Jiohotstar Thrillers: జియోహాట్స్టార్లోని 6 సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో రెండు మలయాళం థ్రిల్లర్స్
Jiohotstar Thrillers: జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో థ్రిల్లర్ సినిమాలకు అసలు కొదవే లేదు. అన్ని భాషలకు చెందిన కంటెంట్ ఇందులో ఉంది. అయితే వీటిలో టాప్ 6 మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన ఆ థ్రిల్లర్ సినిమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Jiohotstar Thrillers: ఓటీటీలో ఏ సినిమా చూడాలా అని గంటల తరబడి స్క్రోల్ చేసి విసిగిపోయారా? జియోహాట్స్టార్ ప్లాట్ఫామ్లో మిమ్మల్ని స్క్రీన్కి కట్టిపడేసే బెస్ట్ మైండ్-బెండింగ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. చివరి నిమిషం వరకు సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే 6 అదిరిపోయే గ్రిప్పింగ్ థ్రిల్లర్ సినిమాల డిటైల్స్ మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
1. ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్ (A Different Man)
సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి 'ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్' ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. మార్వెల్ వింటర్స్ సోల్జర్ సెబాస్టియన్ స్టాన్ తన అద్భుత నటనతో గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు గెలుచుకున్న ఈ మూవీ మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా థ్రిల్ చేస్తుంది.
ముఖంపై వైకల్యంతో బాధపడే ఒక నటుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెడికల్ ప్రొసీజర్ ద్వారా పూర్తిగా కొత్తగా, హ్యాండ్సమ్గా మారిపోతాడు. అయితే సరిగ్గా తన పాత రూపంతోనే మరో వ్యక్తి ఏమాత్రం ఆత్మన్యూనతా భావం లేకుండా సక్సెస్ సాధించడం చూసి అతడిలో మళ్లీ ఆందోళన మొదలవుతుంది. ఈ వినూత్న కాన్సెప్ట్ డార్క్గా, ఇంటెన్స్గా సాగుతుంది.
2. కిష్కింధ కాండమ్ (Kishkindha Kaandam)
మలయాళం రీసెంట్ సెన్సేషన్ 'కిష్కింధ కాండమ్' సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లవర్స్కి మైండ్ బ్లాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. దింజిత్ అయ్యత్తన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మిస్టరీ డ్రామా ఓ అడవి, అందులోని ఓ ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరుగుతుంది.
అడవి సరిహద్దుల్లో ఉండే రిటైర్డ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అప్పు పిళ్లై, అతని కొడుకు అజయ్ చంద్రన్ పోగొట్టుకున్న ఒక గన్ వేటలో అసలు ఫ్యామిలీ సీక్రెట్స్ బయటపడతాయి. ప్రతీ సీన్ చాలా డిటైల్డ్గా, ఆడియెన్స్ని ఆలోచింపజేసేలా రన్ అవుతుంది.
3. ఏ వెన్స్ డే (A Wednesday)
'బేబీ', 'స్పెషల్ 26' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ తీసిన నీరజ్ పాండే 2008లో తెరకెక్కించిన మాస్టర్పీస్ 'ఏ వెన్స్ డే!'. నసీరుద్దీన్ షా, అనుపమ్ ఖేర్ మధ్య సాగే క్యాట్ అండ్ మౌస్ గేమ్ సినిమా మొత్తాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది.
ఒక కామన్ మ్యాన్ ముంబైలో 4 బాంబులు పెట్టానని పోలీస్ కమిషనర్కి ఫోన్ చేసి షాకింగ్ కండిషన్స్ పెట్టడంతో కథ ఊహించని మలుపులు తిరుగుతుంది. చివరి 15 నిమిషాల క్లైమాక్స్ ప్రతి ఒక్కరినీ మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా చేస్తుంది.
4. జాస్ (Jaws)
స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ క్లాసిక్ సర్వైవల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'జాస్' ఏ కాలంలో చూసినా సేమ్ థ్రిల్ ఇస్తుంది. ఒక బీచ్ టౌన్ను భయాందోళనకు గురిచేసే గ్రేట్ వైట్ షార్క్ దాడి నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది.
టూరిస్ట్ బిజినెస్ పోతుందనే భయంతో మేయర్ లారీ వాన్ బీచ్లు మూసివేయడానికి ఒప్పుకోకపోవడంతో మొదలయ్యే డిజాస్టర్ సీన్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. సర్వైవల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ నచ్చేవాళ్లు అస్సలు మిస్ అవ్వకూడని సినిమా ఇది.
5. సెండ్ హెల్ప్ (Send Help)
సామ్ రైమీ డైరెక్షన్లో రీసెంట్గా వచ్చిన డార్క్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ 'సెండ్ హెల్ప్'. రేచల్ మెక్ఆడమ్స్, డైలాన్ ఓబ్రైన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీ ప్లేన్ క్రాష్ తర్వాత ఒక నిర్జన ద్వీపంలో చిక్కుకున్న ఇద్దరు సహ ఉద్యోగుల కథ.
తనను తక్కువగా చూసే కార్పొరేట్ బాస్పై ఆఫీస్ స్ట్రాటజిస్ట్ అయిన హీరోయిన్ ఎలా పైచేయి సాధించిందనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించారు. ఎటువంటి రొమాన్స్ లేకుండా కేవలం మైండ్ గేమ్స్, బ్లడ్, డార్క్ హ్యూమర్తో ఈ సినిమా అలరిస్తుంది.
6. కన్నూర్ స్క్వాడ్ (Kannur Squad)
మమ్ముట్టి లీడ్ రోల్లో నటించిన 'కన్నూర్ స్క్వాడ్' ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ పోలీస్ ప్రోసీజరల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. ఒక ఎన్ఆర్ఐ బిజినెస్మ్యాన్ దారుణ హత్య కేసును ఛేదించేందుకు ఏఎస్ఐ జార్జ్ మార్టిన్ నేతృత్వంలోని స్పెషల్ టీమ్ చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ హైలైట్గా నిలుస్తుంది.
ఒరిజినల్ లొకేషన్లు, రియలిస్టిక్ మేకింగ్, ఫాస్ట్ ఫేస్డ్ స్క్రీన్ప్లే ఈ సినిమాకి ప్రధాన బలం. ప్రతి సీన్లోనూ రియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫీల్ కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More