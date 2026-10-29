Romantic Horror Thriller OTT: వెయ్యేళ్ల నాటి మిస్టరీ..ఒకరోజు ముందుగానే ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ రొమాంటిక్ హారర్ థ్రిల్లర్
Romantic Horror Thriller OTT: జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, కాయదు లోహర్ జంటగా నటించిన సూపర్ హిట్ రొమాంటిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ఇమ్మోర్టల్’మూవీ ఓటీటీ ఆడియన్స్కు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వనుంది. ఒక రోజు ముందుగానే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టనుంది. ఇవాళ సాయంత్రం నుంచే స్ట్రీమింగ్ కు అందుబాటులోకి రానుంది.
Romantic Horror Thriller OTT: సాధారణంగా థియేటర్లలో సక్సెస్ అయిన సినిమాలు ఓటీటీలోకి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయా అని సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. అలాంటి వారికి 'ఇమ్మోర్టల్' (Immortal) మూవీ టీమ్ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
ఇమ్మోర్టల్ ఓటీటీ
నిజానికి రొమాంటిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఇమ్మోర్టల్ మూవీ అక్టోబర్ 30న సోనీ లివ్ (Sony LIV) లోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే ఇవాళ సాయంత్రం నుంచే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
సూపర్ హిట్
థియేటర్లలో మెప్పించిన హారర్ థ్రిల్లర్ ఇమ్మోర్టల్ లో జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, కాయదు లోహర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి మరియప్పన్ చిన్నా దర్శకత్వం వహించారు. సెప్టెంబర్ 4, 2026న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను భయపెట్టడంలో విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.
రొమాన్స్, హారర్, సూపర్ నేచురల్ అంశాల కలయికతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి వసూళ్లను రాబట్టి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది.
వెయ్యేళ్ల నాటి మిస్టరీ
ఈ ఇమ్మోర్టల్ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. మ్యాగీ (జీవీ ప్రకాష్ కుమార్) తన మామయ్యకు చెందిన ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో పనిచేస్తూ, చెన్నైలో అద్దె గది కోసం వెతుకుతుంటాడు. ఆ సమయంలో అతనికి సింధు (కాయదు లోహర్) పరిచయం అవుతుంది. తన ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ లో చాలా తక్కువ అద్దెకే మ్యాగీకి ఒక గది ఇస్తుంది సింధు.
తక్కువకే ఇల్లు దొరికిందని సంతోషంగా అక్కడికి వెళ్లిన మ్యాగీకి, తన రూమ్ మేట్ సింధుకు సంబంధించిన ఒక భయంకరమైన గతం తెలుస్తుంది. వెయ్యేళ్ల నాటి ఒక ప్రాచీన శక్తులకు, సింధుకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఆ అపార్ట్మెంట్ లో చిక్కుకుపోయిన మ్యాగీ తన ప్రాణాలను ఎలా దక్కించుకున్నాడు? అనేది ఈ సినిమా అసలు కథ.
అదరగొట్టిన టెక్నికల్ టీమ్
హారర్ సినిమాలకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా ముఖ్యం. సామ్ సీఎస్ అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం ఈ ఇమ్మోర్టల్ సినిమాకు ప్రాణం పోశాయి. టీఎమ్ కార్తీక్, లొల్లు సభా మారన్, కుమార్ నటరాజన్ తదితరులు తమ పాత్రల పరిధి మేర అద్భుతంగా నటించారు. అరుణ్ రాధాకృష్ణన్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాలోని భయానక వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది.
వీకెండ్ వాచ్ కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వారికి, అలాగే హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'ఇమ్మోర్టల్' ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్. సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగే ఈ సినిమాను సోనీ లివ్ లో ఇవాళ సాయంత్రం నుంచే చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More