చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.
Top OTT Releases: హనుమాన్ అంశ్ నుంచి దృశ్యం 3 వరకు.. ఈ వారం ఓటీటీలో మిస్ కాకూడని టాప్ 3 సినిమాలు, 3 వెబ్ సిరీస్ లు!
Top OTT Releases: ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు అసలైన వినోదాల విందును అందించేందుకు నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం: ది కంక్లూజన్’, సూపర్ హీరో బ్లాక్బస్టర్ ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’, సైన్స్ ఫిక్షన్ సిరీస్ ‘బ్లేడ్ రన్నర్ 2099’ సహా టాప్ 6 ప్రాజెక్టులు ఈ వారం సందడి చేయనున్నాయి.
Top OTT Releases: సినిమా ప్రియులకు, వెబ్ సిరీస్ అభిమానులకు నవంబర్ 23 నుంచి 29 మధ్య వారం పాటు పండగే. అంతర్జాతీయ, ప్రాంతీయ వెబ్ సిరీస్లు నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, సోనీలివ్ వేదికలుగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఈ వారం తప్పక చూడాల్సిన టాప్ ఓటీటీ రిలీజ్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దృశ్యం: ది కంక్లూజన్ (నెట్ఫ్లిక్స్ – నవంబర్ 27)
అజయ్ దేవగణ్ మరోసారి విజయ్ సాల్గావ్కర్గా అలరించిన సూపర్ హిట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘దృశ్యం: ది కంక్లూజన్’ ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.589 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది.
అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ దృశ్యం మూడో భాగంలో టబు, శ్రియా శరణ్, జైదీప్ అహ్లావత్, ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునేందుకు విజయ్ వేసే చివరి ఎత్తుగడ ఏమిటనేది నవంబర్ 27 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసి తెలుసుకోవచ్చు.
స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే (నెట్ఫ్లిక్స్ – నవంబర్ 26)
మార్వెల్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టామ్ హాలండ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ నవంబర్ 26 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెట్టన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.500 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లతో సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు రెంటల్ విధానంలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ మూవీని ఇప్పుడు సాధారణ సబ్స్క్రిప్షన్తోనే వీక్షించే అవకాశం దక్కనుంది.
హనుమాన్ అంశ్ (సోనీలివ్ – నవంబర్ 27)
చిన్న బడ్జెట్తో వచ్చి ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ వద్ద అతిపెద్ద సర్ప్రైజ్ హిట్గా నిలిచిన హిందీ భక్తిరస చిత్రం ‘హనుమాన్ అంశ్’ నవంబర్ 27న సోనీలివ్లో విడుదల కానుంది. విశాల్ చతుర్వేది రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆగస్టులో థియేటర్లలో విడుదలై, అద్భుతమైన మౌత్ టాక్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.450 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత కథతో మూవీ తెరకెక్కింది.
బ్లేడ్ రన్నర్ 2099 (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో – నవంబర్ 25)
సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్రియులకు విజువల్ ట్రీట్గా నిలిచే ‘బ్లేడ్ రన్నర్ 2099’ వెబ్ సిరీస్ నవంబర్ 25 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మొత్తం ఎనిమిది ఎపిసోడ్లతో రూపొందిన ఈ లిమిటెడ్ సిరీస్ అన్ని భాగాలు ఒకేసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. క్లాసిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రాలైన ‘బ్లేడ్ రన్నర్’ (1982), ‘బ్లేడ్ రన్నర్ 2049’ (2017)లకు సీక్వెల్గా, దాదాపు 50 ఏళ్ల తర్వాత 2099 నాటి లాస్ ఏంజిల్స్ నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది.
ది హంటింగ్ వైవ్స్ సీజన్ 2 (నెట్ఫ్లిక్స్ – నవంబర్ 26)
సస్పెన్స్, మిస్టరీ డ్రామాలను ఇష్టపడే వారి కోసం ‘ది హంటింగ్ వైవ్స్’ రెండో సీజన్ నవంబర్ 26న నెట్ఫ్లిక్స్లో రానుంది. బ్రిటనీ స్నో (సోఫీ), మాలిన్ అకెర్మాన్ (మార్గో) మరోసారి తమ అద్భుత నటనతో ఉత్కంఠను పెంచేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఎనిమిది ఎపిసోడ్లతో సాగే ఈ సీజన్ ఊహించని మలుపులతో ఆకట్టుకోనుంది.
నోట్బుక్ 90స్ – కాదల్ ఫ్లాష్బ్యాక్ (సోనీలివ్ – నవంబర్ 23)
90వ దశకం నాటి స్కూల్ రోజులు, మధురమైన తొలి ప్రేమ జ్ఞాపకాలను కళ్లముందు ఉంచే తమిళ రొమాంటిక్ సిరీస్ ‘నోట్బుక్ 90స్ – కాదల్ ఫ్లాష్బ్యాక్’ నవంబర్ 23 నుంచి సోనీలివ్లో అందుబాటులోకి వస్తోంది. సదాశివం దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్కు ప్రముఖ దర్శకుడు మిత్రన్ ఆర్. జవహర్ క్రియేటివ్ సారథ్యం వహించారు. 1990ల నాటి తిరుచ్చి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ గౌతమ్ (ముజమిల్ ఇలియాస్), గాయత్రి (యువ) చుట్టూ తిరుగుతుంది.