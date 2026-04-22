Indraja: ఇది దేవుడిచ్చిన బంధం.. నన్ను రాజీ అని పిలుస్తాడు.. సుడిగాలి సుధీర్తో రిలేషన్షిప్పై ఇంద్రజ ఎమోషనల్
Indraja: ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ ఇంద్రజ.. ఇప్పుడు సినిమాలు, టీవీ షోలతో బిజీగా మారిపోయారు. ఈటీవీలో జబర్దస్త్, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ షోలకు ఆమె జడ్జ్ గా చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బుల్లితెర నుంచి వచ్చి చాలా ఫేమస్ అయిన నటుడు సుడిగాలి సుధీర్ గురించి ఇంద్రజ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేసింది. అతని గురించి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయింది.
ఇంద్రజ కామెంట్లు
సుడిగాలి సుధీర్ గురించి ఇంద్రజ తాజాగా ఓ టాక్ షోలో మాట్లాడింది. తమ బంధం గురించి వివరించింది. ‘‘సిద్ధు (సుధీర్) నాకు కొడుకు లాంటివాడు. నన్ను అమ్మా అని పిలుస్తాడు. అమ్మ అంటే అమ్మలాగే చూసుకుంటాడు. ప్రేమ, గౌరవం చూపిస్తాడు. అది చూసినప్పుడు ఇది దేవుడు ఇచ్చిన బంధంలా అనిపిస్తుంది’’ అని ఇంద్రజ తెలిపింది.
సుధీర్ కొడుకులా
సుడిగాలి సుధీర్ తనకు కొడుకు లాంటివాడని ఇంద్రజ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. జబర్దస్త్ లో కూడా తమను నిజంగానే తల్లీకొడుకులా చూసేవాళ్లను ఇంద్రజ వెల్లడించారు. బయటకు వెళ్తే ఫ్యాన్స్ కూడా అదే అడుగుతుంటారు. కలిసి కనిపించడం లేదని, మా ఇద్దరిని మిస్ అవుతున్నామని అంటారని ఇంద్రజ చెప్పారు.
రాజీ అని
తన కొడుకు లాంటి సుధీర్ తనను రాజీ అని ప్రేమగా పిలుస్తాడని ఇంద్రజ వెల్లడించింది. ‘‘నేను సుధీర్ ను సిద్ధు అని పిలుస్తా. అతనేమో నన్ను రాజీ అని అంటాడు. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో వాళ్లు కూడా నన్ను రాజీ అనే పిలుస్తారు. సిద్దు నన్ను రాజీ అంటే సంతోషంగా అనిపిస్తుంది’’ అని ఇంద్రజ పేర్కొన్నారు.
ఎంతో టాలెంట్
‘‘సుధీర్ లో ఎంతో టాలెంట్ ఉంది. అతను ఇంకా చాలా బెటర్ ప్లేస్ కు చేరుకోవాలి. అతను ఇంకా టాప్ లో లేడని బాధ కలుగుతుంది’’ అని ఇంద్రజ చెప్పారు. ఇంద్రజ కామెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఇంద్రజ, సుడిగాలి సుధీర్ మధ్య తల్లీకొడుకుల రిలేషన్ షిప్ బాగుందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.
ఆల్ రౌండర్
సుడిగాలి సుధీర్ కు ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కువ. అతనో ఆల్ రౌండర్ అని చెప్పొచ్చు. మ్యాజిక్ చేసుకునే రోజుల నుంచి ఇప్పుడు హీరోగా ఎదిగాడు. జబర్దస్త్ లో నవ్వించిన సుడిగాలి సుధీర్ ఇప్పుడు వెండితెరపైనా అలరిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం గోట్ సినిమా పనులతో సుధీర్ బిజీగా ఉన్నాడు. త్వరలోనే ఇది రిలీజ్ కానుంది. మరో రెండు మూవీస్ కూడా సుధీర్ చేతిలో ఉన్నాయి. మరోవైపు జీ తెలుగులో ఆట, ఆహా ఓటీటీలో సర్కార్ షోలను హోస్ట్ చేస్తున్నాడు సుధీర్.
