    ఐయామ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కృష్ణ.. అల్లు సినిమాస్‌లో సీఎం రేవంత్ ఇంట్రస్టింగ్ కామెంట్స్

    Allu Cinemas : దేశంలో సినిమాకు గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అల్లు కుటుంబాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభినందించారు. తాను కూడా సినిమా అభిమానిని చెప్పారు.

    Mar 12, 2026, 21:49:04 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    కోకాపేట్‌లో అల్లు సినిమాస్‌ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, ఎంపీ వేం నరేందర్ రెడ్డి, అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. తాను కూడా సినిమా అభిమాని అని చెప్పారు. సినిమా సాంకేతికంగా వేగంగా ముందుకు వెళుతుందన్నారు. దేశంలో సినిమాకు గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అల్లు కుటుంబాన్ని సీఎం అభినందించారు.

    అల్లు సినిమాస్‌ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్
    అల్లు సినిమాస్‌ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్

    'ప్రేక్షకులని కట్టిపడేసే సినిమాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. బాహుబలి, కల్కి, అరుంధతి, ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలు అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో సినిమాలు వచ్చాయి. ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు తెలుగు సినిమాను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చారు. కృష్ణ సినిమాలో అడ్వెంచర్స్ చేశారు. నేను కృష్ణ అభిమానిని. లారీ ఎక్కి వనపర్తికి వెళ్లి నేను సినిమాలు చూసే వాడిని.' అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.

    కృష్ణ ఏడాదికి 15 సినిమాలు చేసేవారని ముఖ్యమంత్రి గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు ఐదారేళ్లుకు ఒక సినిమా చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. సినిమా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. సినిమాను పరిశ్రమగా గుర్తించి మా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. ఐటీ, ఫార్మాతో పాటు సినిమా పరిశ్రమ గొప్ప స్థాయికి తీసుకువెళ్తామన్నారు. తెలుగు సినిమాకు కోలీవుడ్, శాండిల్ వుడ్, బాలివుడ్ పోటీ కాదు.. హాలివుడ్ సినిమాలు ఇక్కడ చిత్రీకరించాలని మాట్లాడారు.

    'కృష్ణా నగర్ నుంచి గొప్ప సినిమాలు తీసే అనేక మంది సాంకేతిక నిపుణులు, కళాకారులు వస్తున్నారు. సినిమా పరిశ్రమ పెరగడానికి మా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుంది. మన సినిమాలు హాలీవుడ్‌కి వెళ్ళాలి. భాష అడ్డంకి కాదు ఇప్పుడు.. టాలెంట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది.' అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

    అల్లు సినిమాస్ ప్రారంభోత్సవంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కూడా పాల్గొన్నారు. 'ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి హైదరాబాద్ కోకాపేట్‌లో అల్లు సినిమా థియేటర్ కాంప్లెక్స్‌ను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్, అల్లు శిరీష్‌కు అభినందనలు. హాలీవుడ్ స్థాయి సాంకేతికతతో నిర్మితమైన ఈ కాంప్లెక్స్, గ్లోబల్ డెస్టినేషన్‌గా ఎదుగుతున్న హైదరాబాద్ ఖ్యాతిని మరింత పెంచుతుంది. 'Telangana Rising 2047' విజన్‌లో భాగంగా వినోద రంగాన్ని ఒక బలమైన పరిశ్రమగా తీర్చిదిద్దుతూ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులకు, అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలకు మన రాష్ట్రం కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతోంది.' అని భట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

    News/Entertainment/ఐయామ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కృష్ణ.. అల్లు సినిమాస్‌లో సీఎం రేవంత్ ఇంట్రస్టింగ్ కామెంట్స్
    News/Entertainment/ఐయామ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కృష్ణ.. అల్లు సినిమాస్‌లో సీఎం రేవంత్ ఇంట్రస్టింగ్ కామెంట్స్
