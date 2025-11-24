ఐబొమ్మ, బప్పం పోర్టల్లలో పైరేటెడ్ సినిమాలను పబ్లిష్ చేసిన ఐబొమ్మ వ్యవస్థాపకుడు ఇమంది రవి, నేరాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును తన స్నేహితులకు బదిలీ చేసినట్లు హైదరాబాద్ పోలీసులు గుర్తించారు. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేస్తూ డబ్బులు ఎక్కువగా సంపాదించాడు. రవి ఐదు రోజుల పాటు హైదరాబాద్ పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడు. అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. విచారణ సమయంలో రవి తన సంపాదనను అనేక దేశాల పర్యటనలకు ఖర్చు చేశానని, ఆంధ్రప్రదేశ్, హైదరాబాద్లో కొన్ని ఆస్తులను కొనుగోలు చేశానని చెప్పాడు. విదేశాలలో ఉన్న అతని ఖాతాలలో పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్లు ఉన్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
సోమవారం ప్రశ్నల తర్వాత పోలీసులు రవిని కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తారు. సాంకేతిక ఆధారాలు పొందిన పోలీసు అధికారులు రవి డేటాను నిల్వ చేయడానికి, తన పోర్టల్లను నిర్వహించడానికి ఉపయోగించిన సర్వర్ల ఐపీ చిరునామాలను పరిశీలించారు. సర్వర్ ఐపీ వివరాలను తాను మర్చిపోయానని రవి పోలీసులకు చెప్పాడు.
విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన కొద్ది నిమిషాలకే రవిని హైదరాబాద్లోని తన నివాసం వద్ద పట్టుకున్నారు పోలీసులు. అయితే రవి ఇంటి తలుపు తట్టినప్పుడు అతడు చాలా సేపు డోర్ ఓపెన్ చేయలేదు. వాష్రూమ్లో తన ల్యాప్టాప్ను ఉపయోగించి సంబంధిత డేటాను మార్చగలిగాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
అతని సర్వర్ల కోసం ఉపయోగించిన ఐపీ చిరునామాలను గుర్తించడానికి నిపుణులు అతని ల్యాప్టాప్ నుండి తొలగించిన డేటాను తిరిగి పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రవి పోలీసులకు తన వ్యక్తిగత వివరాలను మాత్రమే అందించాడు, అతని వ్యాపార కార్యకలాపాల గురించి పెద్దగా చర్చించడం లేదు. ఆర్థిక లావాదేవీలను ట్రాక్ చేయడానికి పోలీసులు హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివసిస్తున్న రవి స్నేహితుల వివరాలను సేకరించినట్లు సమాచారం.
విచారణలో భాగంగా పోలీసులకు ఐబొమ్మ రవి సరైన సమాధానాలు చెప్పడం లేదని తెలుస్తోంది. విదేశాల్లో సర్వర్లు, యూకే, కరేబియన్ దీవుల్లో పని చేస్తున్న సిబ్బంది గురించి అడగగా.. డేటా విదేశాల్లో ఉందని సమాధానం చెప్పాడు. మూడు నెలలపాటు రవిపై నిఘా ఉంచిన పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేశారు.
News/Telangana/పైరసీ సినిమాలతో వచ్చిన డబ్బును స్నేహితులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఐబొమ్మ రవి!
News/Telangana/పైరసీ సినిమాలతో వచ్చిన డబ్బును స్నేహితులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఐబొమ్మ రవి!