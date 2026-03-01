Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sonal Chauhan: దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న హీరోయిన్ సోనాల్‌.. ఇంటికి చేర్చాలంటూ పీఎం మోదీకి రిక్వెస్ట్‌

    Sonal Chauhan: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధం కారణంగా హీరోయిన్ సోనాల్ చౌహాన్ దుబాయ్ లో చిక్కుకుపోయింది. ఇండియా వెళ్లేందుకు విమానాలు లేవని, ఇంటికి చేర్చాలంటూ పీఎం మోదీ సాయాన్ని హీరోయిన్ కోరింది. 

    Published on: Mar 01, 2026 9:50 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో చాలా మంది భారతీయ ప్రముఖులు దుబాయ్ లో చిక్కుకుపోయారు. ఇండియాకు ఫ్లైట్స్ లేకపోవడంతో అక్కడే ఉండిపోయారు. వీళ్లలో హీరోయిన్ సోనాల్ చౌహాన్ కూడా ఉంది. దుబాయ్ లో చిక్కుకుపోయిన తనను ఇండియాలోని ఇంటికి చేర్చాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని సోనాల్ కోరింది.

    సోనాల్ చౌహాన్
    సోనాల్ చౌహాన్

    ఇరాన్ పై మిస్సైల్స్ దాడి

    మిడిల్ ఈస్ట్ లో టెన్షన్ పెరుగుతూనే ఉంది. ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా కలిసి మిస్సైల్స్ లో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అరబ్ దేశాలకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాలను వివిధ దేశాలు రద్దు చేశాయి. ఇండియా కూడా మిడిల్ ఈస్ట్ కు ఫ్లైట్స్ సర్వీస్ లను నిలిపివేసింది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది ఇండియన్స్ అక్కడే చిక్కుకుపోయారు.

    సోనాల్ చౌహాన్ రిక్వెస్ట్

    హీరోయిన్ సోనాల్ చౌహాన్ కూడా దుబాయ్ లో చిక్కుకుపోయింది. కొన్ని రోజుల ముందు ఆమె అక్కడికి వెకేషన్ కు వెళ్లింది. ఇప్పుడు యుద్ధం నేపథ్యంలో తిరిగి ఇండియాకు వచ్చేందుకు ఫ్లైట్స్ లేవు. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియాకు తీసుకొచ్చేలా సాయం చేయాలని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని సోనాల్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్టు ద్వారా కోరింది.

    దుబాయ్ లో చిక్కుకొని

    ‘‘గౌరవనీయ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జీ, ప్రస్తుత సంక్షోభం నేపథ్యంలో నేను దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్నా. విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఇండియాకు తిరిగి వచ్చేందుకు స్పష్టమైన మార్గం లేదు. నేను సురక్షితంగా ఇంటికి తిరిగి రావడానికి ప్రభుత్వ సహాయం, గైడెన్స్ కోరుతున్నా’’ అని సోనాల్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పోస్టులో రాసుకొచ్చింది.

    ‘‘క్షేమంగా తిరిగి రావడానికి ప్రభుత్వ సాయం అందితే ఎంతో గ్రేట్ ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతా’’ అని సోనాల్ చౌహాన్ తన పోస్టును ముగించింది. మరోవైపు భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు కూడా దుబాయ్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో చిక్కుకుంది. ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్ కోసం సింధు బర్మింగ్‌హామ్‌కు వెళ్తుండగా.. దుబాయ్ ఒక ట్రాన్సిట్ స్టాప్‌గా ఉంది.

    సోనాల్ చౌహాన్ ఇన్ స్టా పోస్టు
    సోనాల్ చౌహాన్ ఇన్ స్టా పోస్టు

    యుద్ధం టెన్షన్

    ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడుల నేపథ్యంలో మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం టెన్షన్ నెలకొంది. దుబాయ్, రియాద్, అబుదాబి తదితర ప్రాంతాల్లో మిస్సైల్స్ తో దాడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా దేశాలకు విమాన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ఎక్కడివాళ్లు అక్కడే చిక్కుకుపోయారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Sonal Chauhan: దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న హీరోయిన్ సోనాల్‌.. ఇంటికి చేర్చాలంటూ పీఎం మోదీకి రిక్వెస్ట్‌
    News/Entertainment/Sonal Chauhan: దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న హీరోయిన్ సోనాల్‌.. ఇంటికి చేర్చాలంటూ పీఎం మోదీకి రిక్వెస్ట్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes