Sequels 2026: 'జైలర్ 2' నుంచి 'దృశ్యం 3' వరకు.. 2026లో సౌత్ సీక్వెల్స్ బాక్సాఫీస్ సునామీ.. ఏ సినిమా ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Sequels 2026: ఈ ఏడాది సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సీక్వెల్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2', మోహన్లాల్ 'దృశ్యం 3' చిత్రాలు వందల కోట్ల వసూళ్లతో ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాశాయి. తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో రూపొందిన పలు సీక్వెల్ సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యాయి.
Sequels 2026: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో 'సీక్వెల్ సంస్కృతి' ఎంతటి ఘనవిజయం సాధిస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. 'బాహుబలి', 'కేజీఎఫ్', 'పుష్ప' వంటి బిగ్ ఫ్రాంచైజీలు అందించిన స్పూర్తితో.. ప్రేక్షకులకు తెలిసిన పాత్రలు, ఉత్కంఠభరితమైన కథలతో సీక్వెల్స్ ను తెరకెక్కించడం ఇండస్ట్రీలో సేఫ్, సక్సెస్ ఫార్ములాగా మారింది. 2026 సంవత్సరంలో విడుదలైన పలు సౌత్ ఇండియన్ సీక్వెల్ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తూ భారీ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్నాయి.
కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ డామినేషన్: 'జైలర్ 2', 'గట్ట కుస్తీ 2'
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ ఏడాది సీక్వెల్స్ హవా స్పష్టంగా కనిపించింది. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'జైలర్ 2' అక్టోబర్ 15, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది.
తొలి భాగం 2023లో రూ.348.55 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించగా, ఈ సీక్వెల్ విడుదలైన తొలి లాంగ్ వీకెండ్లోనే భారత్లో దాదాపు రూ.242.25 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించి, 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా నిలిచింది.
మరోవైపు విష్ణు విశాల్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి జంటగా నటించిన 'గట్ట కుస్తీ 2' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. రూ. 27 కోట్ల అంచనా బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం భారత్లో రూ.41.58 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసి, మొదటి భాగం (రూ.9.90 కోట్లు) కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ వసూళ్లను రాబట్టింది.
మలయాళంలో కనకవర్షం: 'దృశ్యం 3', 'వాళ 2', 'ఆడు 3'
మలయాళ ఇండస్ట్రీ చిన్న బడ్జెట్తో వచ్చి బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడంలో ముందుంది.
దృశ్యం 3 (Drishyam 3: The Past Never Stays Silent): మోహన్లాల్ - జీతూ జోసెఫ్ కాంబోలో మే 2026లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ థ్రిల్లర్ మూవీ రూ.50 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కి, భారత్లోనే రూ.110.49 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో ఈ ఫ్రాంఛైజీ సత్తా చాటింది.
వాలా II (Vaazha II: Biopic of a Billion Bros): ఏప్రిల్ 2, 2026న విడుదలైన ఈ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కేవలం రూ.12 కోట్ల చిన్న బడ్జెట్తో రూపొంది, ఏకంగా రూ.129.42 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లతో ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఆడు 3 (Aadu 3): జయసూర్య ప్రధాన పాత్రలో మిథున్ మాన్యువల్ థామస్ దర్శకత్వంలో మార్చి 19న వచ్చిన ఈ మూవీ రూ.20 కోట్ల బడ్జెట్తో రూ.51.12 కోట్ల నెట్ వసూలు సాధించి ప్రాంచైజీ విజయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లింది.
కన్నడలో 'లవ్ మాక్టైల్ 3' మ్యాజిక్
శాండిల్వుడ్ నటుడు డార్లింగ్ కృష్ణ, మిలనా నాగరాజ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన రోమాంటిక్ డ్రామా 'లవ్ మాక్టైల్ 3' మార్చి 19, 2026న విడుదలై సక్సెస్ఫుల్ రన్ను కొనసాగించింది. కేవలం రూ.2 కోట్ల స్వల్ప బడ్జెట్తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ మూడో భాగం రూ.15 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించి, ప్రాంచైజీ బ్రాండ్ వాల్యూను మరింత పెంచింది.
మొత్తానికి 2026లో దక్షిణాది సినీ ప్రియులను అలరించడంలో సీక్వెల్స్ పూర్తిస్థాయిలో సక్సెస్ అయ్యాయని బాక్సాఫీస్ లెక్కలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More