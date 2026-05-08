Highest Grossing Actor: 33 వేల కోట్లు.. ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్ల నటుడు ఇతడే.. పేరులో ఖాన్.. షారుక్, సల్మాన్, ఆమిర్ కాదు
Highest Grossing Actor: ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్ల నటుడు ఎవరో తెలుసా? పేరులో ఖాన్ ఉన్నా అతడు షారుక్, సల్మాన్, ఆమిర్ త్రయంలో నుంచి ఒకరు కాదు. ఆ నటుడి పేరు ఇర్ఫాన్ ఖాన్. ఈ దివంగత నటుడు ఇంత భారీ వసూళ్లు సాధించడం వెనుక సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?
Highest Grossing Actor: ఈ కాలంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంత భారీ కలెక్షన్లు రాబడితే, ఆ నటుడు అంత పెద్ద స్టార్ అనే లెక్కలు నడుస్తున్నాయి. హాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు ఇదే ట్రెండ్. అయితే ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీని దశాబ్దాలుగా ఏలుతున్న ఖాన్ త్రయం (షారుఖ్, సల్మాన్, ఆమిర్) బాక్సాఫీస్ రికార్డుల విషయంలో ఒక దివంగత నటుడి దరిదాపుల్లో కూడా లేరంటే నమ్మగలరా? భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన నటుడిగా ఇర్ఫాన్ ఖాన్ సృష్టించిన రికార్డులు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
ఖాన్ త్రయాన్ని వెనక్కి నెట్టిన ఇర్ఫాన్ ప్రభంజనం
హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత ఆ స్థాయిలో స్టార్డమ్ సంపాదించుకున్న వారు షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్. గత ముప్పై ఏళ్లుగా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వీరి చుట్టూనే తిరుగుతోంది. అక్షయ్ కుమార్, హృతిక్ రోషన్ వంటి వారు పోటీ ఇచ్చినా, ఈ ముగ్గురి హవా తగ్గలేదు. కానీ గ్లోబల్ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం వీరందరి కంటే ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఎంతో ఎత్తులో ఉన్నారు.
సాధారణంగా భారతీయ నటులు కేవలం స్వదేశీ మార్కెట్ పైనే ఆధారపడతారు. కానీ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ తన ప్రతిభతో హాలీవుడ్ గడ్డపై సత్తా చాటారు. డాలర్లు, పౌండ్ల రూపంలో ఆయన సినిమాలు సాధించిన వసూళ్లు భారతీయ కరెన్సీలో లెక్కిస్తే కళ్లు చెదిరే స్థాయిలో ఉన్నాయి.
రూ. 22,000 కోట్ల క్లబ్లో ఏకైక భారతీయ నటుడు
ఇర్ఫాన్ ఖాన్ తన మూడు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 4 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 33,000 కోట్లకు పైగా) వసూళ్లను సాధించిన చిత్రాల్లో భాగమయ్యారు. ప్రధానంగా ఆయన నటించిన నాలుగు హాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు - 'జురాసిక్ వరల్డ్', 'ది అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్', 'లైఫ్ ఆఫ్ పై', 'స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్' ఈ భారీ వసూళ్లకు ప్రధాన కారణం.
2006లో 'ది నేమ్సేక్' నుంచి 2016లో వచ్చిన 'ఇన్ఫెర్నో' వరకు ఆయన హాలీవుడ్ చిత్రాలు ఏకంగా రూ. 21,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. భారతీయ సినిమాల్లో కూడా ఇర్ఫాన్ తన ముద్ర వేశారు. 'పీకు', 'గుండే' వంటి చిత్రాలు రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టాయి. మొత్తంగా ఆయన భారతీయ సినిమాలు రూ. 1000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించాయి.
షారుఖ్, సల్మాన్ వసూళ్లు ఎంతంటే?
బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ ఇప్పటి వరకు నటించిన సినిమాల మొత్తం వసూళ్లు రూ. 10,000 కోట్ల లోపే ఉన్నాయి. సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాలు రూ. 7,500 కోట్లు, ఆమిర్ ఖాన్ సినిమాలు రూ. 7,000 కోట్ల మార్కును అందుకున్నాయి. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ఈ ముగ్గురు ఖాన్లు తమ సినిమాల్లో ప్రధాన హీరోలుగా నటించారు.
ఇర్ఫాన్ ఖాన్ హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించినప్పటికీ, గ్లోబల్ మార్కెట్ విస్తృతి కారణంగా ఆయన సినిమాల వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి. టామ్ హాంక్స్, క్రిస్ ప్రాట్ వంటి హాలీవుడ్ దిగ్గజాలతో కలిసి పని చేయడం ఇర్ఫాన్కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపుతో పాటు ఈ అరుదైన రికార్డును అందించింది.
బుల్లి తెర నుంచి గ్లోబల్ స్టార్ వరకు.. ఒక అద్భుత ప్రయాణం
1987లో 'శ్రీకాంత్' అనే టీవీ షో ద్వారా ఇర్ఫాన్ తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. 90వ దశకంలో 'చంద్రకాంత' వంటి సీరియల్స్ ఆయనకు గుర్తింపునిచ్చాయి. 2003లో వచ్చిన 'హాసిల్' సినిమాతో బాలీవుడ్లో ఆయన దశ తిరిగింది.
ఆ తర్వాత 'మక్బూల్', 'పాన్ సింగ్ తోమర్', 'లంచ్ బాక్స్' వంటి చిత్రాలతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. 2020లో క్యాన్సర్తో పోరాడి 53 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే ఆయన కన్నుమూశారు. ఆయన భౌతికంగా లేకపోయినా, బాక్సాఫీస్ రికార్డుల రూపంలో ఆయన సృష్టించిన చరిత్ర చెరిగిపోనిది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మొత్తం వసూళ్లు ఎంత?
ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నటించిన హాలీవుడ్, భారతీయ సినిమాలు కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 4 బిలియన్ డాలర్లు (భారతీయ కరెన్సీలో రూ. 33,000 కోట్ల పైచిలుకు) వసూలు చేశాయి. కేవలం ఆయన హాలీవుడ్ చిత్రాలే రూ. 21,000 కోట్లకు పైగా రాబట్టాయి.
2. ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నటించిన అత్యంత విజయవంతమైన హాలీవుడ్ సినిమాలు ఏవి?
జురాసిక్ వరల్డ్, ది అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్, లైఫ్ ఆఫ్ పై, స్లమ్డాగ్ మిలియనీర్, ఇన్ఫెర్నో ఆయన కెరీర్లో అతిపెద్ద హిట్లుగా నిలిచాయి.
3. షారుఖ్ ఖాన్ కంటే ఇర్ఫాన్ ఖాన్ వసూళ్లు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి?
షారుఖ్ ఖాన్ సినిమాలు ప్రధానంగా భారతీయ మార్కెట్ మీద ఆధారపడతాయి. కానీ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అంతర్జాతీయ హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులలో నటించడం వల్ల, గ్లోబల్ మార్కెట్ వసూళ్లు డాలర్ల రూపంలో భారీగా వచ్చి చేరాయి.
4. ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నటించిన చివరి సినిమా ఏది?
ఆయన నటించిన చివరి బాలీవుడ్ చిత్రం 'అంగ్రేజీ మీడియం'. హాలీవుడ్లో ఆయన చివరగా 'ఇన్ఫెర్నో' (2016) లో కనిపించారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.