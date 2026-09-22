OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి మరో క్రేజీ మలయాళం కామెడీ వెబ్ సిరీస్.. ఫన్నీగా టీజర్.. బిగ్బాస్ ఫేమ్ హీరోగా..
OTT Malayalam: మలయాళం మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ లవర్స్ కు గుడ్ న్యూస్. త్వరలోనే జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో మరో క్రేజీ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ ను తాజాగా ఆ ఓటీటీ రిలీజ్ చేసింది.
OTT Malayalam: ఓటీటీ దిగ్గజం జియోహాట్స్టార్ మలయాళ ఆడియెన్స్ కోసం మరో క్రేజీ అప్డేట్తో ముందుకొచ్చింది. 'కాపీ స్క్వాడ్' (Kappi Squad) పేరుతో సరికొత్త యూత్ఫుల్ మలయాళ వెబ్ సిరీస్ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. బిగ్బాస్ ఫేమ్, పాపులర్ మ్యూజిషియన్ రినోష్ జార్జ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సిరీస్ టీజర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
కొత్త టీమ్.. సరికొత్త హంగామా
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చే కంటెంట్కి సౌత్ ఇండియా వ్యాప్తంగా ఎలాంటి క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లతో గ్లోబల్ వైడ్గా ఆడియెన్స్ని ఆకట్టుకునే మలయాళ మేకర్స్, ఇప్పుడు ఓటీటీ స్పేస్లోనూ తమ ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తున్నారు. హాట్స్టార్ స్పెషల్స్ కాన్సెప్ట్లో భాగంగా ఈ 'కాపీ స్క్వాడ్' ప్రాజెక్ట్ తెరకెక్కుతోంది.
ఈ వెబ్ సిరీస్లో రినోష్ జార్జ్తో పాటు అనఘ అజిత్, దియా దీపన్, జోయల్ జోసెఫ్, అభిరామి దయానందన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ యాక్టర్లతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ షో, ఆడియన్స్కి లాంగ్ రన్నింగ్ సిరీస్గా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తుందని మేకర్స్ ప్రామిస్ చేస్తున్నారు.
మలయాళంలో హాట్స్టార్ ఇప్పటివరకు తీసుకొచ్చిన 'కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్', 'మాస్టర్పీస్', 'పెరిల్లూర్ ప్రీమియర్ లీగ్', 'ఫార్మా' లాంటి ఒరిజినల్స్ సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. అదే బాటలో ఈ కొత్త సిరీస్ కూడా కంప్లీట్ ఫన్ అండ్ ఎమోషనల్ రైడ్గా సాగుతుందని సమాచారం.
ఫన్నీగా టీజర్
తాజాగా మేకర్స్ ఈ కాపీ స్క్వాడ్ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో నలుగురు యువత తమ కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన ఓ కేఫ్ పెట్టాలని భావిస్తారు. ఎంత వయసొచ్చినా తండ్రిపైన ఆధారపడే ఓ యువకుడు.. తన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి కేఫ్ స్టార్ట్ చేయాలని భావిస్తాడు. దానికి కాపీ స్క్వాడ్ అనే పేరు పెడతాడు. ఈ కేఫ్ ఎలా ఉండాలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో ఐడియాతో రావడం ఈ టీజర్ లో చూడొచ్చు.
'కాపీ స్క్వాడ్' వెబ్ సిరీస్ని శ్రీకాంత్ మోహన్ క్రియేట్ చేయగా, బెల్రాజ్ కలరిక్కల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ మోహన్ మార్క్ యూత్ఫుల్ మేకింగ్, బెల్రాజ్ టేకింగ్ ఈ సిరీస్కి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఒక కంప్లీట్ గ్యాంగ్ వినోదాన్ని అందించే కాన్సెప్ట్ కావడంతో ఫస్ట్ లుక్ అనౌన్స్మెంట్ నుంచే అంచనాలు పెరిగిపోయాయి.
రినోష్ జార్జ్ క్రేజ్.. కంబ్యాక్ అదరబోతోందా?
ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ట్రాక్స్తో, ఆల్బమ్ సాంగ్స్తో యూత్లో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న రినోష్ జార్జ్.. బిగ్బాస్ మలయాళం సీజన్ 5 ద్వారా విపరీతమైన పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రాజెక్ట్లతో అలరించిన రినోష్.. ఇప్పుడు లీడ్ రోల్లో డిజిటల్ స్పేస్ను షేక్ చేయడానికి వస్తున్నాడు.
ఈ సిరీస్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. త్వరలోనే అధికారిక స్ట్రీమింగ్ డేట్ను రివీల్ చేయనున్నారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సిరీస్ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More