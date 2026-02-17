Edit Profile
    ఐబొమ్మ రవికి బెయిల్‌కు బెయిల్ మంజూరు.. నో ఇంటర్నెట్‌తోపాటు ఈ కండీషన్లు!

    ఐబొమ్మ రవికి బెయిల్‌కు ఊరట లభించింది. కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే కొన్ని కండీషన్లు పెట్టింది న్యాయస్థానం.

    Published on: Feb 17, 2026 6:44 PM IST
    By Anand Sai
    సినిమాల పైరసీ కేసులో అరెస్టు అయిన ఐబొమ్మ రవికి ఊరట దొరికింది. బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ న్యాయస్థానం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఐబొమ్మతో ముడిపడి ఉన్న సినిమా పైరసీ, ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ప్రకటనల నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించి నవంబర్ 15న ఇమంది రవి అరెస్ట్ అయ్యాడు. అయితే తాజాగా రవికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

    ఐబొమ్మ రవి కేసు
    ఐబొమ్మ రవి కేసు

    భారతదేశంలోని అతిపెద్ద సినిమా పైరసీ నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (CCS) పోలీసులు రవిని నవంబర్ 15వ తేదీన అరెస్టు చేశారు. అధికారుల ప్రకారం.. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా వేల సినిమాలు, ఓటీటీ కంటెంట్‌ను ఐబొమ్మలో అప్‌లోడ్ చేశాడు. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్‌ను ప్రొత్సహించాడు.

    తాజాగా ఇమంది రవికి షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది కోర్టు. దేశం విడిచి వెళ్లకూడదని, ప్రతి రోజూ ఉదయం 11 గంటలకు సీసీఎస్ పోలీసుల ఎదుట హాజరు కావాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. విదేశాలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పాస్ పోర్టును కోర్టులో సమర్పించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించకూడదని, ఒకవేళ నెట్ వాడాలి అనుకుంటే.. పోలీసుల అనుమతి తీసుకోవాలని వెల్లడించింది.

    ఐబొమ్మ రవిని మీద దాదాపు ఐదు కేసులు ఉన్నాయి. సినిమాల పైరసీతోపాటుగా బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్లకు సంబంధించి అతడిపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి. గతంలో బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా.. నాంపల్లి కోర్టు కొట్టివేసింది. చాలా సార్లు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నించినా ఫలితం లేదు. తాజాగా ఐబొమ్మ రవికి బిగ్ రిలీఫ్ దొరికింది. హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

    కరేబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ.. ఐబొమ్మ పైరసీ సైట్‌ను రన్ చేశాడు ఇమంది రవి. గతంలో చాలాసార్లు పోలీసులకు సవాల్ విసిరాడు. పూర్తిగా అక్కడే సెటిల్ కావాలి అనుకున్నాడు. కానీ హైదరాబాద్ వచ్చిన అతడు పోలీసులకు చిక్కాడు. పోలీసులు కూకట్‌పల్లిలోని గ్రీన్ హిల్స్ రోడ్‌లోని ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో అతన్ని అరెస్టు చేశారు. విచారణ చేస్తుంటే అనేక కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    విశాఖపట్నానికి చెందిన ఇమంది రవి ఐబొమ్మ పైరసీలో ప్రధాన నిందితుడు. పలుసార్లు పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ చేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న హార్డ్ డ్రైవ్‌లలో అనేక భాషలలో దాదాపు 21,000 సినిమాలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. సుమారు రూ.20 కోట్లు సంపాదించాడని వార్తలు వచ్చాయి. దర్యాప్తు సమయంలో అతని బ్యాంకు ఖాతాల్లోని సుమారు రూ.3.5 కోట్లను సీజ్ చేశారు.

    వెల్లేల ప్రహ్లాద్ అనే వ్యక్తి పేరుతో రవి, పాన్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు. విచారణ చేస్తుంటే.. అతడు తన రూమ్‌మేట్ అని.. అందుకే ఆ పేరును వాడుకున్నట్టుగా వెల్లడించాడు. ప్రహ్లాద్ గురించి పోలీసులు ఆరా తీశారు.

    బెంగళూరు నుంచి ప్రహ్లాద్‌ను పిలిపించారు. కస్టడీలో ఉన్న ఐబొమ్మ రవి ముందుగానే ప్రహ్లాద్‌ను విచారణ చేశారు. దీంతో షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిజానికి ఐబొమ్మ రవి, ప్రహ్లాద్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇదే విషయాన్ని ప్రహ్లాద్ తెలిపాడు. రవి ఎవరో తనకు తెలియదని, తన పేరుతో పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్నట్టుగా తెలిసి షాక్ అయ్యానని చెప్పాడు ప్రహ్లాద్.

    విచారణ సందర్భంగా పైరసీ వ్యవహారంలో రవికి ఎవరు సహకరించారు? వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు? ఒక్కడే పెద్ద పైరసీ నెట్‌వర్క్‌ను నడిపాడా?లాంటి అనేక విషయాలపై దర్యాప్తు చేశారు.

