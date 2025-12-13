వెయ్యి మందితో భారీ బైక్ ర్యాలీ- గుంటూరులో యంగ్ హీరో ధర్మ మహేష్ రెస్టారెంట్- గ్రాండ్గా జిస్మత్ జైలు మండి ఓపెనింగ్
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ధర్మ మహేష్ బిజినెస్లో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇప్పటికే తన సొంత రెస్టారెంట్ అయిన జిస్మత్ జైలు మండి రెండు బ్రాంచ్లను ప్రారంభించిన ఆయన తాజాగా మూడోదాన్ని గుంటూరులో ఓపెనింగ్ చేశారు. సుమారు వెయ్యి మందితో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించి మరి ఈ జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ ప్రారంభించారు.
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో, జిస్మత్ వ్యవస్థాపకుడు ధర్మ మహేష్ డిసెంబర్ 11న గుంటూరులో జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ మూడవ బ్రాంచ్ను ప్రారంభించారు. ఇది వేగంగా విస్తరిస్తున్న తన ఆహార సంస్థలో మరో ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
వెయ్యి మందికి పైగా
గుంటూరులో సాయంత్రం 6 గంటలకు జరిగిన జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ మూడో బ్రాంచ్ గ్రాండ్ ఓపెనింగ్కు వెయ్యి మందికి పైగా భారీ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొని వేదికలోకి ప్రవేశించిన ధర్మ మహేష్కు వీరోచిత స్వాగతం పలికారు. అంటే, ఈ రెస్టారెంట్ ఓపెనింగ్కు దాదాపుగా వెయ్యి మందితో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించి హాజరయ్యారు హీరో ధర్మ మహేష్.
కుమారుడి పేరు వచ్చేలా
అయితే, ఈ కార్యక్రమం ధర్మ మహేష్కు చాలా వ్యక్తిగత, భావోద్వేగ క్షణంగా అభివర్ణించారు. ఎందుకంటే జిస్మత్లోని "J" అక్షరం తన కుమారుడు జగద్వాజ పేరు వచ్చేలా డిజైన్ చేశారు. అయితే, ఇంతకుముందు జిస్మత్ రెస్టారెంట్ పేరు Gతో ఉండేది. కానీ, ఇటీవల ఆ పేరును Jismatగా మార్చారు. అలా తన కుమారుడుపై ఉన్న ప్రేమను చాటారు హీరో ధర్మ మహేష్.
ధర్మ మహేష్ ఫ్యామిలీ
జిస్మత్ జైలు మండి మూడో బ్రాంచ్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమంలో ధర్మ మహేష్తోపాటు అతని తల్లి కాకాని అరుణ, తండ్రి కాకాని వెంకటేశ్వరరావు, సోదరి కాకాని భాగ్య లక్ష్మి, జిస్మత్ న్యాయ సలహాదారు, హైకోర్టు న్యాయవాది ఎన్ నాగూర్ బాబు ఉన్నారు. వీరందరూ ఈ వేడుకలో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
2017లో గుంటూరులో
ధర్మ మహేష్ జిస్మత్ ప్రయాణం 2017లో గుంటూరులో గిస్మత్ అరబిక్ మండిని ప్రారంభించడంతో ప్రారంభమైంది. ఇది దాని ప్రత్యేకమైన జైలు మండి, అరబిక్ మండి భావనల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా ఇంటి పేరుగా త్వరగా రూపాంతరం చెందింది.
17కి పైగా శాఖలు
సంవత్సరాల తర్వాత ఈ బ్రాండ్ 17కి పైగా శాఖలకు విస్తరించింది. అలాగే ఈ రెస్టారెంట్లోని అద్భుతమైన రుచులు, విలక్షణమైన భోజన అనుభవంతో మంచి ఆదరణ సంపాదించుకుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో మహేష్ తన యాజమాన్యాన్ని జిస్మత్ రెస్టారెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా మార్చడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని పునర్నిర్మించారు.
కుమారుడికి అంకితం
విస్తృత విస్తరణ కోసం సంస్థను మరింత బలోపేతం చేశారు హీరో ధర్మ మహేష్. ఈ హృదయపూర్వక నిర్ణయంలో ధర్మ మహేష్ అతని కంపెనీని గిస్మత్ నుంచి జిస్మత్గా రీ బ్రాండ్ చేశాడు. అలాగే, ఈ కొత్త పేరును తన కుమారుడు జగద్వాజకు అంకితం చేశారు.
ఇదివరకు రెండు బ్రాంచీలు
గుంటూరులో ప్రారంభించిన గిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు జిస్మత్గా మూడో బ్రాంచ్ను ఓపెనింగ్ చేయడం విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదిలా ఉంటే, ఇదివరకు జిస్మత్ జైలు మండి బ్రాంచ్లను కూకట్ పల్లి, చైతన్య పురిలో ప్రారంభించారు.
డ్రింకర్ సాయి సినిమాతో
ఇదిలా ఉంటే, సింధూరం సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ధర్మ మహేష్. ఆ తర్వాత డ్రింకర్ సాయి సినిమాతో అలరించారు. ఈ సినిమాకు బాగానే రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
