Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Jackky Bhagnani: రకుల్ ప్రీత్‌తో పెళ్లి ఓ సిచ్యువేషన్‌షిప్‌.. ఆమె ముందే మాజీ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో మాట్లాడతా: జాకీ భగ్నానీ

    Jackky Bhagnani: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్‌తో పెళ్లిపై ఆమె భర్త జాకీ భగ్నానీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఆమెతో పెళ్లి ఓ సిచ్యువేషన్‌షిప్ లాగే ఉందని, ఇప్పటికీ ఆమె ముందే తన ఎక్స్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడటానికి సంకోచించనని అన్నాడు.

    Apr 23, 2026, 19:09:53 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Jackky Bhagnani: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ భగ్నానీ తమ వైవాహిక బంధం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. పెళ్లయినప్పటికీ తమ బంధం ఒక 'సిచ్యువేషన్‌షిప్' (Situationship) లాంటిదని జాకీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.

    పెళ్లి తర్వాత కూడా 'సిచ్యువేషన్‌షిప్' ఏంటి?

    నేటి తరం ప్రేమకథల్లో 'సిచ్యువేషన్‌షిప్' అనే పదం ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటుంది. అంటే బాధ్యతలు లేకుండా కేవలం అవసరాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే బంధం అని అర్థం. అయితే పెళ్లై ఏడాది కూడా కాకముందే జాకీ భగ్నానీ తన భార్య రకుల్ ప్రీత్‌తో ఉన్న బంధాన్ని ఈ పదంతో పోల్చడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇటీవల ఒక యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఈ జంట.. తమ మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు.

    "మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకున్నాం, ఒకరికొకరం అంకితమయ్యాం. కానీ మా మధ్య ఉన్న స్వేచ్ఛను చూస్తే అది ఒక 'సిచ్యువేషన్‌షిప్' లాగే అనిపిస్తుంది. నేను ఆమెతో ఏదైనా మాట్లాడగలను, ఆమె కూడా నాతో అంతే ఫ్రీగా ఉంటుంది" అని జాకీ వివరించారు. అంటే పెళ్లి అనే చట్రంలో ఇరుక్కుపోయి ఒకరిపై ఒకరు ఆంక్షలు విధించుకోకుండా, స్నేహితుల్లా ఉంటున్నామని ఆయన ఉద్దేశం.

    మాజీ ప్రియురాలి ఫోన్ వచ్చినా స్పీకర్ ఆన్ చేయాల్సిందే

    ఈ జంట మధ్య ఉన్న పారదర్శకత ఎంతలా ఉంటుందో చెప్పడానికి జాకీ ఒక ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు. "నా మాజీ ప్రియురాలి నుండి ఫోన్ వచ్చినా సరే రకుల్ పక్కన ఉంటే నేను ఏమాత్రం తడబడను. వెంటనే స్పీకర్ ఆన్ చేసి ఆమె ముందే మాట్లాడతాను. నా దగ్గర దాచడానికి ఏమీ లేదు.. అందుకే నాకు ఊపిరి ఆడనట్లుగా అనిపించదు" అని జాకీ చెప్పుకొచ్చారు.

    నేటి కాలంలో దంపతుల మధ్య గొడవలకు ప్రధాన కారణం ఫోన్ పాస్‌వర్డ్‌లు, దాపరికాలే అని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ స్టార్ జంట మాత్రం అలాంటి వాటికి తావు లేకుండా, పరస్పర నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.

    ఒకరి కోసం ఒకరం కాదు.. మన కోసం మనం

    సాధారణంగా పెళ్లి తర్వాత "నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండలేను" అనే డైలాగులు ఎక్కువగా వింటుంటాం. కానీ రకుల్ ఆలోచనా ధోరణి భిన్నంగా ఉంది. "మేము ఒకరి జీవితంలోని వెలితిని పూడ్చడానికి కలవలేదు. వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా సంతోషంగా ఉంటాను. జాకీ కూడా అంతే. నువ్వు నన్ను వెకేషన్ కు తీసుకెళ్లలేదు కాబట్టి నేను బాధపడుతున్నాను అని నేను ఎప్పుడూ అనను. కావాలంటే నేను ఒంటరిగానే వెకేషన్‌కు వెళ్లగలను. జీవితంలో అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి" అని రకుల్ స్పష్టం చేశారు.

    ఇద్దరు సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తులు కలిస్తే, ఆ సంతోషం రెట్టింపు అవుతుందే తప్ప.. ఒకరి సంతోషం కోసం మరొకరిపై ఆధారపడకూడదని ఈ జంట భావిస్తోంది. ఆధునిక కాలంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఉండాల్సిన స్పేస్ మరియు ఇండిపెండెన్స్‌కు వీరిద్దరూ ఒక రోల్ మోడల్‌గా నిలుస్తున్నారని చెప్పవచ్చు.

    గోవా వేదికగా అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి

    రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, జాకీ భగ్నానీ సుమారు మూడేళ్ల పాటు డేటింగ్ చేసిన తర్వాత 2024, ఫిబ్రవరి 21న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. గోవాలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ సౌత్ హోటల్‌లో వీరి వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. సిక్కు సంప్రదాయం ప్రకారం 'ఆనంద్ కరాజ్', సింధీ సంప్రదాయం ప్రకారం రెండు సార్లు వివాహ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు కేవలం సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. పెళ్లి తర్వాత రకుల్ సినిమాల్లో తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను కూడా అంతే ఉత్సాహంగా కొనసాగిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, జాకీ భగ్నానీ పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది?

    వీరిద్దరూ 2024, ఫిబ్రవరి 21న గోవాలో వివాహం చేసుకున్నారు.

    2. జాకీ భగ్నానీ తన భార్యతో బంధాన్ని 'సిచ్యువేషన్‌షిప్' అని ఎందుకు అన్నారు?

    తమ మధ్య ఎలాంటి దాపరికాలు లేవని, ఒకరిపై ఒకరు ఆంక్షలు విధించుకోకుండా స్వేచ్ఛగా, స్నేహితుల్లా ఉంటామని చెప్పడానికి ఆయన ఆ పదాన్ని సరదాగా వాడారు.

    3. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ భర్త జాకీ భగ్నానీ ఏం చేస్తారు?

    జాకీ భగ్నానీ ఒక బాలీవుడ్ నటుడు, నిర్మాత. ఆయన పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా పలు చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes