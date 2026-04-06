Amitabh Bachchan: అది తప్పినప్పుడు ఆ రోజంతా మిస్టరీలా అనిపిస్తుంది, అనవసరమైన ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు: అమితాబ్ బచ్చన్
Amitabh Bachchan About Work Ethic: ఎనిమిది పదుల వయసులోనూ కుర్రాళ్లకు పోటీనిచ్చే ఎనర్జీ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ సొంతం. ప్రతిరోజూ పని చేయకపోతే ఏదో తెలియని అశాంతి కలుగుతుందని, అది లేని రోజు తనకు ఒక మిస్టరీలా అనిపిస్తుందని అమితాబ్ బచ్చన్ తన తాజా బ్లాగ్లో పేర్కొన్నారు.
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ‘వర్క్ ఎథిక్’ (పని పట్ల నిబద్ధత) గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే అందరికీ మొదట గుర్తొచ్చే పేరు అమితాబ్ బచ్చన్. ఆరు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కెరీర్, ఎన్నో భాషల్లో వందలాది సినిమాలు, లెక్కలేనన్ని అవార్డులు.. ఇవన్నీ ఆయనను ఒక లెజెండ్గా నిలబెట్టాయి.
అయితే, ఇంతటి ఘనత సాధించినా ఇప్పటికీ ఆయనకు పని చేయని రోజు గడవదు. ఖాళీగా కూర్చుంటే తనకు కలిగే అసౌకర్యం గురించి బిగ్ బి తన బ్లాగ్ ద్వారా ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
పని లేని రోజు ఒక 'మిస్టరీ'!
ఒక రోజు పని లేకుండా సోమరిగా గడపాల్సి రావడం తనను ఎంతలా ఇబ్బంది పెడుతుందో అమితాబ్ వివరించారు. "ఏ కారణం లేకుండా సోమరిగా గడిచిపోయే రోజు నన్ను కలవరపెడుతుంది. ప్రతిరోజూ ఒక పద్ధతి ప్రకారం పని చేయడం నాకు అలవాటు. ఆ షెడ్యూల్ లేదా క్రమశిక్షణ తప్పినప్పుడు, ఆ రోజంతా ఒక మిస్టరీలా అనిపిస్తుంది. సాధారణంగా క్రమశిక్షణతో సాగిపోయే పనులన్నీ ఒక్కసారిగా గందరగోళంగా మారతాయి" అని అమితాబ్ బచ్చన్ పేర్కొన్నారు.
మనం అనుకున్నట్లుగా ఆ రోజు సాగనప్పుడు మనసులో ఆందోళన మొదలవుతుందని 83 ఏళ్ల అమితాబ్ బచ్చన్ అన్నారు. "ఆందోళనతో గడపడం శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. కానీ కొంతమందికి ఆ ప్రశాంతత దొరకదు. అనవసరమైన ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు" అంటూ పని పట్ల తనకున్న మక్కువను చాటుకున్నారు అమితాబ్.
కేబీసీ 17కు కన్నీటి వీడ్కోలు
ఇటీవలే పాపులర్ గేమ్ షో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి' (KBC) 17వ సీజన్ను అమితాబ్ బచ్చన్ ముగించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులకు వీడ్కోలు చెబుతూ ఆయన ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "మనం ఒక క్షణంలో ఎంతలా లీనమైపోతామంటే.. అది ముగింపు దశకు వచ్చేసరికి అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. ఇదంతా నిన్నకాక మొన్నే జరిగినట్లుంది. నా జీవిత కాలంలో మూడో వంతు కంటే ఎక్కువ సమయం మీతోనే గడిపాను. ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను" అని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు బిగ్ బి అమితాబ్.
కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్ షూటింగ్లో బిజీ..
వృత్తిపరంగా చూస్తే.. అమితాబ్ బచ్చన్ చివరిగా తెలుగులో నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా ‘కల్కి 2898 ఏడీ’లో అశ్వత్థామగా మెప్పించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రంలో ఆయన నటనకు నీరాజనాలు దక్కాయి.
గొప్ప స్ఫూర్తి
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా సీక్వెల్ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్. ఎనిమిది పదుల వయసులోనూ అమితాబ్ బచ్చన్ చూపిస్తున్న ఈ ఉత్సాహం నేటి యువతరానికి గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
