    IMAX: గుడ్ న్యూస్.. హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వస్తున్న ఐమ్యాక్స్.. త్వరలోనే అనౌన్స్‌మెంట్

    IMAX: హైదరాబాద్ సినీ ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు ఏషియన్ సునీల్ నారంగ్. నగరానికి ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్ తీసుకురాబోతున్నట్లు చెప్పారు. నాలుగైదు రోజుల్లోనే అనౌన్స్‌మెంట్ ఉంటుందని కూడా స్పష్టం చేశారు.

    May 29, 2026, 18:40:15 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    IMAX: సినిమాలను ఆదరించడంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటారు. భాష, నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా కేవలం కంటెంట్ బాగుంటే చాలు థియేటర్లకు బ్రహ్మరథం పడతారు. అయితే గత కొంతకాలంగా హైదరాబాద్‌లో ఒక్క ఐమాక్స్ (IMAX) స్క్రీన్ కూడా లేకపోవడం ఇక్కడి సినీ అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తోంది.

    ఒకప్పుడు ప్రసాద్స్ థియేటర్‌లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల దాన్ని తొలగించారు. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సినీ ప్రేమికుల ముఖాల్లో తక్షణమే నవ్వులు పూయించే ఒక సూపర్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. నగరంలో సరికొత్త ఐమాక్స్ స్క్రీన్ రాబోతున్నట్లు ప్రముఖ నిర్మాత ఏషియన్ సునీల్ నారంగ్ (Asian Suniel Narang) స్పష్టం చేశారు.

    త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన

    ఇటీవల Gulte వెబ్‌సైట్ కి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సునీల్ నారంగ్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. హైదరాబాద్‌లోని తన మల్టీప్లెక్స్ ప్రాపర్టీలలో ఒకదానిలో సరికొత్త ఐమాక్స్ స్క్రీన్‌ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో కూడిన అధికారిక ప్రకటన మరో నాలుగు లేదా ఐదు రోజుల్లో వెలువడనుందని తెలిపారు.

    అసలు ‘IMAX’ అంటే ఏంటి? దీని ప్రత్యేకతలేంటి?

    సాధారణ థియేటర్ స్క్రీన్లతో పోలిస్తే ఐమాక్స్ స్క్రీన్లు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త, అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తాయి. ఇవి సాధారణ స్క్రీన్ల కంటే ఎక్కువ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అత్యంత బ్రైట్‌నెస్ గల పిక్చర్ క్వాలిటీని, సుపీరియర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్‌ను కలిగి ఉంటాయి.

    స్క్రీన్ల ఆస్పెక్ట్ రేషియో (Aspect Ratio)ల మధ్య తేడాలు కూడా ఉంటాయి. సాధారణ స్కోప్ రేషియో 2.39:1. అంటే రెగ్యులర్ థియేటర్లలో కనిపించే ప్రామాణిక స్క్రీన్ పరిమాణం. అదే ఐమాక్స్ డిజిటల్ ఫార్మాట్ 1.90:1గా ఉంటుంది. ఇది సాధారణ స్క్రీన్ కంటే దాదాపు 26% ఎక్కువ ఇమేజ్ ఏరియాను చూపిస్తుంది.

    ఇక ఐమాక్స్ 70mm (IMAX 70mm) అయితే 1.43:1 తో డిజిటల్ ఐమాక్స్ కంటే కూడా ఎత్తైనది. ప్రేక్షకులకు విజువల్స్‌లో పూర్తిగా లీనమయ్యే అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. హైదరాబాద్‌లో కొత్త ఐమాక్స్ (IMAX) స్క్రీన్‌ను ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు?

    ప్రముఖ నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ ఏసియన్ సునీల్ నారంగ్ తన ప్రాపర్టీలలో ఒకదానిలో ఈ సరికొత్త ఐమాక్స్ స్క్రీన్‌ను తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

    2. సాధారణ స్క్రీన్‌తో పోలిస్తే ఐమాక్స్ డిజిటల్ స్క్రీన్ ఎంత పెద్దదిగా ఉంటుంది?

    ఐమాక్స్ డిజిటల్ ఫార్మాట్ (1.90:1) సాధారణ స్టాండర్డ్ స్కోప్ రేషియో (2.39:1)తో పోలిస్తే 26% ఎక్కువ ఇమేజ్ ఏరియాను విజువల్‌గా స్క్రీన్‌పై డిస్‌ప్లే చేస్తుంది.

    3. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు రానుంది?

    సునీల్ నారంగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మరో 4 నుండి 5 రోజుల్లో ఈ ఐమాక్స్ స్క్రీన్‌కు సంబంధించిన అధికారిక లాంచ్ ప్రకటన వెలువడనుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

