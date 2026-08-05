Illu Illalu Pillalu: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్లో ట్విస్ట్.. డిటెక్టివ్ నర్మద.. ఆపరేషన్ డీపీ కిక్ ఇచ్చేనా?
Illu Illalu Pillalu: స్టార్ మా టీవీలో ప్రసారమవుతున్న అత్యంత ఆదరణ పొందిన ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ సీరియల్ తీవ్ర ఉత్కంఠభరిత మలుపు తిరిగింది. అసలు విలన్ శ్రీవల్లి అని నిరూపించేందుకు నర్మద డిటెక్టివ్గా మారింది. శ్రీవల్లి దొరికిపోతుందా? నర్మద ఎలాంటి మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది? అనేవి ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
Illu Illalu Pillalu: పాపులర్ బుల్లితెర సీరియల్ ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ (Illu Illalu Pillalu) రోజుకో కొత్త మలుపుతో ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. కుటుంబ కథాంశంతో సాగే ఈ సీరియల్లో ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ట్రాక్ టిఆర్పి రేటింగ్లను పెంచేలా సస్పెన్స్తో సాగుతోంది. ధీరజ్, ప్రేమలు విడిపోవడానికి వెనుక ఉన్న కుట్రను ఛేదించడానికి నర్మద తీసుకున్న నిర్ణయం కథను సరికొత్త లీడ్లోకి తీసుకెళ్లింది.
రంగంలోకి 'డిటెక్టివ్' నర్మద
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ లో ఇంట్లోని మనస్పర్థలకు, ధీరజ్ - ప్రేమలు విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం శ్రీవల్లి వేసిన దుష్ట పథకాలేనని నర్మద బలంగా అనుమానిస్తోంది. అయితే ఆధారాలు లేకుండా ఎవరినీ నిందించలేమని గ్రహించిన నర్మద, తానే స్వయంగా ఒక డిటెక్టివ్గా మారి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
ఆపరేషన్ డీపీ
ధీరజ్, ప్రేమలను (Dhiraj - Prema) మళ్లీ కలపడం, వారి మధ్య చిచ్చు పెట్టిన శ్రీవల్లి కుట్రను బయటపెట్టడమే లక్ష్యంగా నర్మద ఈ ప్రత్యేక 'ఆపరేషన్ డీపీ'ని ప్రారంభించింది. రామరాజు కుటుంబానికి ఉన్న ఇద్దరు ప్రధాన శత్రవులు భద్రావతి, శ్రీవల్లి. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవల్లి గుట్టు రట్టు చేసేలా నర్మద అడుగులు పడుతున్నాయి.
శ్రీవల్లి వేసే ప్రతి అడుగును రహస్యంగా గమనిస్తూ, ఆమె ఫోన్ కాల్స్, కుట్రలకు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలను సేకరించడంపై నర్మద ఫోకస్ పెట్టనుంది.
నర్మద వర్సెస్ శ్రీవల్లి
ఫ్యామిలీ ఎంత చీదరించుకున్నా, భర్త దూరం కొట్టినా శ్రీవల్లి మాత్రం మారలేదు. పైగా తన కాపురం కూలిపోవడానికి ప్రేమ, నర్మద కారణం అని పగ తీర్చుకునేందుకు శ్రీవల్లి కుట్రలు పన్నుతోంది. భద్రావతితో కలిసి ఇలాంటి కుట్ర చేసే ధీరజ్, ప్రేమను విడగొట్టింది. ఇప్పుడు నర్మదపై బల్లక్కాయ్ ఫోకస్ చేసింది. దీంతో ఇప్పుడు ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ లో నర్మద వర్సెస్ శ్రీవల్లిగా కథ మారింది.
శ్రీవల్లి అసలు రంగు బయటపడుతుందా?
ఈ క్రమంలో ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ తదుపరి ఎపిసోడ్లపై వీక్షకుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. నర్మద వేసిన 'ఆపరేషన్ డీపీ' ట్రాప్లో శ్రీవల్లి ఎలా చిక్కుకోబోతోంది? ఇంటి సభ్యులందరి ముందూ శ్రీవల్లి నటనను నర్మద ఎలా బట్టబయలు చేయనుంది? ధీరజ్, ప్రేమలు తమ పొరపాట్లను తెలుసుకుని మళ్లీ ఒకటవుతారా? అనే అంశాలు సీరియల్పై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
కీలక పాత్ర
కుటుంబ సీరియళ్లలో కథనం నెమ్మదించినప్పుడు ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేటివ్ లేదా డిటెక్టివ్ ఎలిమెంట్లను జోడించడం వల్ల ప్రేక్షకుల ఎంగేజ్మెంట్ పెరుగుతుంది. సాధారణంగా కుటుంబ సీరియళ్లలో కథానాయికలు అన్యాయాన్ని మౌనంగా సహించే పాత్రల్లో కనిపిస్తుంటారు.
కానీ ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలులో నర్మద పాత్రను స్ట్రాంగ్ గా డిజైన్ చేయడం ఈ సీరియల్ విజయానికి ప్రధాన కారణం. తానే స్వయంగా డిటెక్టివ్గా మారి శ్రీవల్లి కుట్రను భగ్నం చేసేందుకు 'ఆపరేషన్ డీపీ' ప్రారంభించడం వల్ల కథనంలో వేగం పెరిగింది. ఈ మైండ్ గేమ్ సీన్లు రాబోయే వారాల్లో ఈ సీరియల్ టిఆర్పి (TRP) రేటింగ్ను మరింత పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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