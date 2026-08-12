Illu Illalu Pillalu August 12 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు.. ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో- చిరిగిన ప్రేమ జాకెట్- పెరిగిన దూరం
Illu Illalu Pillalu August 12 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ టుడే ఆగస్టు 12 ఎపిసోడ్ చాలా రసవత్తరంగా సాగుతుంది. ధీరజ్ తలకు గాయమైనా ప్రేమ అతని దగ్గరకు వెళ్లదు. ప్రేమకు చైన్ ఇవ్వాలని ధీరజ్ చేయి పట్టుకోబోతే జాకెట్ చిరుగుతుంది. దీంతో గుడిలో హైడ్రామా జరుగుతుంది. పూర్తి ఎపిసోడ్ వివరాలు చూసేయండి.
Illu Illalu Pillalu August 12 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో.. ప్రేమ వదినను నాకు ఒంటరిగా దొరికేలా చేయ్. అమ్మమ్మ బర్త్ డేను అడ్డుపెట్టుకొని మీరంతా ఆస్కార్ రేంజ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసి కళ్యాణ్ విషయం అన్నయ్యతో చెప్పించేలా డ్రామా చేశారని విశ్వతో అమూల్య అంటుంది.
అన్నయ్య, వదినను కలిపేలా
బర్త్ డే రోజు ఎలా అయితే అన్నయ్య, వదినను విడదీశారో.. ఇప్పుడు గుడిలో బండారం బయటపెట్టి అన్నయ్య, వదినను కలిపి ఇంటికి తీసుకెళ్తామని విశ్వతో అమూల్య అంటుంది.
కుమిలిపోతున్న ధీరజ్
మరోవైపు ప్రేమ తన పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించడంతో ధీరజ్ కుమిలిపోతూ బయటకు నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు. నేను నిన్ను అంతలా ప్రేమించానే, మరి ఒక్క రోజులోనే ఆ ప్రేమంతా ఇంత ద్వేషంగా మారిపోయింది ప్రేమ. నేనే ప్రాణం అన్నావ్. ఒకేసారి నేను ఏమి కానివాడిని అయిపోయానా అని అనుకుంటాడు ధీరజ్.
ప్రేమ బాధ
పూజలో నీ పేరు చెప్పనందుకు, నీతో బొట్టు పెట్టించుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకోనందుకు నాలో నేను ఎంత బాధను మోస్తున్నానో నాకు తెలుసు. నేను ఎవరితోనో లేచిపోయానని అందరి ముందు నవ్వులపాలు చేసిన బాధ నా మనసును చంపేస్తోందని ప్రేమ అనుకుంటుంది.
ధీరజ్ తలకు గాయం
అప్పుడే గుడిలో ఓ పెద్దాయనకు కళ్లు తిరగడం చూసి ధీరజ్ పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి పడిపోకుండా పట్టుకుంటాడు. ఆ పెద్దాయనకు జాగ్రత్తలు చెప్పి పంపిస్తాడు. అప్పుడే అరిటాకు పందిరి ధీరజ్ పై కూలుతుంది. అది చూసి రామరాజు ఫ్యామిలీ కంగారు పడుతుంది. ధీరజ్ కు దెబ్బతగిలిందని ప్రేమ కూడా బాధపడుతుంది. కానీ దగ్గరకు వెళ్లకుండా ఆగిపోతుంది.
ధీరజ్ తలకు దెబ్బ తగిలి రక్తం కారుతుంది. ఇంత పెద్ద దెబ్బ తగిలితే ఏం కాలేదంటావేంటీ? దేవుడికి జాలి లేదు అని వేదవతి ఏడుస్తుంది. అర్చనలో భర్త పేరు చెప్పకపోతే అశుభం, అరిష్టం జరగొచ్చని పూజారి చెప్పిన మాటలను ప్రేమ గుర్తుచేసుకుని బాధపడుతుంది.
భర్త పేరుతో అర్చన
ధీరజ్ దగ్గరకు వెళ్లకుండా గుడి లోపలికి వెళ్లి భర్త పేరు చెప్పి అర్చన చేయిస్తుంది ప్రేమ. ధీరజ్ పేరు చెప్పకుండా చాలా పెద్ద తప్పు చేశా. వాడికేం కాకూడదు అని ఆ అమ్మవారికి ప్రేమ మొక్కుకుంటుంది. బయటకొచ్చిన ప్రేమతో మాట్లాడేందుకు ధీరజ్ దగ్గరకు వెళ్తాడు. కానీ ప్రేమ పట్టించుకోకుంటే వెళ్తే ధీరజ్ చేయి పట్టుకుంటాడు.
పట్టించుకోని ప్రేమ
ప్రేమ ఐయామ్ సారీ. నా మాటలు నీకు ఎంత బాధ కలిగించాయో అర్థం చేసుకోగలను. కానీ నాకు ఎంత కోపం వస్తే అలా మాట్లాడానో అర్థం చేసుకో అని ధీరజ్ చెప్తాడు. నువ్వు ఆ మాట అనకుండా ఉంటే నువ్వు ఏం చెప్పినా వినేదాన్ని అని ప్రేమ అంటుంది. అప్పుడే వచ్చిన నర్మద, వేదవతి కూడా మేం చెప్పేది వినమని ప్రేమను రిక్వెస్ట్ చేస్తారు.
చిరిగిన జాకెట్
మా అమ్మ పుట్టిన రోజు వంక పెట్టుకొని అని వేదవతి చెప్తుంటే ప్రేమ వినదు. ఆ గొడవ గుర్తు చేయకమని ప్రేమ ఏడుస్తుంది. నువ్వు బాధపడకు, అర్థం చేసుకునే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తుంటానని ధీరజ్ అంటాడు. నాన్న తెచ్చిన చైన్ ఇవ్వబోతుంటే ప్రేమ వద్దని వెళ్తుంది. ధీరజ్ చేయి పట్టేసరికి ప్రేమ జాకెట్ చిరుగుతుంది. ధీరజ్ ను రామరాజు లాగిపెట్టి కొడతాడు.
బల్లక్కాయ్ సైకో ఆనందం
ఎక్కడున్నామో, ఏం చేస్తున్నావో అర్థం అవుతుందా నీకు అని ధీరజ్ పై రామరాజు సీరియస్ అవుతాడు. ఈ దెబ్బతో ధీరజ్, ప్రేమ శాశ్వతంగా విడిపోయినట్లేనని బల్లక్కాయ్ సైకో ఆనందం పొందుతుంది. గుడిలో మాట్లాడటం ఇష్టం లేదంటే వదిలేయాలి. మొన్న నీ మాటలతో బాధపెట్టి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయేలా చేశావ్. ఇప్పుడేమో ఇలా. ఒక భర్తలా, కనీసం ఒక మనిషిలా ప్రవర్తిస్తున్నావా అని ధీరజ్ ను రామరాజు తిడతాడు.
భద్రావతి మొసలి కన్నీరు
దొరికిందే ఛాన్స్ అని మొసలి కన్నీరు కారుస్తూ భద్రావతి మాటలతో ఇంకా ప్రేమను బాధపడేలా చేస్తుంది. మొన్న ఎవరితోనే లేచిపోయిందని అన్నాడు. ఇప్పుడు జాకెట్ చించేశాడు. మీరు దాన్ని మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తున్నారని భద్రావతి అంటుంది. దీంతో ధీరజ్ కు చిర్రెత్తుకొస్తోంది. ఇంకా ఆపుతావా? తను బాధలో ఉంటే ఓదార్చా. భయంతో ఉంటే ధైర్యం చెప్పా. నీకు నేనున్నానని భరోసా ఇచ్చా. అందరికంటే ఎక్కువ ప్రేమించానని ధీరజ్ చెప్తాడు.
ధీరజ్ రిక్వెస్ట్
నా ప్రాణంగా ప్రేమించిన భార్యను ఎందుకు బాధపెడతా? తనకు సర్దిచెప్పి నాతో పాటు తీసుకెళ్లడానికి వచ్చా. దయచేసి ఎవరూ మధ్యలోకి రాకండి. ప్రేమ నీకు బాధ కలిగినందుకు వందసార్లు క్షమాపణ చెప్తా. ద్వేషంతో కాకుండా ఇంతకుముందులా కలిసి ఉందామని ధీరజ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. భద్రావతి ఏమో మంచిదానిలా నటిస్తూ భర్త, అత్తారిల్లు కావాలంటే వెళ్లిపో అని ప్రేమతో అంటుంది.
వీడు నాకు వద్దంటూ
ప్రేమ నీకు చాలా విషయాలు చెప్పాలి. నువ్వు కొందరి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇంటికి వెళ్లి మాట్లాడుకుందాం పదా అని వేదవతి అంటుంది. మాట మాట పెరిగి గొడవ జరిగింది. దూరం పెంచుకుంటూ పోతే మనసుల మధ్య కూడా దూరం పెరుగుతుంది. మీరు అలాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని రామరాజు కూడా అంటాడు.
మీ అందరి మీద నాకు ఎలాంటి కోపం లేదు. కానీ వీడు నాకు వద్దని ప్రేమ తెగేసి చెప్తుంది. ఇక్కడితో నేటి ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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