Horror Web Series: ఎటు వెళ్లినా అదే సిటీలోకి.. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే హారర్ మిస్టరీ సిరీస్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో!
Horror Web Series: ఆకట్టుకునే మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ తో, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే హారర్ స్టోరీతో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఒకేసారి మూడు సీజన్లో హిందీ డబ్బింగ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అసలు ఈ వెబ్ సిరీస్ ఏంటీ? స్టోరీ ఏంటీ? అనే విషయాలు చూసేయండి.
Horror Web Series: సస్పెన్స్, హారర్, సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ జానర్లను ఇష్టపడే ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు ‘ఫ్రమ్’ వెబ్ సిరీస్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తొలి సీజన్ నుంచే అంతుచిక్కని మలుపులతో, ఊహించని భయానక సన్నివేశాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకున్న ఈ సిరీస్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రైబర్లకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
‘ఫ్రమ్’ వెబ్ సిరీస్ కథ ఏంటి?
అమెరికాలోని ఓ అంతుచిక్కని సీక్రెట్ సిటీ చుట్టూ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ఫ్రమ్’ వెబ్ సిరీస్ కథ తిరుగుతుంది. వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణిస్తూ రోడ్డుపై పడి ఉన్న ఒక చెట్టును దాటుకుని ఈ పట్టణంలోకి అడుగుపెట్టిన వారు ఎవరూ తిరిగి బయటకు వెళ్లలేరు. ఎంత దూరం ప్రయాణించినా మళ్లీ అదే పట్టణానికి చేరుకుంటూ ఒక విచిత్రమైన లూప్ లో చిక్కుకుపోతారు.
రాత్రి అయితే నరకమే
పగటిపూట సాధారణంగానే కనిపించే ఆ నగరంలో, చీకటి పడిందంటే అసలైన నరకం మొదలవుతుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న దట్టమైన అడవి నుంచి మనుషుల రూపంలో ఉండే భయంకరమైన రాక్షస జీవులు బయటకు వచ్చి వేటాడుతాయి.
ఒక ప్రత్యేకమైన రక్షణ కవచంలా పనిచేసే రాయి ఉన్న ఇళ్లలో తలుపులు వేసుకుని ఉంటే తప్ప ప్రాణాలు దక్కని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఆ ఊరి వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి, అక్కడి ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడుకుంటూ బయటపడే మార్గాన్ని ఎలా వెతుకుతారు అనే అంశాలతో ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
మూడు సీజన్ల రన్టైమ్ వివరాలు
నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రస్తుతం ‘ఫ్రమ్’ వెబ్ సిరీస్కు సంబంధించిన మొత్తం మూడు సీజన్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ప్రతి సీజన్లో పది ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. నిడివి పరంగా మొదటి సీజన్ దాదాపు 10 గంటల పాటు సాగుతుంది. రెండో సీజన్ 8 గంటల 16 నిమిషాల నిడివితో, మూడో సీజన్ 8 గంటల 49 నిమిషాల నిడివితో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.
భాషల విషయానికి వస్తే, ఇంగ్లీష్ ఒరిజినల్ వెర్షన్తో పాటు భారతీయ ప్రేక్షకుల కోసం హిందీ డబ్బింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం డబ్బింగ్ మాత్రం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ ఆడియోతో పాటు సబ్టైటిల్స్ సహాయంతో తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సిరీస్ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
థ్రిల్లర్ ప్రియులకు పక్కా బింజ్ వాచ్
సాధారణ హారర్ సిరీస్లాగా కేవలం భయపెట్టడానికే పరిమితం కాకుండా, బలమైన మిస్టరీ, మానసిక సంఘర్షణ, మనుగడ పోరాటాన్ని ‘ఫ్రమ్’ ఎంతో ఆసక్తికరంగా చూపిస్తుంది. వీకెండ్ లో లేదా తీరిక సమయంలో వరుసగా చూసేందుకు ఓ మంచి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. నెట్ఫ్లిక్స్లో మూడు సీజన్లతో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్ కచ్చితంగా అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
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