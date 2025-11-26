Edit Profile
    ఇవాళ డైరెక్ట్‌గా ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ రాబరీ థ్రిల్లర్-దొంగతనానికి వెళ్లి లవ‌ర్స్‌గా-సూప‌ర్ ట్విస్ట్‌-ఇక్క‌డ చూసేయండి

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి డైరెక్ట్‌గా ఓ అదిరిపోయే మూవీ వచ్చేస్తోంది. రొమాంటిక్ రాబరీ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయనుంది. ఈ సినిమా ఏంటీ? అది ఏ ఓటీటీలోకి వస్తుందో ఇక్కడ చూసేయండి. 

    Published on: Nov 26, 2025 9:08 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను డిఫరెంట్ జోనర్లలోని సినిమాలు ఎంటర్ టైన్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా థ్రిల్లర్లకు డిజిటల్ ఆడియన్స్ జై కొడుతుంటారు. ఇప్పుడు అలాంటి మరో సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ‘జింగిల్ బెల్ హీస్ట్’ మూవీ ఇవాళ నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో అందుబాటులో ఉండనుంది. దొంగతనం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ ఇది.

    ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ రాబరీ థ్రిల్లర్ (x)
    ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ రాబరీ థ్రిల్లర్ (x)

    జింగిల్ బెల్ హీస్ట్ ఓటీటీ

    ఇవాళ డైరెక్ట్‌గా ఓటీటీలోకి ఓ థ్రిల్లర్ మూవీ రాబోతుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ గా తెరకెక్కిన జింగిల్ బెల్ హీస్ట్ మూవీ బుధవారం (నవంబర్ 26) నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇండియన్ టైమ్ ప్రకారం ఈ సినిమా ఇక్కడి ఆడియన్స్ కు మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉండనుంది.

    తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

    జింగిల్ బెల్ హీస్ట్ మూవీ తెలుగులోనూ డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయనుంది. ఇంగ్లీష్, తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ఈ రొమాంటిక్ రాబరీ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీనికి మైఖేల్ ఫిమోగ్నారి డైరెక్టర్. ఇందులో ఒలీవియా హాల్ట్, కానర్ స్విండెల్స్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఇది నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    జింగిల్ బెల్ హీస్ట్ స్టోరీ

    దొంగతనం బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కిన రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ జింగిల్ బెల్ హీస్ట్. ఇది లండన్ లోని క్రిస్మస్ టైమ్ లో జరిగే కథ. ఇందులో సోఫియా (ఒలీవియా), నిక్ (స్విండెల్స్) కీలక పాత్రలు. ఈ ఇద్దరూ దొంగతనం చేయాలని అనుకుంటారు. డబ్బులు చాలా అవసరం కావడంతో ఒక పెద్ద డిపార్ట్ మెంటల్ స్టోర్ ను క్రిస్మస్ పండగ సమయంలో దొంగిలించాలని అనుకుంటారు.

    ఈ ట్విస్ట్

    సోఫియా, నిక్ వేర్వేరుగా దొంగతనానికి వెళ్తారు. కానీ డిపార్ట్ మెంటల్ స్టోర్ లో కలుస్తారు. ఇద్దరూ దొంగతనానికి వచ్చామని తెలుసుకుంటారు. విడిగా రాబరీ చేస్తే దొరికిపోతామని, కలిసే ప్లాన్ చేస్తారు. ముందు నమ్మకం లేకపోయినా తర్వాత వీళ్ల మనసులు కలుస్తాయి. వీళ్ల మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది. మరి లవర్స్ గా మారిన సోఫియా, నిక్ దొంగతనం చేశారా? వాళ్ల జీవితంలోని సమస్యలు ఏంటీ? అన్నవి సినిమాలో చూడాలి.

    రాబరీ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ కు జింగిల్ బెల్ హీస్ట్ మూవీ నచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులోని రొమాంటిక్ యాంగిల్ కూడా ఎంటర్ టైన్ చేయనుంది.

