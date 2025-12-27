Edit Profile
    1000 కోట్ల‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్న దురంధ‌ర్‌-అత్య‌ధిక క‌లెక్షన్ల టాప్‌-5 ఇండియ‌న్ మూవీస్‌- మూడు తెలుగు సినిమాలు

    'దురంధర్' కేవలం 21 రోజుల్లోనే రూ.1,000 కోట్లు వసూళ్లు సాధించి, ఈ అరుదైన క్లబ్‌లో వేగంగా చేరిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఆల్ టైమ్ టాప్-5 ఇండియన్ అత్యధిక కలెక్షన్ల సినిమాలు ఏంటో చూసేయండి. ఇందులో మూడు  తెలుగు చిత్రాలున్నాయి. 

    Published on: Dec 27, 2025 5:19 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    భారతీయ సినీ పరిశ్రమ మరో కీలక ఘట్టానికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం పరిశ్రమంతా మాట్లాడుకునేది ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలోని 'దురంధర్' గురించే. రణ్ వీర్ సింగ్ నటించిన ఈ స్పై-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కేవలం 21 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,000 కోట్ల మార్కును దాటింది. రూ.1,000 కోట్ల క్లబ్‌లోకి ప్రవేశించిన తొమ్మిదవ భారతీయ చిత్రంగా దురంధర్ నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో అత్యధిక కలెక్షన్ల ఇండియన్ టాప్-5 సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.

    అత్యధిక కలెక్షన్ల టాప్-5 ఇండియన్ సినిమాలు
    అత్యధిక కలెక్షన్ల టాప్-5 ఇండియన్ సినిమాలు

    దంగల్ (2016)

    నితీష్ తివారి దర్శకత్వం వహించిన 'దంగల్' సుమారు రూ.2,070 కోట్ల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లతో, ఇప్పటికీ అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. అమీర్ ఖాన్ నటించిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ముఖ్యంగా చైనాలో అపూర్వమైన అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించింది. అక్కడ లింగ సమానత్వం, పట్టుదల వంటి భావోద్వేగ కథనం, సార్వత్రిక ఇతివృత్తాలు బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. దీని విజయం కంటెంట్-ఆధారిత భారతీయ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త సామర్థ్యాన్ని పునర్నిర్వచించింది.

    పుష్ప 2: ది రూల్ (2024)

    అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప 2 వరల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ‘పుష్ప 2: ది రూల్’ విడుదలైన వెంటనే బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,871 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సీక్వెల్ దాని ముందు సినిమా ప్రజాదరణను అందిపుచ్చుకొని, మాస్ అప్పీల్‌ను స్టైలిష్ యాక్షన్, గుర్తుండిపోయే సంగీతంతో మిళితం చేసింది. రూ.1,000 కోట్ల క్లబ్‌లోకి అత్యంత వేగంగా ప్రవేశించిన భారతీయ చిత్రంగా కూడా ఇది అప్పుడు రికార్డు సృష్టించింది.

    బాహుబలి 2: ది కంక్లూజన్ (2017)

    ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి 'బాహుబలి 2: ది కంక్లూజన్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,810 కోట్లు వసూలు చేసి, భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా అద్భుతమైన విజువల్స్, భావోద్వేగ ముగింపు, విస్తృతమైన పాన్-ఇండియా ఆమోదంతో బాహుబలి గాథను ముగించింది. ఇది స్కేల్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, దేశవ్యాప్త విడుదలకు కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.

    ఆర్ఆర్ఆర్ (2022)

    మరో రాజమౌళి చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,230 కోట్లు వసూలు చేసింది. పశ్చిమ దేశాల మార్కెట్లలో కూడా ఇది అరుదైన క్రాస్ఓవర్ విజయాన్ని సాధించింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ నటించిన ఈ పీరియాడ్ యాక్షన్ డ్రామా స్పెకిటకిల్, మిథిక్ స్టోరీటెల్లింగ్, గ్లోబల్-ఫ్రెండ్లీ యాక్షన్ సెట్ పీసెస్‌ను మిళితం చేసింది. చివరికి ఇది ఆ కాలంలో అత్యంత అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

    కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2 (2022)

    ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన, యష్ నటించిన 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2', ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,215 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది కన్నడ సినిమాకు ప్రపంచ వేదికపై ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టాన్ని సూచించింది. దీని రా యాక్షన్, స్టైలిష్ ప్రెజెంటేషన్, బలమైన క్యారెక్టర్ ఆర్క్ భాషా అడ్డంకులను ఛేదించడంలో సహాయపడ్డాయి.

    దురంధర్ ఇలా

    సుమారు రూ.1,007 కోట్ల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లతో 'దురంధర్' ప్రస్తుతం ఆల్-టైమ్ జాబితాలో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది. ఇది 'కల్కి 2898 AD' (రూ.1,042 కోట్లు), 'పఠాన్' (రూ.1,055 కోట్లు), 'జవాన్' (రూ.1,160 కోట్లు) వంటి ఇటీవలి భారీ చిత్రాల వెనుక ఉంది. 'దంగల్' లేదా 'బాహుబలి 2' వంటి అగ్రశ్రేణి చిత్రాలకు దురంధర్ ఇంకా దూరం ఉన్నప్పటికీ, చిత్రం ప్రయాణం మరింత ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది.

    © 2025 HindustanTimes