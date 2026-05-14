    Vijay: సీఎం పీఠం దక్కింది.. ఇక నెక్ట్స్ జన నాయగన్ రిలీజే టార్గెట్? కాన్స్ వెళ్లిన నిర్మాతను వెనక్కి పిలిపించిన విజయ్

    Vijay: విజయ్ ఇక తన చివరి సినిమా జన నాయగన్ రిలీజ్ పై కన్నేశారు. మిషన్ తమిళనాడు సీఎం ముగియడంతో పెండింగ్ లో ఉండిపోయిన ఆ సినిమాను రిలీజ్ చేసేందుకు కాన్స్ వెళ్లిన నిర్మాతను ఉన్నపళంగా వెనక్కి పిలిపించారు.

    May 14, 2026, 18:37:50 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్ది రోజులకే 'దళపతి' విజయ్ తన సినీ కెరీర్‌లోని చివరి అధ్యాయాన్ని ముగించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నటించిన ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగించాలని చిత్ర నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణను విజయ్ ఆదేశించారు.

    కాన్స్ నుంచి చెన్నైకి నిర్మాత పయనం

    ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఉన్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) అధినేత వెంకట్ నారాయణకు చెన్నై నుంచి పిలుపు వచ్చింది. సినిమా విడుదలపై వెంటనే దృష్టి సారించాలని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ స్వయంగా సూచించడంతో, ఆయన తన కాన్స్ పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని చెన్నైకి బయలుదేరారు.

    సెన్సార్ బోర్డు వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించి, వీలైనంత త్వరగా సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడమే ఇప్పుడు వారి ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం.

    సెన్సార్ చిక్కుల్లో 'జన నాయగన్'

    గత డిసెంబర్ నుంచి 'జన నాయగన్' సినిమా సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటోంది. సినిమాలో ఉన్న కొన్ని రాజకీయ సన్నివేశాలు ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, అలాగే అప్పట్లో జరగాల్సిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఈ సినిమా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని బోర్డు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది.

    దీనిపై నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించినప్పటికీ, జనవరి 9న అనుకున్న విడుదల తేదీ వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత కోర్టులో కేసు ఉపసంహరించుకుని, రివైజింగ్ కమిటీకి పంపినప్పటికీ ఇన్నాళ్లూ ఎలాంటి స్పందన లేదు. ఇప్పుడు విజయ్ అధికారంలోకి రావడంతో ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది.

    లీక్ వివాదం.. 500 కోట్ల బడ్జెట్

    ఈ సినిమా ప్రయాణం ఎన్నో మలుపులతో సాగింది. ఏప్రిల్ 9న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన హెచ్‌డీ ప్రింట్ ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అవ్వడం టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటనపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తొమ్మిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు.

    సాంకేతిక లోపాలు, లీకుల వల్ల సినిమా ఎడిటర్ ప్రదీప్ రాఘవ్‌పై ఎడిటర్స్ అసోసియేషన్ వేటు కూడా వేసింది. సుమారు రూ.500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు, ప్రకాష్ రాజ్, బాబీ డియోల్ వంటి దిగ్గజ తారాగణం ఉంది.

    టార్గెట్ సీఎం కంప్లీట్

    విజయ్ స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీ ఎన్నికల్లో చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఒక నటుడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత, తన ఆఖరి సినిమాను విడుదల చేయడం అనేది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక ఆసక్తికర పరిణామం. గతంలో ఎంజీఆర్, జయలలిత వంటి నేతలకు ఉన్న పాపులారిటీని ఈ సినిమా ద్వారా విజయ్ మరోసారి చాటుకోవాలని భావిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'జన నాయగన్' సినిమా సెన్సార్ బోర్డు వద్ద ఎందుకు ఆగిపోయింది?

    సినిమాలోని పొలిటికల్ కంటెంట్ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా ఉందని, అలాగే కొన్ని సీన్లు వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయని సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

    2. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్లుగా ఎవరు నటించారు?

    ఈ భారీ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు కథానాయికలుగా నటించారు.

    3. జన నాయగన్ సినిమా విడుదల తేదీని ఖరారు చేశారా?

    సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చిన వెంటనే మేకర్స్ కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు. ప్రస్తుతానికి జూన్ నెలాఖరులో లేదా జూలైలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

