    హీరోయిన్‌ పక్కన క్యారెక్ట‌ర్ అని పిలిచి అవ‌మానించారు.. క‌ట్ చేస్తే కీర్తి సురేష్‌తో హ‌గ్‌.. సుహాస్ కామెంట్స్ వైరల్

    నేచురల్ యాక్టింగ్ తో అభిమానులను సంపాదించుకున్న హీరో సుహాస్. తన విలక్షణ నటనతోనూ విలన్ గానూ అదరగొట్టాడు. ఇప్పుడు హే బల్‌వంత్‌ అంటూ థియేటర్లకు రాబోతున్నాడు. గతంలో తనకు జరిగిన అవమానం గురించి హే హే బల్‌వంత్‌ మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో సుహాస్  చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. 

    Published on: Feb 18, 2026 9:13 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    చిన్న హీరోగా మొదలై ఇప్పుడు తనకంటూ ఆడియన్స్ లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు సుహాస్. డిఫరెంట్ స్టోరీలు ఎంచుకుంటూ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్లిపోతున్నాడు. మినిమం గ్యారెంటీ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అలాంటి సుహాస్ ఒకప్పుడు తనకు అవమానం జరిగిన విషయాన్ని తాజాగా బయటపెట్టాడు. ఈ కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.

    ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాని, సుహాస్, సందీప్ కిషన్ (x/connect2vamsi)
    ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాని, సుహాస్, సందీప్ కిషన్ (x/connect2vamsi)

    హే బల్‌వంత్‌ ప్రి రిలీజ్

    సుహాస్, శివాని నాగారం జంటగా నటించిన మూవీ ‘హే బల్‌వంత్‌’. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 17) మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. దీనికి సందీప్ కిషన్ గెస్ట్ గా అటెండ్ అయ్యాడు. ఈ మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో సుహాస్ మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక సినిమా కోసం అని పిలిచి అవమానించారని పేర్కొన్నాడు.

    సినిమా కోసం పిలిచి

    హే బల్‌వంత్‌ మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో సుహాస్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఒక పెద్ద హీరోయిన్ సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ అని పిలిచారు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఆ హీరోయిన్, నువ్వు కొంచెం క్లోజ్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు. ఓ పెద్దాయన ఏమో ఇతణ్ని ఎందుకు పిలిచారని నా ముందే అన్నాడు. థ్యాంక్స్ అండి. కట్ చేస్తే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సుహాస్, కీర్తి సురేష్ కలిసి ఉప్పుకప్పురంబు అనే సినిమా వచ్చింది’’ అని సుహాస్ వెల్లడించాడు.

    కీర్తి సురేష్ హగ్

    ‘‘కీర్తి సురేష్ కు నేను, మా ఆవిడ పెద్ద ఫ్యాన్స్. ఆవిడకు మా ఇంటి వంటలు తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ వచ్చింది. మా ఆవిడ చాలా వంటలు చేసే పంపించేది. ఇప్పుడు ఒకరితో ఒకరం మాట్లాడుకునే అదృష్టం దక్కింది. ఇతను ఎలా యాక్ట్ చేస్తాడు అనే మాటల నుంచి ఫస్ట్ డే షూట్ అప్పుడు కీర్తి రాగానే హాయ్ సుహాస్ అని హగ్ ఇచ్చారు. నా విషయంలో ఇది సక్సెస్’’ అని సుహాస్ పేర్కొన్నాడు.

    హీరో అంటే

    ‘‘హీరో అంటే ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా. మీ ముందు ఏ క్వాలిటీస్ లేని పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ నేనే. నేనే హీరో అయినప్పుడు మీరందరూ ఈజీగా అయిపోవచ్చు’’ అని సుహాస్ తన స్పీచ్ లో పేర్కొన్నాడు.

    2020లో వచ్చిన కలర్ ఫొటోతో హీరోగా డెబ్యూ చేసిన సుహాస్ ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ సాగుతున్నాడు. ఓ వైపు క్యారెక్టర్లు చేస్తూనే మరోవైపు హీరోగానూ అదరగొడుతున్నారు. హిట్ ది సెకండ్ కేస్ లో విలన్ గానూ భయపెట్టాడు.

