Vijay: సీఎం పీఠం దక్కింది.. ఇక నెక్ట్స్ జన నాయగన్ రిలీజే టార్గెట్? కాన్స్ వెళ్లిన నిర్మాతను వెనక్కి పిలిపించిన విజయ్
Vijay: విజయ్ ఇక తన చివరి సినిమా జన నాయగన్ రిలీజ్ పై కన్నేశారు. మిషన్ తమిళనాడు సీఎం ముగియడంతో పెండింగ్ లో ఉండిపోయిన ఆ సినిమాను రిలీజ్ చేసేందుకు కాన్స్ వెళ్లిన నిర్మాతను ఉన్నపళంగా వెనక్కి పిలిపించారు.
Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్ది రోజులకే 'దళపతి' విజయ్ తన సినీ కెరీర్లోని చివరి అధ్యాయాన్ని ముగించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నటించిన ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగించాలని చిత్ర నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణను విజయ్ ఆదేశించారు.
కాన్స్ నుంచి చెన్నైకి నిర్మాత పయనం
ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఉన్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) అధినేత వెంకట్ నారాయణకు చెన్నై నుంచి పిలుపు వచ్చింది. సినిమా విడుదలపై వెంటనే దృష్టి సారించాలని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ స్వయంగా సూచించడంతో, ఆయన తన కాన్స్ పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని చెన్నైకి బయలుదేరారు.
సెన్సార్ బోర్డు వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించి, వీలైనంత త్వరగా సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడమే ఇప్పుడు వారి ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం.
సెన్సార్ చిక్కుల్లో 'జన నాయగన్'
గత డిసెంబర్ నుంచి 'జన నాయగన్' సినిమా సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటోంది. సినిమాలో ఉన్న కొన్ని రాజకీయ సన్నివేశాలు ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, అలాగే అప్పట్లో జరగాల్సిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఈ సినిమా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని బోర్డు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది.
దీనిపై నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించినప్పటికీ, జనవరి 9న అనుకున్న విడుదల తేదీ వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత కోర్టులో కేసు ఉపసంహరించుకుని, రివైజింగ్ కమిటీకి పంపినప్పటికీ ఇన్నాళ్లూ ఎలాంటి స్పందన లేదు. ఇప్పుడు విజయ్ అధికారంలోకి రావడంతో ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది.
లీక్ వివాదం.. 500 కోట్ల బడ్జెట్
ఈ సినిమా ప్రయాణం ఎన్నో మలుపులతో సాగింది. ఏప్రిల్ 9న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన హెచ్డీ ప్రింట్ ఆన్లైన్లో లీక్ అవ్వడం టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటనపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తొమ్మిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు.
సాంకేతిక లోపాలు, లీకుల వల్ల సినిమా ఎడిటర్ ప్రదీప్ రాఘవ్పై ఎడిటర్స్ అసోసియేషన్ వేటు కూడా వేసింది. సుమారు రూ.500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు, ప్రకాష్ రాజ్, బాబీ డియోల్ వంటి దిగ్గజ తారాగణం ఉంది.
టార్గెట్ సీఎం కంప్లీట్
విజయ్ స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీ ఎన్నికల్లో చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఒక నటుడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత, తన ఆఖరి సినిమాను విడుదల చేయడం అనేది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక ఆసక్తికర పరిణామం. గతంలో ఎంజీఆర్, జయలలిత వంటి నేతలకు ఉన్న పాపులారిటీని ఈ సినిమా ద్వారా విజయ్ మరోసారి చాటుకోవాలని భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'జన నాయగన్' సినిమా సెన్సార్ బోర్డు వద్ద ఎందుకు ఆగిపోయింది?
సినిమాలోని పొలిటికల్ కంటెంట్ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా ఉందని, అలాగే కొన్ని సీన్లు వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయని సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
2. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్లుగా ఎవరు నటించారు?
ఈ భారీ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు కథానాయికలుగా నటించారు.
3. జన నాయగన్ సినిమా విడుదల తేదీని ఖరారు చేశారా?
సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చిన వెంటనే మేకర్స్ కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు. ప్రస్తుతానికి జూన్ నెలాఖరులో లేదా జూలైలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
