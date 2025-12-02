Edit Profile
    దిగ్గజాల మరణాలు మీమ్స్‌గా మార‌డం దారుణం- నా త‌ల్లి శ్రీదేవి చ‌నిపోయిన‌ప్పుడు భయంకరంగా: జాన్వీ కపూర్

    అలనాటి అందాల నటి, దివంగత శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ దిగ్గజాల మరణాలపై ఎమోషనల్ కామెంట్లు చేశారు. లెజెండరీ నటుల మరణాలు మీమ్స్ గా మారడం దారుణమని ఆమె పేర్కొంది.  

    Published on: Dec 02, 2025 6:33 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ తన తల్లి శ్రీదేవి మరణం గురించి మాట్లాడారు. మానవ నైతికత దిగజారడానికి ఉదాహరణగా ఆమె ఈ సంఘటనను అభివర్ణించారు. ధర్మేంద్ర మరణాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతూ, దిగ్గజాల మరణాలు కూడా మీమ్స్​గా మారాయని అన్నారు. జాన్వీ కపూర్ ముంబైలో జరిగిన 'వి ది ఉమెన్ ఆసియా' కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. శ్రీదేవి మరణం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు జాన్వీ కపూర్ జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు. తన తల్లి మరణాన్ని వార్తల్లో ఉండటానికి వాడుకుంటుందని ప్రజలు భావించవచ్చని, అందుకే శ్రీదేవి మరణం గురించి మాట్లాడటానికి ఆమె నిరాకరిస్తున్నారు.

    తల్లి మరణంపై జాన్వీ కపూర్ (Instagram)
    తల్లి మరణంపై జాన్వీ కపూర్ (Instagram)

    శ్రీదేవి మరణం

    "ఆ సమయం (తల్లి శ్రీదేవి మరణం)లో నేను అనుభవించిన భావాలు, దశను నేను ఎప్పటికీ మాటల్లో చెప్పలేను. అది చాలా వ్యక్తిగత అనుభవం, నేను మీతో అన్నీ పంచుకున్నా, ఎవరూ దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరని నేను అనుకుంటున్నాను" అని జాన్వీ కపూర్ అన్నారు.

    "నేను ఎప్పుడూ మీతో చెడుగా వ్యవహరించినట్లు అనిపించకుండా జాగ్రత్త పడతాను. ప్రతి ఒక్కరూ అవకాశవాదులని, ప్రతి ఒక్కరూ ఒక హెడ్‌లైన్ కోరుకుంటారని నాకు తెలుసు. నా జీవితంలోని బాధాకరమైన భాగాన్ని, అమ్మతో నా సంబంధాన్ని ఒక హెడ్‌లైన్ కోసం ఉపయోగించినట్లు అనిపిస్తే నాకు చాలా చిరాకుగా ఉంటుంది. అదే నన్ను వెనక్కి లాగుతుంది" అని జాన్వీ పేర్కొన్నారు.

    ప్రమాదవశాత్తు

    అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి కూతురే జాన్వీ కపూర్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఒక దశలో సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా కోట్లాది మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నారు శ్రీదేవి. ఆమె దుబాయ్‌లో మరణించారు. 2018 ఫిబ్రవరి 24న బాత్‌టబ్‌లో ప్రమాదవశాత్తు మునిగిపోవడంతో ఆమె కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకు ఆమె పెద్ద కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ బాలీవుడ్‌లో అరంగేట్రం చేశారు.

    ఎంతో భయంకరంగా

    మరణాల చుట్టూ జరుగుతున్న పబ్లిక్​ఫోకస్​ కాలంతో పాటు పెరిగిపోయిందని జాన్వీ కపూర్ అంచనా వేశారు. "నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, నేటి జర్నలిజం, మీడియా సంస్కృతి, సోషల్ మీడియా పబ్లిక్​ఫోకస్​ స్వభావం మానవ నైతికత పూర్తి పతనంకు దోహదం చేశాయి. నేను దీన్ని రోజురోజుకు ఎక్కువగా చూస్తున్నా. అమ్మను కోల్పోయినప్పుడు అది భయంకరంగా ఉందని నేను అనుకుంటున్నా" అని ఆమె అన్నారు.

    మీమ్ గా మారడం

    జాన్వీ కపూర్ ధర్మేంద్ర మరణం గురించి మాట్లాడుతూ నవంబర్‌లో ధర్మేంద్ర మరణం కూడా అదే పరిస్థితిని చూసిందని పేర్కొన్నారు. "మీకు చాలా దగ్గరైన వారిని కోల్పోవడం, అది మీమ్​గా మారడం ఎలా ఉంటుందో ఎవరైనా ఊహించగలరా అని నాకు తెలియదు. నేను దాన్ని ఎలా లెక్కించాలో కూడా నాకు తెలియదు. కాబట్టి నేను దాన్ని ఎలా వివరించాలో నాకు తెలియదు. కానీ ఇది మరింత దిగజారింది. ధర్మేంద్ర జీ విషయంలో ఏమి జరిగిందో మనం చూశాము. అంతకుముందు ఇది పదేపదే జరిగింది. ఇది మరింత దిగజారిపోతుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను" అని జాన్వీ మండిపడ్డారు.

