే ఈ సినిమా కథ. సెక్స్ తోపాటు ఆల్కహాల్, గ్యాంబ్లింగ్ కు బానిసను చేసే డ్రగ్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. చాలా బోల్డ్ సీన్స్, బూతు డైలాగులు ఇందులో ఉన్నాయి.
కొత్త లుక్లో హెబ్బా..
కళ్యాణ్ జీ గోగన దర్శకత్వం వహించిన ఈ మారియో సినిమా కోసం హెబ్బా పటేల్ బరువు తగ్గి సరికొత్త లుక్లో కనిపించింది. బోల్డ్ కంటెంట్, క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఈ సినిమా థియేటర్లో ఆడకపోయినా.. ఓటీటీలో వర్కవుట్ అవుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఇటీవల థియేటర్లో ప్లాప్ అయిన ‘మోగ్లీ’ సినిమా ఓటీటీలో మంచి వ్యూస్ సాధించినట్లే.. ‘మారియో’ కూడా ఆకట్టుకుంటుందేమో చూడాలి.