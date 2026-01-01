Edit Profile
    స్పిరిట్‌లో ప్ర‌భాస్ లుక్ కాపీ, పేస్ట్‌-యానిమ‌ల్‌లో ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌లా-సందీప్ రెడ్డి వంగ‌పై ట్రోల్స్‌

    న్యూ ఇయర్ 2026 సందర్భంగా స్పిరిట్ పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశాడు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. అయితే ఇందులో ప్రభాస్ లుక్ కాపీ, పేస్ట్ అని.. యానిమల్ లో ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌లా ప్రభాస్ ఉన్నాడనే ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. 

    Published on: Jan 01, 2026 1:43 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    న్యూ ఇయర్ 2026 రోజు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. స్పిరిట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశాడు. ఇందులో ప్రభాస్, హీరోయిన్ త్రిప్తి డిమ్రి లుక్స్ ఉన్నాయి. అయితే స్పిరిట్ సినిమాలో ప్రభాస్ లుక్స్ పై ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు ప్రభాస్ లుక్ ను 'యానిమల్' సినిమాలో ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ రా అండ్ రగ్గడ్ అవతార్ తో పోల్చుతున్నారు. సందీప్ ను ట్రోల్ చేస్తున్నారు.

    ప్రభాస్ లుక్ పై ట్రోల్స్
    స్పిరిట్ పోస్టర్

    స్పిరిట్ పోస్టర్

    న్యూ ఇయర్ 2026 అర్ధరాత్రి సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'స్పిరిట్' సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్, తృప్తి డిమ్రి ఉన్నారు. ప్రభాస్ గాయపడిన శరీరం, పొడవాటి జుట్టు, దట్టమైన గడ్డంతో ఉన్నాడు. దీంతో ప్రభాస్ లుక్ సందీప్ గత మూవీ 'యానిమల్' సినిమాలోని ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ ను గుర్తు చేస్తుందనే ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి.

    కాపీ పేస్ట్

    సందీప్ రెడ్డి వంగా కాపీ అండ్ పేస్ట్ జాబ్ చేస్తున్నాడని నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. "అయ్యో.. ఇది యానిమల్ పార్క్ అనుకున్నా" అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేశాడు. మరొకరు "ఇందులో ప్రభాస్ కంటే ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాడు" అని రాశారు. "చూడగానే ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ అనుకున్నా. కానీ కొంచెం జూమ్ చేస్తే.. ఇది ప్రభాస్" అని మరొకరు రాశారు.

    "యానిమల్ ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ హెయిర్ స్టైల్, బాడీ, బాడీ పోస్చర్, ఆటిట్యూడ్ అంతా స్పిరిట్ ఫస్ట్ లుక్ ప్రభాస్ ఇమేజ్ లోనే కనిపిస్తుంది!??" అని ఒకరు పోస్ట్ చేశారు. "నాకు ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ యానిమల్ లుక్ లో ప్రభాస్ సరిపోలేదనిపిస్తోంది. ఎలాగైనా వంగ గట్టిగా ప్రయత్నించాలి, అంతే చాలు" అని ఒకరు రాశారు. "స్పిరిట్ నుండి ప్రభాస్ ఫస్ట్ లుక్ 'యానిమల్' నుండి ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ లుక్ లా ఉంది" అని ఒకరు పోస్ట్ చేశారు.

    యానిమల్ రీ రిలీజ్

    "అవును, 6 గంటల ముందు 'స్పిరిట్' పోస్టర్ విడుదల అవుతుందని ప్రకటించకపోతే, ఇది 'యానిమల్' రీ-రిలీజ్ పోస్టర్ అని నేను అనుకునేవాడిని" అని ఒక యూజర్ పేర్కొన్నారు. మరొకరు "అవును. నేరుగా 'యానిమల్'/'కబీర్ సింగ్' సినిమా పోస్టర్ ఆర్కైవ్ నుండి తీసినట్లు ఉంది" అని పంచుకున్నారు. "కానీ ఇది 'యానిమల్' లో ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌ లాగే కనిపిస్తోంది.. డూప్లికేట్" అని ఒకరు రాశారు. మరొకరు "అతను తన నటీనటులకు ఎందుకు ఒకే రకమైన లుక్స్ ఇస్తున్నాడు?" అని పంచుకున్నారు.

    స్పిరిట్ సినిమా గురించి

    ఈ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ పొడవాటి జుట్టు, దట్టమైన, పెరిగిన గడ్డం, మీసాలతో కనిపిస్తున్నాడు. ఆయన చొక్కా లేకుండా, కెమెరాకు వీపు చూపిస్తూ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆయన శరీరంపై స్పష్టంగా గాయాలు, భుజం, చేయి, వీపుపై అనేక బ్యాండేజీలు ఉన్నాయి. అతను వదులుగా ఉన్న తెల్ల ప్యాంటు ధరించి, పెదవుల మధ్య సిగరెట్, ఒక చేతిలో ఆల్కహాల్ గ్లాస్ తో ఉన్నాడు. ఆయనకు దగ్గరగా తృప్తి, సాధారణ చీరలో కనిపిస్తోంది. ఆమె ప్రశాంతమైన, ఏకాగ్రతతో కూడిన ముఖంతో అతని సిగరెట్ వెలిగిస్తోంది.

    రిలీజ్ ఎప్పుడు?

    ఈ చిత్రంలో వివేక్ ఒబెరాయ్, కాంచన, ప్రకాష్ రాజ్ కూడా నటిస్తున్నారు. ప్రభాస్ ఒక పోలీస్ పాత్ర పోషిస్తారని, తృప్తి అతని ప్రేయసిగా నటిస్తుందని నమ్ముతున్నారు. మొదట్లో దీపికా పదుకొనే ఈ పాత్ర కోసం పరిశీలనలో ఉన్నారని, అయితే దీపికా వంగ దర్శకత్వంతో పనివేళల విభేదాల కారణంగా తప్పుకోవడంతో ఈ పాత్ర తృప్తికి వెళ్లిందని కూడా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ మూవీని 2027 సమ్మర్ లో రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

