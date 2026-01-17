4 జాతీయ అవార్డులు, అయినా అమితాబ్ బచ్చన్ మనసులో వెలితి- శక్తి, ఉత్సాహం తగ్గుతున్నాయంటూ మెగాస్టార్ ఎమోషనల్
భారతీయ చలనచిత్ర దిగ్గజం, బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ తన పని విషయంలో ఒక చిన్నపాటి విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తమ నటుడిగా నాలుగు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న బిగ్ బి అమితా బచ్చన్ మనసులో ఒక చిన్న వెలితి ఉండిపోయిందని తాజాగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ వివరాలపై లుక్కేద్దాం.
భారతీయ సినీ యవనికపై నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా చెరగని ముద్ర వేసిన నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్. 83 ఏళ్ల వయసులోనూ కుర్ర హీరోలకు పోటీనిచ్చే ఎనర్జీతో వరుస సినిమాలు, టీవీ షోలతో బిజీగా గడుపుతున్నారు బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్.
అమితాబ్ మనసులో వెలితి
ఉత్తమ నటుడిగా నాలుగు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న ఏకైక రికార్డ్ బిగ్ బి అమితాబ్ సొంతం. అయితే, ఇంతటి అనుభవం ఉన్న ఈ నట దిగ్గజం మనసులో ఒక చిన్నపాటి వెలితి ఉందట. ఆ విషయాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ స్వయంగా తన బ్లాగ్ ద్వారా ఎమోషనల్ అవుతూ పంచుకున్నారు.
వయసు అడ్డంకిగా మారుతోంది..
ప్రతి రోజూ ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటూనే ఉంటానని చెప్పే బిగ్ బి అమితాబ్ ఈసారి మాత్రం కాస్తంత నిరాశను వ్యక్తం చేశారు. "ప్రతి రోజూ ఒక కొత్త పాఠమే. కానీ, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న విషయాలను చాలా ఏళ్ల క్రితమే నేర్చుకోవాల్సింది అనే చిన్న వెలితి ఉండిపోయింది. అప్పుడు ఈ సాంకేతికత లేదు, ఇప్పుడు నేర్చుకుందామంటే వయసుతో పాటు నాలోని శక్తి, ఉత్సాహం తగ్గుతున్నాయి" అని అమితాబ్ బచ్చన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు.
నేర్చుకునే లోపే మరోటి
మారుతున్న కాలంతో పాటు టెక్నాలజీ వేగం కూడా పెరిగిందని అమితాబ్ బచ్చన్ అభిప్రాయపడ్డారు. మనం ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకునే లోపే మరో సరికొత్త విధానం వచ్చేస్తోందని ఆయన అన్నారు.
తెలియకపోతే వదిలేసేవాళ్లం.. కానీ!
"ఈ రోజుల్లో ఏదైనా పని మనకు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. బేసిక్స్ అర్థం చేసుకుని, ఆ పనిలో ఆరితేరిన నిపుణులను నియమించుకుంటే చాలు పని పూర్తవుతుంది. మా కాలంలో ఏదైనా పని తెలియకపోతే విచారిస్తూ కూర్చునేవాళ్లం లేదా ఆ పనిని వదిలేసేవాళ్లం. కానీ, ఇప్పుడు 'అవుట్సోర్సింగ్' ద్వారా పనిని సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ పదాన్ని నేను కరెక్ట్గా వాడానని అనుకుంటున్నాను" అంటూ అమితాబ్ బచ్చన్ చమత్కరించారు.
కేబీసీ 17 సీజన్ పూర్తి
ఇదిలా ఉంటే, అమితాబ్ బచ్చన్ ఇటీవల ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి’ (KBC) 17వ సీజన్ షూటింగ్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. వెండితెరపై ఆయన చివరిగా ‘వెట్టయన్’ అనే తమిళ యాక్షన్ డ్రామా మూవీలో కనిపించారు.
రజనీకాంత్తో కలిసి
తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో కలిసి అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన ఈ వెట్టయన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపించుకుంది. ఈ సినిమాలో రానా దగ్గుబాటి, ఫహద్ ఫాజిల్, రితికా సింగ్, దుషార విజయన్, మంజు వారియర్, అభిరామి వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు.