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    Kalki 2898 AD Sequel: 'కల్కి 2' లో అలియా భట్ క్రేజీ కామియో? దీపికా ప్లేస్‌లో సాయి పల్లవి రూమర్స్ వెనుక అసలు నిజాలివే!

    Kalki 2898 AD Sequel: గ్లోబల్ బ్లాక్‌బస్టర్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' సీక్వెల్‌పై సోషల్ మీడియాలో ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ కాస్టింగ్ రూమర్ హల్‌చల్ చేస్తోంది. అలియా భట్ కామియో, దీపికా పదుకొణె స్థానంలో సాయి పల్లవి ఎంట్రీ అంటూ వస్తున్న వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజముందో ఎడిటోరియల్ విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.

    Jun 16, 2026, 11:13:20 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Kalki 2898 AD Sequel: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన విజువల్ వండర్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. పురాణాలను సైన్స్ ఫిక్షన్‌కు ముడిపెడుతూ వైజయంతీ మూవీస్ సృష్టించిన ఈ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ సీక్వెల్‌పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం ఫిలిం నగర్ వర్గాల్లోనూ, సోషల్ మీడియాలోనూ 'కల్కి 2' కాస్టింగ్‌కు సంబంధించి కొన్ని షాకింగ్ రూమర్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    'కల్కి 2' లో అలియా భట్ క్రేజీ కామియో?
    'కల్కి 2' లో అలియా భట్ క్రేజీ కామియో?

    హైదరాబాద్‌లో అలియా భట్ షూటింగ్?

    ఈ క్రేజీ సైన్స్ ఫిక్షన్ కల్కి 2898 ఏడీ ఎపిక్ సీక్వెల్‌లో బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ అలియా భట్ ఒక పవర్‌ఫుల్ కామియో రోల్‌లో కనిపించబోతుందనే టాక్ తెగ వైరల్ గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన సైలెంట్ షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోందని అంటున్నారు. ఇప్పటికే అలియా భట్ షూటింగ్ లో పాల్గొందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.

    కేవలం పుకార్లే

    ఒకవేళ అలియా భట్ ఈ సినిమాలో నటిస్తోందనే రూమర్ నిజమైతే నార్త్ బెల్ట్‌లో 'కల్కి 2' బిజినెస్‌ను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లడానికి ఇదొక మాస్టర్ స్ట్రోక్ అవుతుంది. కానీ, ప్రస్తుతానికి అలియా భట్ తన ఇతర బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. వైజయంతీ మూవీస్ గానీ, దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ గానీ దీనిపై ఎలాంటి లీక్ ఇవ్వలేదు. ఇది కేవలం నార్త్ ఆడియన్స్‌లో హైప్ క్రియేట్ చేయడానికి పుట్టుకొచ్చిన రూమర్ అని ట్రేడ్ ఎక్స్ పర్ట్స్ అంటున్నారు.

    సుమతి పాత్రలోకి సాయి పల్లవి?

    అంతకంటే పెద్ద షాకింగ్ రూమర్ ఏంటంటే.. మొదటి భాగంలో స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె పోషించిన అత్యంత కీలకమైన 'SUM80' (సుమతి) పాత్రను ఇప్పుడు టాలెంటెడ్ నటి సాయి పల్లవి టేకోవర్ చేసిందనే టాక్ నడుస్తోంది. కల్కి దేవుడికి జన్మనిచ్చే ఈ పాత్ర చుట్టూనే రెండో భాగం కథ మొత్తం తిరగనుంది.

    అసలు నిజం ఏంటంటే..

    దీపికా పదుకొణెతో డిఫరెన్స్ కారణంగా మేకర్స్ ఆమెను కల్కి 2 నుంచి తప్పించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో ఆమె ప్లేస్ లో సాయి పల్లవి నటిస్తుందనే పుకార్లు చాలా కాలం నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతానికైతే ఇది ప్యూర్ గాసిప్. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ రాలేదు.

    2027 విడుదలే లక్ష్యంగా

    వైజయంతీ మూవీస్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్న కల్కి 2 సినిమాకు సంబంధించి ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్‌లపై కీలకమైన మేజర్ షెడ్యూళ్లను చిత్ర యూనిట్ ఆల్రెడీ పూర్తి చేసిందని టాక్. మొదటి భాగం కంటే విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్న నాగ్ అశ్విన్, ఈ చిత్రాన్ని 2027 లో భారీ ఎత్తున ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

    సోషల్ మీడియాలో ఈ పాన్-ఇండియా కాస్టింగ్ అప్‌డేట్స్‌పై ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే, అలియా భట్ గత చిత్రాల సెంటిమెంట్‌ను గుర్తుచేస్తూ కొంతమంది నెటిజన్లు దీనిని జోక్‌గా 'కలంక్ 2' అని కూడా పిలుస్తున్నారు. ఏదేమైనా అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వీటిని కేవలం ఊహాగానాలుగానే చూడాలి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Kalki 2898 AD Sequel: 'కల్కి 2' లో అలియా భట్ క్రేజీ కామియో? దీపికా ప్లేస్‌లో సాయి పల్లవి రూమర్స్ వెనుక అసలు నిజాలివే!
    Home/Entertainment/Kalki 2898 AD Sequel: 'కల్కి 2' లో అలియా భట్ క్రేజీ కామియో? దీపికా ప్లేస్‌లో సాయి పల్లవి రూమర్స్ వెనుక అసలు నిజాలివే!
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