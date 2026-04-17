    Kalyani Priyadarshan: మోహన్‌లాల్ కొడుకుతో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ పెళ్లి.. ఆమె తల్లి రియాక్షన్ వైరల్

    Kalyani Priyadarshan: మలయాళ స్టార్ హీరోయిన్ కల్యాణి ప్రియదర్శన్.. మోహన్‌లాల్ కొడుకు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ ను పెళ్లి చేసుకోబోతోందా? ఈ వార్తలపై తాజాగా ఆమె తల్లి, నటి లిజి స్పందించింది. అంతా ఫాల్స్ న్యూస్ అంటూ ఆమె కొట్టి పారేసింది.

    Apr 17, 2026, 17:37:14 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Kalyani Priyadarshan: మలయాళ స్టార్ కిడ్స్ కల్యాణి ప్రియదర్శన్, ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలకు నటి లిజి లక్ష్మి చెక్ పెట్టారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, అవన్నీ వట్టి పుకార్లేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    Kalyani Priyadarshan: మోహన్‌లాల్ కొడుకుతో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ పెళ్లి.. ఆమె తల్లి రియాక్షన్ వైరల్
    Kalyani Priyadarshan: మోహన్‌లాల్ కొడుకుతో కల్యాణి ప్రియదర్శన్ పెళ్లి.. ఆమె తల్లి రియాక్షన్ వైరల్

    వెండితెర కెమిస్ట్రీ.. నిజజీవితంలో బంధంగా మారుతుందా?

    మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర నటుల వారసులుగా అడుగుపెట్టిన కల్యాణి ప్రియదర్శన్, ప్రణవ్ మోహన్ లాల్‌లకు ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన 'హృదయం' (2022), 'వర్షాంగళక్కు శేషం' (2024) చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, వెండితెరపై వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీకి అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు.

    అప్పటి నుండి ఈ 'రీల్ లైఫ్' జోడీ 'రియల్ లైఫ్'లో కూడా ఒకటి కాబోతోందంటూ నెట్టింట ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా మలయాళ నూతన సంవత్సరం 'విషు' సందర్భంగా ఈ పుకార్లు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి.

    "అవన్నీ అబద్ధపు వార్తలే!" - క్లారిటీ ఇచ్చిన లిజి

    విషు పండుగను పురస్కరించుకుని కల్యాణి తల్లి, సీనియర్ నటి లిజి లక్ష్మి సోషల్ మీడియాలో పూజ చేస్తున్న ఫోటోలను పంచుకున్నారు. ఈ పోస్ట్‌కు ఒక నెటిజన్ స్పందిస్తూ, "కల్యాణి - ప్రణవ్ పెళ్లి కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం" అంటూ కామెంట్ చేశారు.

    దీనిపై లిజి వెంటనే స్పందిస్తూ, "అవన్నీ అబద్ధపు వార్తలు!" (False news!) అని తేల్చిచెప్పారు. దీంతో గత కొద్ది రోజులుగా సాగుతున్న పెళ్లి వార్తలకు ఫుల్‌స్టాప్ పడినట్లయింది.

    మా మధ్య ఉన్నది సోదర భావమే: కల్యాణి

    ప్రణవ్, కల్యాణి చిన్ననాటి స్నేహితులు. దర్శకుడు ప్రియదర్శన్, నటుడు మోహన్ లాల్ కుటుంబాల మధ్య దశాబ్దాల అనుబంధం ఉంది. వీరిద్దరి బంధం గురించి గతంలో కల్యాణి మాట్లాడుతూ.. "ప్రణవ్‌ను నేను ముద్దుగా 'అప్పు' అని పిలుస్తాను. మా మధ్య ఉన్నది అన్నాచెల్లెళ్ల వంటి అనుబంధం. మా పాత ఫోటోలు చూస్తే, నా సొంత తమ్ముడి కంటే అప్పుతోనే నాకు ఎక్కువ ఫోటోలు ఉంటాయి. చెన్నైలో నా స్నేహితులకు అతడిని 'కజిన్' అని పరిచయం చేసేదాన్ని," అని పేర్కొన్నారు.

    కెరీర్ పరంగా దూసుకుపోతున్న స్టార్ కిడ్స్

    ప్రస్తుతం ప్రణవ్, కల్యాణి ఇద్దరూ తమ కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ దశలో ఉన్నారు. తన తండ్రి సినిమా 'L2: ఎంపూరాన్'లో చిన్ననాటి స్టీఫెన్ నెడుంపల్లిగా మెరిసిన ప్రణవ్.. 2025లో వచ్చిన హారర్ చిత్రం 'డియస్ ఇరే'తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 82 కోట్లు వసూలు చేసింది.

    కల్యాణి ప్రియదర్శన్ విషయానికి వస్తే దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మించిన సూపర్ హీరో చిత్రం 'లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర'తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. ఇందులో 'కల్లియంకట్టు నీలి'గా ఆమె నటనకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ప్రస్తుతం ఆమె 'లోకా చాప్టర్ 2'తో పాటు తమిళంలో 'జీనీ', 'మార్షల్' వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.

    మరోవైపు కల్యాణి తండ్రి ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో అక్షయ్ కుమార్ నటించిన హారర్-కామెడీ చిత్రం 'భూత్ బంగ్లా' నేడు (శుక్రవారం) థియేటర్లలో విడుదలై పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కల్యాణి ప్రియదర్శన్, ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ పెళ్లి వార్తలు నిజమేనా?

    లేదు, కల్యాణి తల్లి లిజి లక్ష్మి ఈ వార్తలను ఖండించారు. అవన్నీ కేవలం పుకార్లేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    2. కల్యాణి నటించిన 'లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర' ఎంత వసూలు చేసింది?

    ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి భారీ విజయంగా నిలిచింది.

    3. ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా ఏది?

    రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'Diés Iraé' (2025) ప్రణవ్ నటించిన తాజా చిత్రం. ఇది ఒక హారర్ థ్రిల్లర్.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

