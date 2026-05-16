Kamal Haasan Vijay: తమిళనాడు ప్రభుత్వ సొంత ఓటీటీ.. కమల్ హాసన్ ఆరు డిమాండ్లు.. సీఎం విజయ్ తో భేటీ.. ఫొటోలు వైరల్
Kamal Haasan Vijay: తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ కలిశారు. చిత్ర పరిశ్రమను ఆదుకునేందుకు 6 డిమాండ్లతో కూడిన నివేదికను సమర్పించారు. అలాగే గుడులు, బడుల వద్ద మద్యం దుకాణాల మూసివేత నిర్ణయాన్ని ఆయన అభినందించారు.
Kamal Haasan Vijay: తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తలపతి విజయ్తో లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ శనివారం (మే 16) ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కోలీవుడ్ (తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ) ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న పలు సమస్యలను కొత్త సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లిన కమల్, పరిశ్రమను ఆదుకునేందుకు ఆరు కీలక డిమాండ్లతో కూడిన అధికారిక నివేదికను సమర్పించారు.
విజయ్ ను కలిసిన సీఎం
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ను కమల్ హాసన్ కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. విజయ్ను కలిసిన అనంతరం కమల్ హాసన్ తన సోషల్ మీడియా ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫోటోలను పంచుకుంటూ, సినిమా పరిశ్రమ సంక్షేమానికి అవసరమైన మద్దతును కోరినట్లు ప్రకటించారు.
6 డిమాండ్లు
సినిమా పరిశ్రమ కోసం కమల్ హాసన్ ప్రతిపాదించిన ఆరు ముఖ్యమైన డిమాండ్లు ఇక్కడున్నాయి.
- ప్రభుత్వ సొంత ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: తమిళ ప్రేక్షకులు తక్కువ ధరలకే, రాయితీ రేట్లతో నాణ్యమైన తమిళ సినిమాలు, స్వతంత్ర చిత్రాలు (ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్), డాక్యుమెంటరీలను వీక్షించేలా తమిళనాడు ప్రభుత్వం సొంతంగా ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ను తీసుకురావాలని కమల్ కోరారు.
- వినోద పన్ను రద్దు: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థలు విధిస్తున్న 4 శాతం అదనపు వినోద పన్నును పూర్తిగా రద్దు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
- సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో పైరసీ నిరోధక బృందం: తమిళనాడు పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం పరిధిలోనే ఒక ప్రత్యేక, శక్తివంతమైన పైరసీ నిరోధక టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసి చిత్ర పరిశ్రమను కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు.
- రోజుకు ఐదు షోలకు అనుమతి: థియేటర్ల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి, నష్టాల నుంచి ఎగ్జిబిటర్లను గట్టెక్కించడానికి తమిళనాడులోని అన్ని సినిమాలకు రోజుకు ఐదు ఆటలు ప్రదర్శించుకునేలా అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు.
- 8 వారాల ఓటీటీ విండో నిబంధన: థియేటర్లలో విడుదలైన అన్ని చిత్రాలు కనీసం ఎనిమిది వారాల తర్వాత మాత్రమే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో వచ్చేలా నిబంధన విధించాలని ప్రతిపాదించారు.
- సినిమా నిర్మాణ ప్రోత్సాహక పథకం: తమిళనాడులో 50 శాతానికి పైగా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకునే భారతీయ చిత్రాలకు బడ్జెట్లో 10 శాతం చొప్పున ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలను (ఇన్సెంటివ్స్) అందించే కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కోరారు.
ప్రశంసల జల్లు
ఈ సమావేశం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పై కమల్ హాసన్ తమిళంలో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. "గౌరవనీయులైన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, సోదరుడు విజయ్ను ఈ రోజు వ్యక్తిగతంగా కలిసి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపాను. తమిళనాడు అభివృద్ధి కోసం ఆయన ఎన్నో కలలను, ప్రణాళికలను నాతో ఎంతో ఉత్సాహంగా పంచుకున్నారు.
ఈ భేటీలో ఆయన చూపించిన వినయం, ఆప్యాయత నన్ను ఎంతగానో గర్వపడేలా చేశాయి" అని కమల్ హాసన్ పేర్కొన్నారు. వివిధ అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్న తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు ప్రభుత్వ మద్దతు ఎంతో అవసరమని, అందుకే ఈ ఆరు ముఖ్యమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందు ఉంచానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మద్యం దుకాణాల మూసివేత
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే విజయ్ తీసుకున్న తొలి ప్రధాన నిర్ణయాన్ని కమల్ హాసన్ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుడులు, బడులు, కళాశాలలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ (టాస్మాక్ - TASMAC) మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని విజయ్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ నిర్ణయంపై కమల్ స్పందిస్తూ.. "పూజా స్థలాలు, విద్యాసంస్థలు, బస్టాండ్ల దగ్గర ఉన్న మద్యం దుకాణాలను తొలగించాలని తమిళ కుటుంబాలు ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నాయి. సీఎం విజయ్ పదవిలోకి రాగానే ఈ సమస్యపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకున్నారు.
మద్యం అమ్మకాలు సాగించడం ఎప్పుడూ ప్రభుత్వ బాధ్యత కాకూడదు, మద్యం సరఫరాను నియంత్రించడమే ప్రభుత్వ విధి. తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆ దిశగానే అడుగులు వేయాలి. ఈ రోజు 717 దుకాణాలను మూసివేయడం ద్వారా మంచి శుభారంభం పలికారు. ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచాలి, ఈ చర్యలను ఇలాగే కొనసాగించాలి. విజయ్కు నా అభినందనలు" అని రాజ్యసభ ఎంపీ కూడా అయిన కమల్ రాసుకొచ్చారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: సీఎం విజయ్ను కమల్ హాసన్ ఎందుకు కలిశారు?
జవాబు: తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్కు శుభాకాంక్షలు తెలపడంతో పాటు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమను ఆదుకునేందుకు ఆరు కీలక డిమాండ్లతో కూడిన నివేదికను సమర్పించడానికి కమల్ హాసన్ ఈ భేటీ నిర్వహించారు.
ప్రశ్న 2: సినిమా పరిశ్రమ కోసం కమల్ హాసన్ చేసిన ప్రధాన డిమాండ్లు ఏమిటి?
జవాబు: తమిళనాడు ప్రభుత్వం సొంతంగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ను ఏర్పాటు చేయడం, 4% వినోద పన్ను రద్దు, సైబర్ క్రైమ్ పరిధిలో పైరసీ నిరోధక బృందం ఏర్పాటు, థియేటర్లలో రోజుకు 5 షోలకు అనుమతి, ఓటీటీ విడుదలకు 8 వారాల నిబంధన మరియు స్థానిక షూటింగ్లకు 10 శాతం బడ్జెట్ ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం ప్రధాన డిమాండ్లలో ఉన్నాయి.
ప్రశ్న 3: సీఎం విజయ్ తీసుకున్న ఏ నిర్ణయాన్ని కమల్ హాసన్ అభినందించారు?
జవాబు: తమిళనాడులో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, గుడులు, బస్టాండ్ల పరిసరాల్లో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను (టాస్మాక్) తక్షణమే మూసివేయాలని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తీసుకున్న తొలి పాలనాపరమైన నిర్ణయాన్ని కమల్ హాసన్ అభినందించారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More