IMAX: గుడ్ న్యూస్.. హైదరాబాద్కు తిరిగి వస్తున్న ఐమ్యాక్స్.. త్వరలోనే అనౌన్స్మెంట్
IMAX: హైదరాబాద్ సినీ ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు ఏషియన్ సునీల్ నారంగ్. నగరానికి ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్ తీసుకురాబోతున్నట్లు చెప్పారు. నాలుగైదు రోజుల్లోనే అనౌన్స్మెంట్ ఉంటుందని కూడా స్పష్టం చేశారు.
IMAX: సినిమాలను ఆదరించడంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటారు. భాష, నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా కేవలం కంటెంట్ బాగుంటే చాలు థియేటర్లకు బ్రహ్మరథం పడతారు. అయితే గత కొంతకాలంగా హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ (IMAX) స్క్రీన్ కూడా లేకపోవడం ఇక్కడి సినీ అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తోంది.
ఒకప్పుడు ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల దాన్ని తొలగించారు. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సినీ ప్రేమికుల ముఖాల్లో తక్షణమే నవ్వులు పూయించే ఒక సూపర్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. నగరంలో సరికొత్త ఐమాక్స్ స్క్రీన్ రాబోతున్నట్లు ప్రముఖ నిర్మాత ఏషియన్ సునీల్ నారంగ్ (Asian Suniel Narang) స్పష్టం చేశారు.
త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన
ఇటీవల Gulte వెబ్సైట్ కి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సునీల్ నారంగ్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. హైదరాబాద్లోని తన మల్టీప్లెక్స్ ప్రాపర్టీలలో ఒకదానిలో సరికొత్త ఐమాక్స్ స్క్రీన్ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో కూడిన అధికారిక ప్రకటన మరో నాలుగు లేదా ఐదు రోజుల్లో వెలువడనుందని తెలిపారు.
అసలు ‘IMAX’ అంటే ఏంటి? దీని ప్రత్యేకతలేంటి?
సాధారణ థియేటర్ స్క్రీన్లతో పోలిస్తే ఐమాక్స్ స్క్రీన్లు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త, అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తాయి. ఇవి సాధారణ స్క్రీన్ల కంటే ఎక్కువ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అత్యంత బ్రైట్నెస్ గల పిక్చర్ క్వాలిటీని, సుపీరియర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ను కలిగి ఉంటాయి.
స్క్రీన్ల ఆస్పెక్ట్ రేషియో (Aspect Ratio)ల మధ్య తేడాలు కూడా ఉంటాయి. సాధారణ స్కోప్ రేషియో 2.39:1. అంటే రెగ్యులర్ థియేటర్లలో కనిపించే ప్రామాణిక స్క్రీన్ పరిమాణం. అదే ఐమాక్స్ డిజిటల్ ఫార్మాట్ 1.90:1గా ఉంటుంది. ఇది సాధారణ స్క్రీన్ కంటే దాదాపు 26% ఎక్కువ ఇమేజ్ ఏరియాను చూపిస్తుంది.
ఇక ఐమాక్స్ 70mm (IMAX 70mm) అయితే 1.43:1 తో డిజిటల్ ఐమాక్స్ కంటే కూడా ఎత్తైనది. ప్రేక్షకులకు విజువల్స్లో పూర్తిగా లీనమయ్యే అనుభూతిని ఇస్తుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.