Kangana Ranaut: కంగనా రనౌత్ సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుందా? మెడలో మంగళసూత్రం, గాజులతో నటి!
Kangana Ranaut: బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మెడలో మంగళసూత్రంతో ఉన్న ఒక వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది. ఇది చూసిన అభిమానులు ఆమె ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా పెళ్లి పీటలెక్కిందా? అని ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే ఈ లుక్ వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఆమె కొత్త సినిమా షూటింగ్ అని తెలుస్తోంది.
Kangana Ranaut: నటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ ఏం చేసినా అది క్షణాల్లో సంచలనంగా మారుతుంది. తాజాగా ఆమె పబ్లిక్గా మెడలో మంగళసూత్రంతో కనిపించడంతో నెట్టింట పెళ్లి పుకార్లు శరవేగంగా వ్యాపించాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, కంగనా ఎవరికీ తెలియకుండా సైలెంట్గా పెళ్లి చేసుకుందా అనే చర్చ నడుస్తోంది.
మంగళసూత్రంతో కనిపించిన కంగనా.. నెటిజన్ల క్రేజీ కామెంట్స్
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలలో కంగనా రనౌత్ చాలా సింపుల్ సల్వార్ సూట్లో కనిపించింది. కానీ అందరి కళ్లూ ఆమె మెడలోని మంగళసూత్రం పైనే పడ్డాయి. దీనితో పాటు ఆమె నుదుటన బొట్టు, చేతులకు పచ్చటి గాజులు, కళ్లద్దాలు ధరించి సెక్యూరిటీ సిబ్బందితో కలిసి తన కారు వైపు వెళ్తూ కనిపించింది. అక్కడ ఉన్న ఫొటోగ్రాఫర్లకు ఎలాంటి పోజులు ఇవ్వకుండా, సీరియస్ ముఖంతో ఆమె కారు ఎక్కి వెళ్లిపోయింది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "ఆమె మెడలో మంగళసూత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కెమెరాలు దీనిని క్యాప్చర్ చేస్తాయని ఆమెకు ముందే తెలుసు.. అందుకే దాన్ని అలా బయటకు వదిలేసింది. ఆ లక్కీ గయ్ ఎవరో కానీ, ఆమె పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిదే. ఇప్పుడు ఆమెకు 41 ఏళ్లు కదా.. హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. మరికొందరు "ఆమె ఒక మహారాష్ట్రీయుడిని పెళ్లి చేసుకుంది" అని చెప్పడం విశేషం.
అసలు నిజం ఏంటి? 'క్వీన్' సీక్వెల్ షూటింగ్?
అయితే ఇన్సైడర్ సమాచారం ప్రకారం కంగనా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఈ వైరల్ లుక్ ఆమె నటిస్తున్న సూపర్ హిట్ చిత్రం 'క్వీన్' సీక్వెల్ సెట్స్ నుండి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి తాత్కాలికంగా 'క్వీన్ ఫరెవర్' (Queen Forever) అనే టైటిల్ పరిశీలిస్తున్నారు.
వికాస్ బహల్ దర్శకత్వంలో ముంబైలో ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఆమె వేసుకున్న మంగళసూత్రం సినిమాలో ఆమె పోషిస్తున్న పాత్రకు సంబంధించిన కాస్ట్యూమ్ లేదా లుక్ టెస్ట్లో భాగమేనని సమాచారం.
కంగనా రనౌత్ తదుపరి చిత్రాలు
కంగనా రనౌత్ ఇటీవల సినీ పరిశ్రమలో 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. 18 ఏళ్ల వయసులో 'గ్యాంగ్స్టర్' సినిమాతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కంగనా.. ఇటీవల తన దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఎమర్జెన్సీ' (Emergency) సినిమాలో కనిపించారు. దీని తర్వాత ఆమె డైరీలో వరుస క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
భారత్ భాగ్య విధాత (Bharat Bhhagya Viddhaata): ఇది నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న మరో పొలిటికల్ డ్రామా. ముంబై కామా హాస్పిటల్ (Cama Hospital) లో ఉగ్రదాడి జరిగిన రాత్రి, భయాందోళనల మధ్య 400 మంది ప్రాణాలను కాపాడిన కథాంశంతో మనోజ్ తపడియా దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. గిరిజా ఓక్, స్మితా తాంబే ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్న ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
బ్లెస్సెడ్ బీ ద ఈవిల్ (Blessed Be the Evil): ఈ సూపర్ నేచురల్ హారర్ చిత్రంతో కంగనా అంతర్జాతీయ (హాలీవుడ్) ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ సినిమా 2027లో విడుదల కానుంది.
సినిమాలతో పాటు రాజకీయాల్లోనూ కంగనా చురుగ్గా ఉన్నారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని తన సొంత నియోజకవర్గం 'మండి' నుండి బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించి, ప్రస్తుతం ఆమె పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా (MP) సేవలందిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.