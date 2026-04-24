Kajol: ఆ ఘాటు ముద్దు వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఇదే.. 30 ఏళ్ల నో కిస్సింగ్ పాలసీకి బ్రేక్.. చాలా భయపడ్డాను: కాజోల్ కామెంట్స్
Kajol: బాలీవుడ్ నటి కాజోల్ మూడు దశాబ్దాల నో కిస్సింగ్ పాలసీని పక్కన పెట్టి ఓ వెబ్ సిరీస్ కోసం ఘాటు లిప్ కిస్ సీన్ చేసింది. దీనిపై ఆమె తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడింది. దాని వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటో చెప్పింది.
Kajol: బాలీవుడ్ వెండితెరపై మూడు దశాబ్దాలుగా ఓ వెలుగు వెలుగుతున్న నటి కాజోల్. తన కెరీర్లో ఎప్పుడూ పాటించిన 'నో-కిస్సింగ్' పాలసీని 'ద ట్రయల్' వెబ్ సిరీస్ కోసం పక్కన పెట్టారు. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న బలమైన కారణాన్ని ఆమె వెల్లడించారు.
అది కేవలం ముద్దు మాత్రమే కాదు: కాజోల్ మనసులోని మాట
'దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే', 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' వంటి ఎన్నో ఐకానిక్ చిత్రాల్లో నటించిన కాజోల్.. 2023లో 'ద ట్రయల్ - ప్యార్, కానూన్, ధోఖా' సిరీస్తో ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇందులో తన కో-స్టార్ జిషూ సేన్గుప్తాతో ఆమె ఒక ముద్దు సీన్లో నటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. లిల్లీ సింగ్ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న కాజోల్.. ఈ సీన్ చేయడానికి గల కారణాన్ని వివరించారు.
"నిజం చెప్పాలంటే అది నేను పోషించిన పాత్ర డిమాండ్. ఆ పాత్ర (నయోనికా) ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది, ఆమె ఏం కోరుకుంటుంది అనే దానితో ఆ సీన్కు చాలా సంబంధం ఉంది. అది కేవలం ఒక ముద్దు మాత్రమే కాదు, స్క్రీన్ ప్లేలో అది ఒక అంతర్భాగం. ఆ సీన్ను తీసేస్తే, ఆ పాత్రలోని ఎమోషన్ పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. అందుకే ప్రొఫెషనల్గా ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని కాజోల్ పేర్కొన్నారు.
సెట్లో నిలబడే వరకు ఇబ్బందిగానే అనిపించింది
ముద్దు సీన్ చేయడానికి తాను సిద్ధపడినప్పటికీ, షూటింగ్ సమయంలో చాలా అసౌకర్యంగా అనిపించిందని కాజోల్ నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు.
"థియరీ పరంగా ఆ సీన్ బాగుందని అనిపించింది కానీ.. సెట్ మీద నిలబడే వరకు నేను నిజంగా అది చేయగలనా? లేదా 'కట్! ఇది జరగదు' అని చెప్పేస్తానా? అని నాకే సందేహం కలిగింది. కానీ ఒక నటిగా ఆ సీన్ అవసరమని గుర్తించి నా భయాన్ని అధిగమించాను" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
చిన్నతనం నుండే తాను తీసుకునే నిర్ణయాల విషయంలో చాలా నిజాయితీగా, ఎవరికీ భయపడకుండా ఉంటానని, తన పని మీద మాత్రమే దృష్టి పెడతానని ఈ సందర్భంగా ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
'ద ట్రయల్' గురించి మరికొన్ని విశేషాలు
'ద ట్రయల్ - ప్యార్, కానూన్, ధోఖా' అనేది అమెరికన్ సిరీస్ 'ద గుడ్ వైఫ్' (The Good Wife) కు ఇండియన్ అడాప్టేషన్. ఇందులో కాజోల్ భర్త కుంభకోణంలో చిక్కుకున్నాక, మళ్లీ న్యాయవాదిగా తన కెరీర్ను ప్రారంభించే నయోనికా సేన్గుప్తా పాత్రలో నటించారు. సుపర్ణ్ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ కోర్టు రూమ్ డ్రామాలో అలీ ఖాన్, షీబా చద్దా కీలక పాత్రలు పోషించారు. దీని రెండో సీజన్ గత ఏడాదే విడుదలైంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కాజోల్ తన 'నో-కిస్సింగ్' పాలసీని ఏ ప్రాజెక్ట్ కోసం బ్రేక్ చేశారు?
కాజోల్ తన ఓటీటీ డెబ్యూ వెబ్ సిరీస్ 'ద ట్రయల్ - ప్యార్, కానూన్, ధోఖా' (The Trial) కోసం ఈ నిబంధనను పక్కన పెట్టారు.
2. ఈ సిరీస్లో కాజోల్ సరసన నటించిన నటుడు ఎవరు?
ఈ వెబ్ సిరీస్లో కాజోల్ భర్త పాత్రలో ప్రముఖ బెంగాలీ నటుడు జిషూ సేన్గుప్తా (Jisshu Sengupta) నటించారు.
3. 'ద ట్రయల్' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంది?
ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
4. ది ట్రయల్ వెబ్ సిరీస్ దేని ఆధారంగా తెరకెక్కింది?
ఇది ప్రసిద్ధ అమెరికన్ టీవీ షో 'ద గుడ్ వైఫ్' ఆధారంగా రూపొందించబడిన ఇండియన్ వెర్షన్.
- ABOUT THE AUTHOR Hari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More