Irumudi Trailer: స్వామి శరణం.. మాస్ మహారాజ రవితేజ ఇరుముడి ట్రైలర్.. కూతురి కోసం తాగుబోతు తండ్రి అయ్యప్ప దీక్ష
Irumudi Trailer: ఇరుముడి ట్రైలర్ వచ్చేసింది. తన కూతురి కోసం కఠినమైన అయ్యప్ప దీక్ష చేసే ఓ తాగుబోతు తండ్రి పాత్రలో మాస్ మహారాజ రవితేజ ఇరగదీశాడు. శివ నిర్వాణ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
Irumudi Trailer: మాస్ మహారాజా రవితేజ ఫ్యాన్స్కి పూనకాలు తెప్పించేలా 'ఇరుముడి' థియేట్రికల్ ట్రైలర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసింది. డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ కట్ చేసిన ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే.. రవితేజ ఖాతాలో సాలిడ్ బాక్సాఫీస్ కంబ్యాక్ కన్ఫర్మ్ అనిపిస్తోంది. కూతురి కోసం అయ్యప్ప మాల ధరించిన ఒక తాగుబోతు తండ్రిగా, ఊళ్లోని కూతుళ్లందరికీ రక్షకుడిగా మారే పాత్రలో రవితేజ ఇరగదీసినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
తండ్రీకూతుళ్ల సెంటిమెంట్.. అయ్యప్ప దీక్ష ట్విస్ట్
ఈ ఇరుముడి సినిమాలో రవితేజ 'త్రినాథ్' అనే ఆటో డ్రైవర్ రోల్లో కనిపిస్తున్నారు. రోజూ తాగి ఊగే ఈ తండ్రికి తన చిన్నారి కూతురు (బేబీ నక్షత్ర) అంటే ప్రాణం. పాప ఏది అడిగినా కాదనకుండా చూసుకునే ఈ తండ్రి.. కూతురి కోరిక మేరకే ప్రతీ ఏటా 41 రోజుల పాటు నిష్టగా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుంటారు.
దీక్షలో ఉన్నన్ని రోజులు మద్యానికి దూరంగా ఉంటూ చాలా శాంతంగా ఉండే త్రినాథ్ జీవితంలోకి ఊహించని విపత్తు వచ్చిపడుతుంది. ఊరిలో ఉన్న పాఠశాల చిన్న పిల్లలు వరుసగా మిస్సింగ్ అవ్వడం, వాళ్ల ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏర్పడటంతో త్రినాథ్ రంగంలోకి దిగాల్సి వస్తుంది.
విలన్స్ ప్లాన్.. దీక్షా కాలంలో ఇంటెన్స్ యాక్షన్
హీరో అయ్యప్ప మాలలో ఉన్నప్పుడు దాడులు చేయకూడదు, హింసకు దూరంగా ఉండాలి అనే కఠిన నియమాలు ఉంటాయి. సరిగ్గా ఈ పాయింట్నే క్యాచ్ చేసిన విలన్లు.. రవితేజ దీక్షలో ఉన్న సమయంలోనే పిల్లల కిడ్నాప్కి ప్లాన్ చేస్తారు.
శాంతంగా ఉండాల్సిన భక్తుడు తన కూతురి కోసం, ఊరి ఆడ పిల్లల రక్షణ కోసం ఆయుధం పడితే ఎలా ఉంటుంది అనేదే 'ఇరుముడి' అసలైన హైలైట్. శివ నిర్వాణ ఈ పాయింట్ని చాలా ఇంటెన్స్గా స్క్రీన్పై ప్రెజెంట్ చేసినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
బాక్సాఫీస్ కంబ్యాక్.. శివ నిర్వాణ మార్క్ ఎమోషన్స్
గతంలో వచ్చిన 'నిన్ను కోరి', 'మజిలీ' లాంటి సినిమాలతో క్లాస్, ఎమోషనల్ హిట్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ.. ఈసారి రవితేజ మాస్ ఇమేజ్కి కూతురు ఎమోషనల్ టచ్ ఇచ్చి మంచి ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ జోడించారు. రవితేజకి ఇటీవల సరైన మాస్ హిట్ పడకపోవడంతో, ఈ విభిన్నమైన రోల్తో ఆయన బాక్సాఫీస్ దగ్గర మళ్లీ రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ప్రియా భవానీ శంకర్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ట్రైలర్కి మేజర్ ఎలివేషన్గా నిలిచింది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ గ్రాండ్గా నిర్మిస్తున్న ఈ పిక్చర్ ఆగస్టు 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
'ఇరుముడి' మూవీ విశేషాలు
సినిమా పేరు : ఇరుముడి (Irumudi)
హీరో : మాస్ మహారాజా రవితేజ (త్రినాథ్)
హీరోయిన్ : ప్రియా భవానీ శంకర్
కీలక పాత్ర : బేబీ నక్షత్ర (కూతురిగా)
దర్శకత్వం : శివ నిర్వాణ
సంగీతం : జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్
నిర్మాణ సంస్థ : మైత్రీ మూవీ మేకర్స్
విడుదల తేదీ : ఆగస్టు 21, 2026
జానర్ : ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More